Сергей Волков: «Вы все говорите, что я сдал, а какие аргументы? Успели похоронить после двух матчей на замене – Уокер не играл 4 игры подряд, но это было просто решение Гвардиолы»

Теги Зенит Крылья Советов Манчестер Сити премьер-лига Россия премьер-лига Англия судьи Пеп Гвардиола Сергей Карасев Владимир Ивич Краснодар Кайл Уокер Сергей Волков Футбол

Сергей Волков оценил свое выступление в прошедшем сезоне Мир РПЛ.

– Почему поплыл «Краснодар», мы выяснили. Теперь про тебя – не считаешь, что сдал в этом сезоне?

– Почему ты так думаешь?

– А это не так?

– Нет, я не считаю, что сдал. Вот вы все так говорите – но какие аргументы?

– Стало больше ошибок.

– Каких, например?

– Ну, давай по порядку. Первое, что приходит на ум – матч с «Крыльями», который был одним из ключевых в борьбе за чемпионство. На 64-й минуте ты получил красную и оставил свою команду в меньшинстве. В итоге только ничья.

– Смотри – во-первых, это моя первая красная карточка в карьере. В матче было две желтые. С первой я согласен – вопросов нет. Но вторая – какая-то странная. «Крылья» выбегали в контратаку, и я еле как коснулся до плеча игрока «Крыльев». Он остановился и начал размахивать руками, прося Карасева меня удалить. Но вообще, так делать запрещено. В итоге Карасев поддался и показал мне вторую желтую. Хотя, если посмотришь повторы, видно, что он до последнего не хотел мне ее показывать.

– Но ты же сам говоришь, что «Крылья» бежали в контратаку. Ее срыв – в любом случае желтая.

– Помимо меня там было еще три защитника. Да и прихватил я игрока случайно, по инерции. В какой-то из дней я сел посмотреть телевизор, а там – «Зенит» – ЦСКА. Специально оставил, чтобы посмотреть, как судит Карасев. В той игре был момент, когда игрок ЦСКА грубо нарушил правила против игрока «Зенита». Но Карасев даже желтой не дал. Так что судьям присущи ошибки, как и игрокам.

– «Краснодар» мог вытащить тот матч без тебя?

– Думаю, нет. После моего удаления у команды был только один момент. В остальном – повезло, что не проиграли. Я не снимаю с себя ответственности, просто хочу донести, что не все так однозначно. Но, если честно, после «Крыльев» в душе наступило какое-то опустошение. Про чемпионскую гонку я уже начал думать так: «Будь как будет».

– Задолго до матча с «Крыльями» – в конце первой части сезона – Ивич посадил тебя на скамейку, аргументировав это тем, что ты в плохой форме.

– Он показал мне два момента из матча с «Уралом», где я поздно среагировал на рывок их флангового игрока: «Тут ты расслабился. С «Зенитом» такое не прокатит». Окей, это его мнение – вопросов нет. Спасибо, что объяснил. Я два матча был на замене, и они закончились для нас положительно – победили «Крылья» и сыграли вничью в гостях с «Зенитом».

Раз такой результат, значит, Ивич был прав касательно меня. Тем более, потом я снова начал играть, а не сел в глухой запас. Когда Уокер в этом сезоне не играл четыре матча подряд, никто не говорил, что он сдал – потому что это просто было решение Гвардиолы. Зато Волкова после двух матчей на замене уже успели похоронить, – сказал защитник, перешедший в «Зенит».

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29 комментариев
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Сравнение с Уокером - это, конечно, не Смолов и Джордан, но тоже смешно
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Я не снимаю с себя ответственности, просто хочу донести, что не все так однозначно.

Классика!
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+30
Все Волков, купи себе подстилочку теплую. И сиди... СИДИ!!!
+31
-6
+25
Ответ Доктор Щульц
Себя с Уокером сравнил ! Не его уровень.
Не сравнивал же, а привёл пример! И похвально, что следит за Уокером, знает сколько игр пропустил и почему - ровняться нужно на лучших.
+17
-4
+13
Себя с Уокером сравнил ! Не его уровень.
+14
-8
+6
– Он показал мне два момента из матча с «Уралом», где я поздно среагировал на рывок их флангового игрока: «Тут ты расслабился. С «Зенитом» такое не прокатит».

Мало кто знает, но фамилия Волкова просходит не от волка, а от английского walk - ходить, неспешно прогуливаться
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+5
Ответ Доктор Щульц
Себя с Уокером сравнил ! Не его уровень.
Он сравнил ситуации, а не уровень игры.
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+5
Хорошо, что это интервью дал после перехода в "Зенит". А то "Зенит" мог ведь его и не купить.
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Отмазы, отмазы и ещё раз отмазы - видно, что парень живёт на Планете Розовых Пони. самокритика отсутствует напрочь
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Я его прихватил по инерции .Так все равно нарушение
+2
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+2
Ну Уокер переводится, как «пешеход», поэтому сравнение по Фрейду
+2
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Так он ещё и скромняга!
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+1
Ответ Ебздрогыч
Сравнение с Уокером - это, конечно, не Смолов и Джордан, но тоже смешно
Примерно как Рома и Йозе Марио
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Ответ Дмитрий Шиянов
Все Волков, купи себе подстилочку теплую. И сиди... СИДИ!!!
Волков игрок ограниченный, но у него два сердца, скорость его преимущество и это является преимуществом и вариативностью игры команды, когда они могут выпустить такого игрока измегив тактику.
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Русский Уокер)))))))
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Будь как будет. Ну тут без вариантов….
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В той игре был момент, когда игрок ЦСКА грубо нарушил правила против игрока «Зенита». Но Карасев даже желтой не дал. Так что судьям присущи ошибки, как и игрокам.

Стал бы игроком ЦСКА (не дай бог нам такого), говорил бы с точностью наоборот.
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Языком махать они научились....
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Кто это вообще?
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Сдал и конкретно,одни потери,а сзади потеря позиции или не успевает возвращаться,первые месяцы в основе Краснодара смотрелся здорово,потом наверное зп подняли и потух,в мешке вообще заоблачно насыпали,можно заканчивать
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Ответ Дмитрий Шиянов
Все Волков, купи себе подстилочку теплую. И сиди... СИДИ!!!
Та с чего все взяли что он будет сидеть?
У Зенита позиция правого защитника всегда была лимитной.
Будут тасоваться вместе с Караваевым.
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Думается мне Сережа много еще наговорит, ему нужно обдумывать слова, а то станет звездой мемом журналистов и болельщиков. Случай с его удалением действительно был странным, игрок Крыльев мог продолжать бежать а не высказывать недовольство. Тот из немногих случаев когда судья Карасев повелся на аппеляцию игрока и оказался не прав.
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Волков в Зените хуже Ахметова.
Много очков потеряет Зенит из за ключевых ошибок защитника Волкова. Судьба подбросила питерцам Волкова,чтобы не стать чемпионами в следующем сезоне.
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Ответ Ебздрогыч
– Он показал мне два момента из матча с «Уралом», где я поздно среагировал на рывок их флангового игрока: «Тут ты расслабился. С «Зенитом» такое не прокатит». Мало кто знает, но фамилия Волкова просходит не от волка, а от английского walk - ходить, неспешно прогуливаться
Ну это конечно ваши фантазии, Волков от Волка и бегает он соответствующе быстро и много, не всегдв умно, но с физикой у него все в порядке
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Ответ FEZ10
Я его прихватил по инерции .Так все равно нарушение
Вы считаете в футболе каждый прихват нарушение? Смотрели футбол в последние лет 30 ?
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Ответ Бонд0077
Волков в Зените хуже Ахметова. Много очков потеряет Зенит из за ключевых ошибок защитника Волкова. Судьба подбросила питерцам Волкова,чтобы не стать чемпионами в следующем сезоне.
Если игру команды выстроить соответствующим образом, что бы рывки Волкова страховались, то может получиться неплохое усиление под конкретный отрезок времени в игре, он добавит вариантов, на его скорость соперники будут тратить ресурс.
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