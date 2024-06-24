Сергей Волков: «Вы все говорите, что я сдал, а какие аргументы? Успели похоронить после двух матчей на замене – Уокер не играл 4 игры подряд, но это было просто решение Гвардиолы»

Сергей Волков оценил свое выступление в прошедшем сезоне Мир РПЛ.

– Почему поплыл «Краснодар», мы выяснили. Теперь про тебя – не считаешь, что сдал в этом сезоне?

– Почему ты так думаешь?

– А это не так?

– Нет, я не считаю, что сдал. Вот вы все так говорите – но какие аргументы?

– Стало больше ошибок.

– Каких, например?

– Ну, давай по порядку. Первое, что приходит на ум – матч с «Крыльями», который был одним из ключевых в борьбе за чемпионство. На 64-й минуте ты получил красную и оставил свою команду в меньшинстве. В итоге только ничья.

– Смотри – во-первых, это моя первая красная карточка в карьере. В матче было две желтые. С первой я согласен – вопросов нет. Но вторая – какая-то странная. «Крылья» выбегали в контратаку, и я еле как коснулся до плеча игрока «Крыльев». Он остановился и начал размахивать руками, прося меня удалить. Но вообще, так делать запрещено. В итоге Карасев поддался и показал мне вторую желтую. Хотя, если посмотришь повторы, видно, что он до последнего не хотел мне ее показывать.

– Но ты же сам говоришь, что «Крылья» бежали в контратаку. Ее срыв – в любом случае желтая.

– Помимо меня там было еще три защитника. Да и прихватил я игрока случайно, по инерции. В какой-то из дней я сел посмотреть телевизор, а там – «Зенит» – ЦСКА. Специально оставил, чтобы посмотреть, как судит Карасев. В той игре был момент, когда игрок ЦСКА грубо нарушил правила против игрока « ». Но Карасев даже желтой не дал. Так что судьям присущи ошибки, как и игрокам.

– « » мог вытащить тот матч без тебя?

– Думаю, нет. После моего удаления у команды был только один момент. В остальном – повезло, что не проиграли. Я не снимаю с себя ответственности, просто хочу донести, что не все так однозначно. Но, если честно, после « » в душе наступило какое-то опустошение. Про чемпионскую гонку я уже начал думать так: «Будь как будет».

– Задолго до матча с «Крыльями» – в конце первой части сезона – посадил тебя на скамейку, аргументировав это тем, что ты в плохой форме.

– Он показал мне два момента из матча с «Уралом», где я поздно среагировал на рывок их флангового игрока: «Тут ты расслабился. С «Зенитом» такое не прокатит». Окей, это его мнение – вопросов нет. Спасибо, что объяснил. Я два матча был на замене, и они закончились для нас положительно – победили «Крылья» и сыграли вничью в гостях с «Зенитом».

Раз такой результат, значит, Ивич был прав касательно меня. Тем более, потом я снова начал играть, а не сел в глухой запас. Когда Уокер в этом сезоне не играл четыре матча подряд, никто не говорил, что он сдал – потому что это просто было решение Гвардиолы. Зато Волкова после двух матчей на замене уже успели похоронить, – сказал защитник, перешедший в «Зенит».

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