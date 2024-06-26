В матчах сборной Англии наименьший xG на Евро – 3,39

Теги Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу Евро-2024 Футбол

Игры сборной Англии имеют худший показатель ожидаемых голов.

В третьем туре группового этапа чемпионата Европы англичане сыграли вничью со Словенией – 0:0. Всего команда Гарета Саутгейта забила 2 мяча на турнире.  

В матчах сборной Англии на Евро-2024 зафиксирован наименьший коэффициент ожидаемых голов (xG) – 3,39 (2,26 за Англию, 1,13 против).

Фанаты Англии бросали стаканчики в Саутгейта, подошедшего к трибунам после 0:0 со Словенией

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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5 комментариев
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НУ тут спортс явно недоработал с заголовком) Ведь по нему может показаться, что у Англии 3.39 за три матча. А это вообще в сумме с ее соперниками)
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Англичане - футболу: "Мы тебя породили, мы тебя и убьем"
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Смотреть ее игру - муки адовы.
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