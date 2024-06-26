В матчах сборной Англии наименьший xG на Евро – 3,39

Игры сборной Англии имеют худший показатель ожидаемых голов.

В третьем туре группового этапа чемпионата Европы англичане сыграли вничью со Словенией – 0:0. Всего команда забила 2 мяча на турнире.

В матчах сборной Англии на Евро-2024 зафиксирован наименьший коэффициент ожидаемых голов (xG) – 3,39 (2,26 за Англию, 1,13 против).

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