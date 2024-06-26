Англия в 7-й раз сыграла нулевую ничью на Евро, больше только у Италии – 8. Англичане впервые владели мячом 74% времени и не забили на ЧЕ/ЧМ
Сборная Англии в 7-й раз сыграла нулевую ничью на чемпионатах Европы.
Команда под руководством Гарета Саутгейта сыграла вничью с словенской сборной (0:0) в 3-м туре Евро-2024.
Таким образом, это 7-я нулевая ничья для сборной Англии на чемпионатах Европы. Больше таких игр только у сборной Италии – 8.
Кроме того, впервые на чемпионатах Европы и мира англичане владели мячом 74% времени в одном матче и не сумели забить ни одного гола.
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Либо придется смотреть два доп тайма и серию пенальти)
Тут на самом деле если закрыть глаза всё очень прагматично. Люди думают, что у англичан есть звёзды, но все их звёзды дутые. Без испанцев, португальцев, бразильцев рядом между собой это отряд лесорубов, которые могут только от лицевой навешивать и быстро бежать по флангу за мячом. Сака стоит 140 миллионов? Да Уолкотт или прости господи Агбонлахор играли точно в такой же футбол, просто пиара было поменьше. Потому Гаскойна даже спустя 30 лет помнят и любят, потому что при нём команда играла с какой-то мыслью. Даже во времена Лампарда и Джеррарда это был точно такой же абсолютно безидейный футбол, хотя всегда говорили какие у них звёзды играют