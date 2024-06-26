Англия в 7-й раз сыграла нулевую ничью на Евро, больше только у Италии – 8. Англичане впервые владели мячом 74% времени и не забили на ЧЕ/ЧМ

Сборная Англии в 7-й раз сыграла нулевую ничью на чемпионатах Европы.

Команда под руководством сыграла вничью с словенской сборной (0:0) в 3-м туре Евро-2024.

Таким образом, это 7-я нулевая ничья для сборной на чемпионатах Европы. Больше таких игр только у сборной – 8.

Кроме того, впервые на чемпионатах Европы и мира англичане владели мячом 74% времени в одном матче и не сумели забить ни одного гола.

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