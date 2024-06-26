Англия в 7-й раз сыграла нулевую ничью на Евро, больше только у Италии – 8. Англичане впервые владели мячом 74% времени и не забили на ЧЕ/ЧМ

Теги Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу Сборная Италии по футболу Сборная Словении по футболу рейтинги Евро-2024 Футбол

Сборная Англии в 7-й раз сыграла нулевую ничью на чемпионатах Европы.

Команда под руководством Гарета Саутгейта сыграла вничью с словенской сборной (0:0) в 3-м туре Евро-2024. 

Таким образом, это 7-я нулевая ничья для сборной Англии на чемпионатах Европы. Больше таких игр только у сборной Италии – 8.

Кроме того, впервые на чемпионатах Европы и мира англичане владели мячом 74% времени в одном матче и не сумели забить ни одного гола. 

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13 комментариев
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Проблема в том что Англии тяжело забить. Весь плей-офф эти буратины будут играть в свой блевотный футбол, рассчитывая на стандарты и где-то точно забьют или будут тянуть до пенок. Помним 1/2 прошлого Евро, когда Стерлинг просто упал в штрафной и Англия прошла в финал. Тут также будут их тянуть, очень сложно против них будет любой команде как ни странно
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Пусть англичане не выиграют, хотя бы потому что в таком случае Саут обещал аут
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Ответ Си Эм Панк
Кто будет соперником в плей-офф у англичан?)
скорее всего Нидерланды, есть шанс что они их выбьют и зрители не будут страдать
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2 забитых мяча, один пропущенный гол и на первом месте. Так мало забивать когда у тебя в команде одни пулемёты как Кейн Фоден Сака Беллингем, и они играют от защиты . Саутгейт чудак внатуре, играть надо вперёд с такими исполнителями, вот честное слово игроки самы если выйдут без тренера, под руководством капитана, и то интереснее сыграют, россыпь талантов у англичан
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Ответ Gutalin
скорее всего Нидерланды, есть шанс что они их выбьют и зрители не будут страдать
Нидерланды, которые трешку от Австрии пустили выбьют Англию?
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Кто будет соперником в плей-офф у англичан?)
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Самая дорогая сборная Евро и играет как антиквариат.
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Энрике, выходи, мы тебя узнали!
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Ответ Gutalin
скорее всего Нидерланды, есть шанс что они их выбьют и зрители не будут страдать
Понятно
Либо придется смотреть два доп тайма и серию пенальти)
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Ответ zzzeeerrrooo
Нидерланды, которые трешку от Австрии пустили выбьют Англию?
Можно же и с другой стороны посмотреть. Англия забила двушку Сербии, Дании и Словении)
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Ответ Кеша Вашуков
Можно же и с другой стороны посмотреть. Англия забила двушку Сербии, Дании и Словении)
Нидерланды не умеет парковать автобус, они одни из самых удобных соперников для этой Англии
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Ответ rigobersong
Вышли с первого места, а хейта столько будто вылетели или вообще не попали на Евро как в 2008м:)) Быстро Англия забывает что было до Саутгейта, вообще не понимаю с чего вдруг у всех она должна превратиться в голевую машину и громить соперника, слишком завышенные ожидания всегда от этой сборной, Саутгейт их хоть на землю приземляет и дает результат:)
Всё по делу. Саутгейт пришел в офис и сказал - либо мы играем в мой блевотно-оборонительный футбол либо мы опять будем вылетать не выйдя из группы (ЧМ-14 все помнят).
Тут на самом деле если закрыть глаза всё очень прагматично. Люди думают, что у англичан есть звёзды, но все их звёзды дутые. Без испанцев, португальцев, бразильцев рядом между собой это отряд лесорубов, которые могут только от лицевой навешивать и быстро бежать по флангу за мячом. Сака стоит 140 миллионов? Да Уолкотт или прости господи Агбонлахор играли точно в такой же футбол, просто пиара было поменьше. Потому Гаскойна даже спустя 30 лет помнят и любят, потому что при нём команда играла с какой-то мыслью. Даже во времена Лампарда и Джеррарда это был точно такой же абсолютно безидейный футбол, хотя всегда говорили какие у них звёзды играют
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