Стоунз о 0:0 со Словенией: «Англия прибавила по сравнению с двумя предыдущими матчами. Нашей целью было возглавить группу, и мы это сделали – верю, что можем обыграть любого соперника»

Джон Стоунз оценил игру Англии в матче со Словенией (0:0).

«Наша цель состояла в том, чтобы возглавить группу, и мы этого добились – это не всегда бывает легко. Это непросто, когда соперники ставят цель нас обыграть.

Думаю, что по сравнению с двумя предыдущими играми мы во многом прибавили, мы привлекли запасных, создавали больше моментов – это еще один шаг в верном направлении.

Я понимаю, что болельщики разочарованы нереализованными моментами, но таков футбол – здесь никогда не бывает легко.

Я твердо верю, что мы можем победить любого соперника. Нам нужно прибавлять, когда это важно, и мы будем усердно работать над этим на тренировках», – сказал защитник сборной Англии и « » в интервью ITV.

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