Стоунз о 0:0 со Словенией: «Англия прибавила по сравнению с двумя предыдущими матчами. Нашей целью было возглавить группу, и мы это сделали – верю, что можем обыграть любого соперника»

Теги Манчестер Сити Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Сборная Словении по футболу Евро-2024 Джон Стоунз Футбол

Джон Стоунз оценил игру Англии в матче со Словенией (0:0).

«Наша цель состояла в том, чтобы возглавить группу, и мы этого добились – это не всегда бывает легко. Это непросто, когда соперники ставят цель нас обыграть.

Думаю, что по сравнению с двумя предыдущими играми мы во многом прибавили, мы привлекли запасных, создавали больше моментов – это еще один шаг в верном направлении.

Я понимаю, что болельщики разочарованы нереализованными моментами, но таков футбол – здесь никогда не бывает легко.

Я твердо верю, что мы можем победить любого соперника. Нам нужно прибавлять, когда это важно, и мы будем усердно работать над этим на тренировках», – сказал защитник сборной Англии и «Манчестер Сити» в интервью ITV.

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21 комментарий
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Прибавили это точно, сегодня я уснул еще раньше
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+34
Пожалуйста, ну прекратите искать в этом УГ хоть какой-то позитив. Имейте совесть.
"Я твердо верю, что мы можем победить любого соперника." Любого... В чемпионате против бессоницы вам не золото, а платина досталась бы.
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+12
Ответ bel01
Платина сейчас стоит в два раза дешевле золота. А насчёт убогой игры, это правда.
Спасибо, не знал . Просто драгметалами не интересуюсь, всегда думал, что она дороже. Пользователи спортса- образовательные🙂
+5
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+5
На морально - волевых с необстрелянными ребятами на одном характере удержали ничью с напичканной звёздами командой Словении. Респект!
+4
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+4
Ответ илья галкин
Игрокам не смешно нести такую дичь?
Саутгейт их покусал.
+2
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"Это непросто, когда соперники ставят цель нас обыграть".
Поразительное вероломство соперников англичан, которые ставят перед собой такие подлые цели, как обыграть их. Конечно непросто в таких сложных и неординарных обстоятельствах, понимаю Стоунза.
+2
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+2
Не обыграть, а сыграть вничью. Потом по пенальти привычно отлететь.
+1
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Игрокам не смешно нести такую дичь?
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Саутгейт их покусал.
Или держит в заложниках семьи футболистов. Иначе не объяснить их бред.
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Ответ aza_inso
Образованные , мб?)))
Те, кто делятся знаниями) аля "образовательное учреждение")
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Спасибо, не знал . Просто драгметалами не интересуюсь, всегда думал, что она дороже. Пользователи спортса- образовательные🙂
Образованные , мб?)))
0
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Пожалуйста, ну прекратите искать в этом УГ хоть какой-то позитив. Имейте совесть. "Я твердо верю, что мы можем победить любого соперника." Любого... В чемпионате против бессоницы вам не золото, а платина досталась бы.
Платина сейчас стоит в два раза дешевле золота.
А насчёт убогой игры, это правда.
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> Я понимаю, что болельщики разочарованы нереализованными моментами

моментами? простите, что? в этом матче были какие-то моменты, чтобы вы их могли реализовать?

они там всей раздевалкой долбят что ли?
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"Ну, или сыграть вничью", добавил Джон
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Нашей целью было сыграть на ноль и наконец-то нам это удалось
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Какие-то сектанты
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Францию с их редкими проблесками посмотрел весь матч (спасибо Австрии в параллельном матче), но Англию бросил в первом тайме. Это было физически невозможно смотреть. Тупо два матча по нулям, зачем вообще вышли на поле?
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Они там с ума все по сходили, или нас известно за кого держат???
Аннглия-Словения - худший матч, который я видел вообще за всю современную историю ЧМ и ЧЕ.
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Верить это хорошо, еще бы играть…
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