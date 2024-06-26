Стоунз о 0:0 со Словенией: «Англия прибавила по сравнению с двумя предыдущими матчами. Нашей целью было возглавить группу, и мы это сделали – верю, что можем обыграть любого соперника»
Джон Стоунз оценил игру Англии в матче со Словенией (0:0).
«Наша цель состояла в том, чтобы возглавить группу, и мы этого добились – это не всегда бывает легко. Это непросто, когда соперники ставят цель нас обыграть.
Думаю, что по сравнению с двумя предыдущими играми мы во многом прибавили, мы привлекли запасных, создавали больше моментов – это еще один шаг в верном направлении.
Я понимаю, что болельщики разочарованы нереализованными моментами, но таков футбол – здесь никогда не бывает легко.
Я твердо верю, что мы можем победить любого соперника. Нам нужно прибавлять, когда это важно, и мы будем усердно работать над этим на тренировках», – сказал защитник сборной Англии и «Манчестер Сити» в интервью ITV.
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"Я твердо верю, что мы можем победить любого соперника." Любого... В чемпионате против бессоницы вам не золото, а платина досталась бы.
Поразительное вероломство соперников англичан, которые ставят перед собой такие подлые цели, как обыграть их. Конечно непросто в таких сложных и неординарных обстоятельствах, понимаю Стоунза.
А насчёт убогой игры, это правда.
моментами? простите, что? в этом матче были какие-то моменты, чтобы вы их могли реализовать?
они там всей раздевалкой долбят что ли?
Аннглия-Словения - худший матч, который я видел вообще за всю современную историю ЧМ и ЧЕ.