Тренер Словении Кек про 0:0 с Англией: «Мы играли против одного из фаворитов Евро, пришлось пострадать. Никто не ожидал, что мы выйдем в плей-офф – выводы были поспешными»

Матьяж Кек высказался о ничьей Словении с Англией (0:0) на Евро-2024.

Словенская сборная сыграла вничью с командой Англии (0:0) в 3-м туре чемпионата Европы и вышла в плей-офф турнира впервые в своей истории.

– Что для вас значит проход в плей-офф?

– Никто не ожидал, что мы выйдем в плей-офф. Третьими мы стали из-за желтых карточек, но мы показали, что готовы здесь быть. Мы играли против одного из главных фаворитов турнира. Пришлось пострадать. Возможно, нам немного повезло.

Думаю, было важно начать именно так, чтобы показать сопернику, что не дадим им владеть инициативой, как в первых двух матчах. Думаю, мы справились с этим.

Сегодня мы играли против очень сильной сборной. Но также стоит понять: англичане играют каждые 3-4 дня. Наши игроки этого не делают. Я очень горжусь этой командой.

– Перед турниром вас хоронили. Что скажете сейчас?

– Вы хоронили не меня, а некоторых игроков. Выводы относительно них были поспешными. Но в Словении не могут каждые 2-3 года появляться новые игроки, – передает слова главного тренера сборной Словении корреспондент Sports Любовь Курчавова.

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