Словения впервые вышла в плей-офф Евро – она второй раз играет на чемпионате Европы

Теги Сборная Словении по футболу Матьяж Кек Евро-2024 Футбол

Словения вышла в плей-офф Евро-2024.

В третьем туре группового этапа чемпионата Европы словенцы сыграли вничью с Англией – 0:0.

Команда Матьяжа Кека заняла третье место в группе C, набрав 3 очка.

Словения превзошла Хорватию, ставшую 3-й в группе B, по очкам и Венгрию из группы A – по разнице забитых и пропущенных мячей.

Таким образом словенцы вошли в четверку лучших команд, занявших третье место в своих группах, и сыграют в плей-офф.

Для Словении это второй чемпионат Европы – первый был в 2000-м году.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

27 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Там защитник играет из Сочи, формально первый игрок ФНЛ в плэй-офф ЕВРО. Действительно лучшая лига мира
+53
-4
+49
Эта группа напомнила мне "чемпионскую" развязку прошлого сезона РПЛ.
+31
-3
+28
Щас они в плей-офф разыграются. Финал будет Словения - Дания
+19
-1
+18
Группа С от бессонницы
+10
-2
+8
Ответ Гамарджоба Генацвале
Эта группа напомнила мне "чемпионскую" развязку прошлого сезона РПЛ.
Там в решающий момент Зенит и Краснодар собрались и сделали все возможное, а тут даже забить никто не смог
+5
0
+5
Ответ Михо
Кто нибудь внятно расскажет почему Дания выше Словении? У них все показатели одинаковы. Я не знаю, может потому что номинальным хозяином 1-1 Словения Дания были словенцы и преимущество у Дании по этому показателю 🤔
Потому что Дания выше в рейтинге фифа.
+4
0
+4
Ответ Михо
Кто нибудь внятно расскажет почему Дания выше Словении? У них все показатели одинаковы. Я не знаю, может потому что номинальным хозяином 1-1 Словения Дания были словенцы и преимущество у Дании по этому показателю 🤔
по fair play - кол-ву желтых и красных карточек
+4
0
+4
Вот и уровень нового формата. Валом пассажиров в плей-офф
+5
-1
+4
Англия не уступила очень сильной команде! Второй раз на Евро - и уже в плей-офф.
Беллингем, Кейн, Фоден, Сака и ко - мужики, дрались как львы и вырвали ничью из цепких лап мощных словенцев!
+5
-1
+4
молодцы
+4
-1
+3
Болеем за братушек
+2
0
+2
Ну и убогая помойка, а не группа
+1
0
+1
Ответ R.Baggio
Рейтинг ФИФА епрст, датчане ваше, сюр какой-то
Не ФИФА, а отборочного турнира к Евро. Рейтинг ФИФА здесь ни при чём
0
0
0
Ответ krealpmoney
и команда с более высоким рейтингом такая: аче вмысле, стараешься быть в рейтинге повыше, а отдают тем кто по этому рейтингу хуже смысл от рейтинга тогда вообще
Повыгоднее занять места при жеребьёвке - вот смысл рейтинга
0
0
0
Ответ кuraakula belov
Думаю в таком случае наоборот нужно поощерять команду с меньшим рейтингом
и команда с более высоким рейтингом такая: аче вмысле, стараешься быть в рейтинге повыше, а отдают тем кто по этому рейтингу хуже

смысл от рейтинга тогда вообще
0
0
0
Ответ Максим Сотников
Потому что Дания выше в рейтинге фифа.
Думаю в таком случае наоборот нужно поощерять команду с меньшим рейтингом
+1
-1
0
Ответ Михо
Кто нибудь внятно расскажет почему Дания выше Словении? У них все показатели одинаковы. Я не знаю, может потому что номинальным хозяином 1-1 Словения Дания были словенцы и преимущество у Дании по этому показателю 🤔
..... места будут распределяться между ними в порядке приоритетности по разнице забитых и пропущенных мячей, по общему числу забитых мячей, по дисциплинарным очкам, по рейтингу Европейской квалификации.

(с) UEFA
0
0
0
Ответ Михо
Кто нибудь внятно расскажет почему Дания выше Словении? У них все показатели одинаковы. Я не знаю, может потому что номинальным хозяином 1-1 Словения Дания были словенцы и преимущество у Дании по этому показателю 🤔
Рейтинг команд. В эфире Матч ТВ объяснили.
0
0
0
Ответ Михо
Кто нибудь внятно расскажет почему Дания выше Словении? У них все показатели одинаковы. Я не знаю, может потому что номинальным хозяином 1-1 Словения Дания были словенцы и преимущество у Дании по этому показателю 🤔
По рейтингу
0
0
0
Ответ Михо
Кто нибудь внятно расскажет почему Дания выше Словении? У них все показатели одинаковы. Я не знаю, может потому что номинальным хозяином 1-1 Словения Дания были словенцы и преимущество у Дании по этому показателю 🤔
причем, если бы Дания и Словения играли между собой последний матч, то была бы серия пенальти между ними)
0
0
0
Одило Глобочник рад.
0
0
0
мне жаль болельщиков которые кучу денег заплатили за билеты
0
0
0
Единственный повод для радости относительно этой группы
0
0
0
Кто нибудь внятно расскажет почему Дания выше Словении? У них все показатели одинаковы. Я не знаю, может потому что номинальным хозяином 1-1 Словения Дания были словенцы и преимущество у Дании по этому показателю 🤔
+2
-2
0
Надо же, что эти 4 команды нашли друг друга
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий