Словения впервые вышла в плей-офф Евро – она второй раз играет на чемпионате Европы

Словения вышла в плей-офф Евро-2024.

В третьем туре группового этапа чемпионата Европы словенцы сыграли вничью с Англией – 0:0.

Команда Матьяжа Кека заняла третье место в группе C, набрав 3 очка.

Словения превзошла Хорватию, ставшую 3-й в группе B, по очкам и Венгрию из группы A – по разнице забитых и пропущенных мячей.

Таким образом словенцы вошли в четверку лучших команд, занявших третье место в своих группах, и сыграют в плей-офф.

Для Словении это второй чемпионат Европы – первый был в 2000-м году.

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