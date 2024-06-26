Словения впервые вышла в плей-офф Евро – она второй раз играет на чемпионате Европы
Словения вышла в плей-офф Евро-2024.
В третьем туре группового этапа чемпионата Европы словенцы сыграли вничью с Англией – 0:0.
Команда Матьяжа Кека заняла третье место в группе C, набрав 3 очка.
Словения превзошла Хорватию, ставшую 3-й в группе B, по очкам и Венгрию из группы A – по разнице забитых и пропущенных мячей.
Таким образом словенцы вошли в четверку лучших команд, занявших третье место в своих группах, и сыграют в плей-офф.
Для Словении это второй чемпионат Европы – первый был в 2000-м году.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Беллингем, Кейн, Фоден, Сака и ко - мужики, дрались как львы и вырвали ничью из цепких лап мощных словенцев!
смысл от рейтинга тогда вообще
(с) UEFA