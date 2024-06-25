Женщина укусила болельщика Хорватии и отобрала футболку, которую ему отдал Иванушец после матча с Италией. Хавбек «Фейеноорда» пообещал прислать пострадавшему новую

Болельщика Хорватии укусили из-за футболки игрока после матча с Италией.

После матча Евро-2024 против Италии (1:1) полузащитник сборной Хорватии Лука Иванушец бросил свою футболку болельщику на трибуне, после чего несколько других фанатов попытались отобрать ее. В попытке забрать футболку одна из болельщиц укусила мужчину за плечо.

Сообщается, что об инциденте уведомили полицию. Кроме того, Иванушец, узнав о случившемся, пообещал прислать пострадавшему болельщику новую футболку.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?