Женщина укусила болельщика Хорватии и отобрала футболку, которую ему отдал Иванушец после матча с Италией. Хавбек «Фейеноорда» пообещал прислать пострадавшему новую

Теги Фейеноорд Сборная Италии по футболу Сборная Хорватии по футболу происшествия болельщики Евро-2024 Лука Иванушец Футбол

Болельщика Хорватии укусили из-за футболки игрока после матча с Италией.

После матча Евро-2024 против Италии (1:1) полузащитник сборной Хорватии Лука Иванушец бросил свою футболку болельщику на трибуне, после чего несколько других фанатов попытались отобрать ее. В попытке забрать футболку одна из болельщиц укусила мужчину за плечо.

Сообщается, что об инциденте уведомили полицию. Кроме того, Иванушец, узнав о случившемся, пообещал прислать пострадавшему болельщику новую футболку.

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5 комментариев
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Сорок уколов в живот теперь( жаль болельщика(
+5
0
+5
Ответ верблюжья смегма
Смородская?
Кноль, конечно
+7
-2
+5
Ответ верблюжья смегма
Смородская?
Ольга Суарес
+4
0
+4
Смородская?
+4
-2
+2
Суарес мог просто попросить Иванушеца, зачем он так. Ещё в женское нарядился
+1
-1
0
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