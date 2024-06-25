Хорватские ультрас атаковали фанатов Италии на Евро из-за украденного флага – пострадали 4 человека. Полиция задержала 11 хорватов и боснийцев

Хорватские и итальянские фанаты устроили потасовку во время Евро-2024.

Как передает La Gazzetta dello Sport, столкновения произошли в центре Лейпцига, где вчера прошел матч и (1:1) в рамках группового этапа. Причиной конфликта стал украденный флаг, который затем был возвращен.

Сообщается, что в результате нападения хорватских ультрас на фанатов сборной Италии пострадали 4 человека, двое из них были госпитализированы. Полиция задержала 11 хорватов и боснийцев в возрасте от 21 до 44 лет – против них возбудили дело о нанесении тяжких телесных повреждений.

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