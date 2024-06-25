Хорватские ультрас атаковали фанатов Италии на Евро из-за украденного флага – пострадали 4 человека. Полиция задержала 11 хорватов и боснийцев

Теги Сборная Италии по футболу Сборная Хорватии по футболу происшествия болельщики Евро-2024 Футбол

Хорватские и итальянские фанаты устроили потасовку во время Евро-2024.

Как передает La Gazzetta dello Sport, столкновения произошли в центре Лейпцига, где вчера прошел матч Хорватии и Италии (1:1) в рамках группового этапа. Причиной конфликта стал украденный флаг, который затем был возвращен.

Сообщается, что в результате нападения хорватских ультрас на фанатов сборной Италии пострадали 4 человека, двое из них были госпитализированы. Полиция задержала 11 хорватов и боснийцев в возрасте от 21 до 44 лет – против них возбудили дело о нанесении тяжких телесных повреждений.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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17 комментариев
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Не зря они вылетели
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балканоиды как обычно
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Дайте угадаю, их отпустили и посоветовали ехать домой?
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Новости из рубрики- тупые и еще тупее!)
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Болельщики на этом Евро огонь! Видимо из-за всяких ковидных ограничений и далеких турнирах в России и Катаре, европейские болельщики изголодались по туринирам сборных
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Им бы в Наполи, там люди с ножами и топорами..
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Ответ Strike36
Не зря они вылетели
Формально ещё нет
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Ответ Tun
Формально ещё нет
Ты веришь, что эта Англия забьет больше 2х мячей словенцам?
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Ответ Strike36
Ты веришь, что эта Англия забьет больше 2х мячей словенцам?
Верь Не верь но Шанс есть
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Ответ Чебурашка от Гены
Аххах! Там и кроме ультрас будет кому размяться.
кому? фанаты велоспорта или греко-римской борьбы пойдут стенка на стенку?
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Ответ Любезный Коссутий
кому? фанаты велоспорта или греко-римской борьбы пойдут стенка на стенку?
Местные фанаты легких денег и беззащитных женщин.
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