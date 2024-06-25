Хорваты вывесили баннер «Когда мы придем, небо и земля загорятся» на игре с Италией. Фразу приписывают хорватскому генералу по прозвищу «Паук» перед захватом Книна, откуда бежали порядка 250 тысяч сербов
Хорватские фанаты вывесили баннер, посвященный событиям конфликта в Югославии.
Футболисты Хорватии и Италии вчера сыграли матч третьего тура группы B чемпионата Европы. Встреча завершилась вничью – 1:1.
Перед матчем хорватские болельщики растянули на трибунах баннер с изображением огня, пушек и флага страны со словами: «Когда мы придем, небо и земля загорятся».
Эти слова отсылают к событиям войны в Хорватии, их связывают с хорватским генералом Андрией Матияшем по прозвищу «Паук», который якобы произнес эту цитату перед захватом города Книна в ходе операции «Буря» в 1995 году.
По разным оценкам в результате военных действий из города бежали порядка 250 000 сербов. Матияш погиб 9 октября 1995 во время операции «Южное направление».
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