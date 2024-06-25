Хорваты вывесили баннер «Когда мы придем, небо и земля загорятся» на игре с Италией. Фразу приписывают хорватскому генералу по прозвищу «Паук» перед захватом Книна, откуда бежали порядка 250 тысяч сербов

Теги Сборная Италии по футболу Сборная Сербии по футболу Сборная Хорватии по футболу болельщики Евро-2024 Политика Футбол

Хорватские фанаты вывесили баннер, посвященный событиям конфликта в Югославии.

Футболисты Хорватии и Италии вчера сыграли матч третьего тура группы B чемпионата Европы. Встреча завершилась вничью – 1:1.

Перед матчем хорватские болельщики растянули на трибунах баннер с изображением огня, пушек и флага страны со словами: «Когда мы придем, небо и земля загорятся».

Эти слова отсылают к событиям войны в Хорватии, их связывают с хорватским генералом Андрией Матияшем по прозвищу «Паук», который якобы произнес эту цитату перед захватом города Книна в ходе операции «Буря» в 1995 году. 

По разным оценкам в результате военных действий из города бежали порядка 250 000 сербов. Матияш погиб 9 октября 1995 во время операции «Южное направление».

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34 комментария
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у футболистов свой евро, у фанатов свой 🤪
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Вчера загорелась только пятая точка хорватов, и на земле и на небе было видно ее свечение))
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Знаменитая дружба всех народов (на этот раз Югослав эдишен)
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Ответ Marcus-light
Комментарий скрыт
Почитай о том что творили в хорватских лагерях и тогда видно будет кто они
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Славно, что эта помоечная шашечная масса слита на родину
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Это всё, что надо знать о хорватах.
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Позорники, скоро транспаранты с портретами анты павелича будут разворачивать, пускай вместе с албанцами посмотрят за адекватными людьми по телевизору
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Ответ Титюля
Комментарий скрыт
Дада, что-то мы такое уже слышали в 2014-м🤓
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Взяли Итальянский огненный конец в итоге. И ушли. Я был свидетель, но свечку не держал.
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Ответ Samuel L. Jackson
Комментарий удален модератором
Балканы это принципе взрывоопасное место
Все балканские страны друг друга ненавидят
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Паршивцы
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Ответ Гаврила Ардалионович
Это всё, что надо знать о хорватах.
А что о сербах нужно знать? Или предыстория не нужна?
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скорее бы все балканцы уехали с турнира и остался бы только футбол.
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Ответ BearS
Знаменитая дружба всех народов (на этот раз Югослав эдишен)
Занятно, что в мире осталось не так много государств, со словами "соединённый" или "объединённый" в названии.
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Когда вы ушли, за вами смыли
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Трагедия "Сербской Краины"очень поучительна,маленькая этническая область ,осталась один на один с Хорватией! Которую прямо поддерживал бундесвер и которую вооружали всей Европой! Краину предал даже Милошевич! Югославия устранилась от помощи сербам! В итоге: кровавый исход жителей Краины из родных мест ! Колонны беженцев растянулись на много километров,говорят туристы из западной европы приезжали на сафари ,стреляли по сербам из снайперских винтовок! Кстати ,Книнская операция являлась эталоном для Украины ,которая в 2022 году готовилась именно к такому результату в Донбассе!
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Ответ sr-pigrs
*их
Евойные
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Ответ Carasa
Позорники, скоро транспаранты с портретами анты павелича будут разворачивать, пускай вместе с албанцами посмотрят за адекватными людьми по телевизору
Албанцы то вообще хоюшкоеды
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Ответ Wiley Fox
Что-то напомнило знаменитую спартаковскую кричалку "Мы к вам приедем, мы вас ########" Какие 250 тысяч сербов бежали из Книна? Городок маленький был и таким остаётся и сейчас: "До начала войны сербы составляли 79 % населения, хорваты — 19 %. По данным переписи 2011 года, в городе проживало 15407 чел. Хорваты составляют 75,3 % населения Книна, сербы — 23 %. Современное хорватское население Книна состоит как из проживавших здесь до войны хорватов, так и из хорватских беженцев из сербских и мусульманских районов Боснии" Учватова надо уволить. Сначала выдумал Тургеньева, теперь 250 тысяч сербов выдумал
Прежде чем умничать, хоть бы загуглил... Эти две сотни тысяч были не жителями города, а тысячами людей сербской "Республики Краина" которые собрались на праздничный митинг в Книне - бывшей столице Краины.
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Ответ Artuom Batishev
Прежде чем умничать, хоть бы загуглил... Эти две сотни тысяч были не жителями города, а тысячами людей сербской "Республики Краина" которые собрались на праздничный митинг в Книне - бывшей столице Краины.
Ты глаза для начала протри
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Ответ Porsche Panamera Official
ТургенЕва!!!
Купи себе немного способности понимать

У тебя месяц есть на это
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Ответ SergioRamos92
Балканы это принципе взрывоопасное место Все балканские страны друг друга ненавидят
Всегда удивлялся этому, все примерно одинаковые, языки похожие, а воевать из-за религии все равно что спорить чей воображаемый друг лучше
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Ответ Marcus-light
Комментарий скрыт
Ага, поэтому остался "Хорватский сценарий" - геноцид
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Ответ AskAska
А что о сербах нужно знать? Или предыстория не нужна?
А что о них нужно знать? В рамках этого Евро, разумеется. Чего хорваты раздухарились?
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Война давно закончилась, только недоумки на трибунах используют её лозунги для самопиара
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Паршивцы
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Ej Anice,
Kninska kralice...
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югославы на своей волне
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