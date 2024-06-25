Судья Маккели закрыл страницу в соцсетях из-за комментариев хорватских фанатов после матча с Италией. Он добавил 8 минут – Дзакканьи забил на 98-й

Данни Маккели скрыл комментарии после матча Нидерланды – Хорватия.

Игра 3-го тура группового этапа завершилась ничьей со счетом 1:1. Главный арбитр встречи добавил 8 минут к основному времени матча. Итальянцы сравняли счет на 98-й минуте, заняли 2-е место в группе и вышли в плей-офф Евро-2024. Хорваты финишировали третьими.

После матча хорватские болельщики выразили свое негодование на странице Маккели в инстаграме.

«Вор, восемь минут добавленного времени?», «Где ты нашел восемь минут добавленного времени? Итальянцы спаслись только благодаря тебе», – написали некоторые из фанатов.

Нидерландский судья ограничил комментарии на своей странице, а вскоре и вовсе закрыл свой профиль.

Ранее работой остался недоволен тренер сборной Венгрии Марко Росси после матча с Германией.

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