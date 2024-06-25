Судья Маккели закрыл страницу в соцсетях из-за комментариев хорватских фанатов после матча с Италией. Он добавил 8 минут – Дзакканьи забил на 98-й

Теги Сборная Италии по футболу Сборная Хорватии по футболу судьи болельщики Евро-2024 Данни Маккели соцсети Футбол

Данни Маккели скрыл комментарии после матча Нидерланды – Хорватия.

Игра 3-го тура группового этапа Евро-2024 завершилась ничьей со счетом 1:1. Главный арбитр встречи добавил 8 минут к основному времени матча. Итальянцы сравняли счет на 98-й минуте, заняли 2-е место в группе и вышли в плей-офф Евро-2024. Хорваты финишировали третьими.

После матча хорватские болельщики выразили свое негодование на странице Маккели в инстаграме.

«Вор, восемь минут добавленного времени?», «Где ты нашел восемь минут добавленного времени? Итальянцы спаслись только благодаря тебе», – написали некоторые из фанатов.

Нидерландский судья ограничил комментарии на своей странице, а вскоре и вовсе закрыл свой профиль.

Ранее работой Маккели остался недоволен тренер сборной Венгрии Марко Росси после матча с Германией.  

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5 комментариев
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Вот смотрите 87 по 89 минуты хорватский игрок симулировал сведение судорог 83 и 85 минута были медленные замены у хорват.
Были еще остановки и замены у обеих команд.
Почему 8 мин добавки это ненормально. В РПЛ Кукуян добавил бы за такое 10 мин
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Ответ Real_v_dushe
Этот судья типичный уефашный продукт, косяк на косяке. Помню, как он в ЛЧ лишил Дортмунд допвремени неадекватнейшим своим решением. Такие судью могут продолжать судить лишь при слабой компетентности УЕФА.
Фанат Реала возмущается работой арбитра)
Пчелы против меда
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Калафьори в окружении 5-рых игроков сб. Хорватии отдает точный пас, Дзаканьи один перед воротами пуляет в девятку. Но виноват, конечно, судья.
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Усташи совсем там шизанулись?

А вообще, не понимаю, почему нельзя, как в пляжном футболе, хоккее и тд, просто останавливать время и не нужно будет добавленное время. Матч будет заканчивать на 90 минуте. Американцы в студенческом футболе останавливают время.
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