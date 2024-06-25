Тренер Польши о технике исполнения пенальти Левандовского: «Неважно, как он забивает. Вы не можете учить этому игрока, у которого 600 голов»

Теги Милан Барселона Сборная Франции по футболу серия А Италия Ла Лига Сборная Польши по футболу Евро-2024 Роберт Левандовски Майк Меньян Михал Пробеж Футбол

Тренер Польши прокомментировал пенальти Роберта Левандовского в ворота Франции.

Польская сборная сыграла вничью с командой Франции (1:1) в 3-м туре Евро-2024. 

На 77-й минуте игры Роберт Левандовски получил право реализовать пенальти в ворота французской сборной. Форвард сделал множество пауз во время разбега и не смог переиграть Майка Меньяна – вратарь отразил удар. 

Однако арбитр принял решение перебить пенальти, так как вратарь вышел из ворот. На 79-й Левандовски реализовал пенальти со 2-й попытки, снова сделав несколько пауз при разбеге перед ударом.

«Неважно, как он забивает. Он отрабатывает пенальти на тренировках. Вы не можете учить игрока, который забил 600 голов, как забивать», – сказал главный тренер Польши Михал Пробеж.

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47 комментариев
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Забивает как самая натуральная kurwa.
+245
-14
+231
Если вратрям запретили выходить то и бьюшим надо запрешать танца у мяча
+167
-4
+163
Отвратительное исполнение. Когда уже запретят эти танцы во время пенальти?
+76
-2
+74
Ответ Рашпель793
Забивает как самая натуральная kurwa.
Причем натуральная польская махровая
+68
-6
+62
Ответ Burel
вратарям танцевать на линии можно, а игрокам нельзя полностью останавливаться. Но все равно клоунские движения, конечно
Всегда будут вопросы, что такое полностью остановиться. Лучше вообще запретить бьющему делать паузу. Можно медленно бежать к мячу, но паузу делать нельзя. С этими паузами эстетически даже не смотрится.
+46
-1
+45
А чего вратари не напишут общее заявление в фифа, зачем эту клоунаду терпеть-то? Есть крутые исполнения пенальти у Азара и Балотелли которые чисто умели разводить вратаря, без какой-то остановки, пусть учаться все так бить, а не с петушиным прыжком:)
+45
-5
+40
Ответ Mister999
Если вратрям запретили выходить то и бьюшим надо запрешать танца у мяча
вратарям танцевать на линии можно, а игрокам нельзя полностью останавливаться. Но все равно клоунские движения, конечно
+36
-4
+32
Что за хамский ответ??? Причем тут сколько он забил? Он нарушает действующие правила, запрещающие остановку при разбеге, а судья засчитывает такие голы((( типичная польская курва...
+32
0
+32
Когда взрослый мужик исполняет подобные петушиные танцы это всегда выглядит омерзительно
+22
-1
+21
Да не надо никого учить. Просто арбитрам нужно соблюдать правила. А в правилах сказано, что во время разбега для исполнения пенальти игрок не имеет права останавливаться. Лёва останавливался оба раза. И если в первом случае он во время остановки хотя бы топтался на месте, то во втором в начале разбега он просто остановился примерно на секунду, а потом опять начал свои петушинные танцы. Вообще не болею за Францию, но такая несправедливость бесит...
+20
0
+20
Валите домой, пшеки
+15
-1
+14
Ответ Рашпель793
Забивает как самая натуральная kurwa.
Если я не ошибаюсь моду на такое пробитие пенальти ввел Жоржиньо, когда впервые это увидел сразу вызвало отторжение. Другое дело старая добрая паненка, которая смотрится эстетично и элегантно 👍🏻
+8
-1
+7
Да хоть пусть1000 забьёт, но ни на одном серьезном турнире сборных ни Левандовский ни Польша ничего не показали. Как говорится, понтов до фига, результата нифига!
+6
0
+6
Мы и не собирались учить этому игрока)
Привет, редакторы спортс. Если, конечно, вы вообще существуете
+6
-1
+5
Нужно вообще запретить любые паузы во время разбега и не давать перебивать при нарушении этого правила. Также я бы ограничил дистанцию разбега 3-4 шагами, и то все равно преимущество будет у бьющего
+4
0
+4
Ответ Пнин
Всегда будут вопросы, что такое полностью остановиться. Лучше вообще запретить бьющему делать паузу. Можно медленно бежать к мячу, но паузу делать нельзя. С этими паузами эстетически даже не смотрится.
Согласеа с Вами. Вороьа огромные! Такие мастера обязаны забивать без этих дерганий!! Вратарю и так тяжело!
+3
0
+3
Ответ Папа Футбола
Если я не ошибаюсь моду на такое пробитие пенальти ввел Жоржиньо, когда впервые это увидел сразу вызвало отторжение. Другое дело старая добрая паненка, которая смотрится эстетично и элегантно 👍🏻
Ну какой жоржиньо

Так бил Сократес первым, только без идиотских длинных пауз
+5
-2
+3
Ответ Nicu Maican
Комментарий скрыт
Хорошо. Как сам?
+3
0
+3
Учить не можем, но можем не засчитывать (в мечтах).
+3
0
+3
судья совершенно не последовательный тип. наказать меньяна за то что он дёрнулся пока лева скакал в конвульсиях - топ
+4
-1
+3
Рад что они вылетели
+5
-2
+3
спасибо за участие и шоб мы вас более нигде не видели!
тогда кто отказники писал, что с Россией играть не будем?
девочки дешёвые!
+7
-4
+3
Ох, посмотрел бы я на визги полек, если бы Польшу выкинуло из какого-нить полуфинала за счёт подобного клоунского пенальти..
Наверно бы ещё до конца матча Совбез ООН созвали..
+6
-4
+2
В параллельной вселенной Левандовски до сих пор разбегается перед ударом.
+2
0
+2
Ответ Пнин
Всегда будут вопросы, что такое полностью остановиться. Лучше вообще запретить бьющему делать паузу. Можно медленно бежать к мячу, но паузу делать нельзя. С этими паузами эстетически даже не смотрится.
Проще разрешить вратарям делать шаг с линии перед ударом. Ворота и так не маленькие
+3
-1
+2
Эстетики в таком стиле нет. Смотрится некрасиво.
+1
0
+1
Ответ Рашпель793
Забивает как самая натуральная kurwa.
Bobr
+1
0
+1
600, вдумайтесь... И ведь правда, перепроверил.
Нет, все же хоть один золотой мяч должен был быть у Лёвы, впрочем, как и у Суареса. Особенно на фоне золотого мяча Бензема, который объективно уступает обоим в поколении.
+1
0
+1
Давай домой, к своим курвам...
+1
0
+1
Эти козлиные прыжки не только смотрятся отвратительно, но часто не оправдывают себя. Сколько запороли пенальти, бьющие таким образом Левандовски и Жоржиньо.
+1
0
+1
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