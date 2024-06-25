Тренер Польши о технике исполнения пенальти Левандовского: «Неважно, как он забивает. Вы не можете учить этому игрока, у которого 600 голов»
Тренер Польши прокомментировал пенальти Роберта Левандовского в ворота Франции.
Польская сборная сыграла вничью с командой Франции (1:1) в 3-м туре Евро-2024.
На 77-й минуте игры Роберт Левандовски получил право реализовать пенальти в ворота французской сборной. Форвард сделал множество пауз во время разбега и не смог переиграть Майка Меньяна – вратарь отразил удар.
Однако арбитр принял решение перебить пенальти, так как вратарь вышел из ворот. На 79-й Левандовски реализовал пенальти со 2-й попытки, снова сделав несколько пауз при разбеге перед ударом.
«Неважно, как он забивает. Он отрабатывает пенальти на тренировках. Вы не можете учить игрока, который забил 600 голов, как забивать», – сказал главный тренер Польши Михал Пробеж.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Привет, редакторы спортс. Если, конечно, вы вообще существуете
Так бил Сократес первым, только без идиотских длинных пауз
тогда кто отказники писал, что с Россией играть не будем?
девочки дешёвые!
Наверно бы ещё до конца матча Совбез ООН созвали..
Нет, все же хоть один золотой мяч должен был быть у Лёвы, впрочем, как и у Суареса. Особенно на фоне золотого мяча Бензема, который объективно уступает обоим в поколении.