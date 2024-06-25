Тренер Польши о технике исполнения пенальти Левандовского: «Неважно, как он забивает. Вы не можете учить этому игрока, у которого 600 голов»

Тренер Польши прокомментировал пенальти Роберта Левандовского в ворота Франции.

Польская сборная сыграла вничью с командой (1:1) в 3-м туре Евро-2024.

На 77-й минуте игры получил право реализовать пенальти в ворота французской сборной. Форвард сделал множество пауз во время разбега и не смог переиграть – вратарь отразил удар.

Однако арбитр принял решение перебить пенальти, так как вратарь вышел из ворот. На 79-й Левандовски реализовал пенальти со 2-й попытки, снова сделав несколько пауз при разбеге перед ударом.

«Неважно, как он забивает. Он отрабатывает пенальти на тренировках. Вы не можете учить игрока, который забил 600 голов, как забивать», – сказал главный тренер Польши Михал Пробеж.

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