Рангник о 3:2 с Нидерландами: «Австрия заслужила победу своей отдачей на протяжении всей игры. Финишировать первыми в сложнейшей группе из возможных – невероятно»

Теги Сборная Нидерландов по футболу Сборная Франции по футболу Сборная Австрии по футболу Сборная Польши по футболу Евро-2024 Ральф Рангник Футбол

Ральф Рангник прокомментировал победу в матче с Нидерландами (3:2).

«Думаю, что в конце концов мы заслужили победу. В целом у нас было больше воли к победе и невероятная отдача на поле, и это было заметно на протяжении всего матча. Мы реагировали на пропущенные голы, то, что мы не давали слабину, оставались верны своему стилю игры и постоянно искали свои шансы в атаке.

Финишировать первыми в  самой сложной группе исходя из коэффициентов УЕФА – это нечто невероятное. Мы начали с неудачного автогола в матче с Францией, но справились с давлением и обыграли Польшу, а затем финишировали победителями группы – это нечто совершенно особенное», – сказал главный тренер сборной Австрии.

Мы обещали, что Австрия удивит. Как Рангник создал сильную команду?

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15 комментариев
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Австрия ярче всех на мой взгляд пока что, надеюсь далеко пройдут, обожаю сенсации
+32
-3
+29
Надеюсь, фаны Баварии всё ещё счастливы, что "гегеншарлатан" отказал мюнхенцам и они в итоге наняли достойного тренера.
+21
0
+21
Ответ Андрей Тюрин
Австрия ярче всех на мой взгляд пока что, надеюсь далеко пройдут, обожаю сенсации
Не сказал бы что это будет сенсация. У Австрии очень неплохой состав, плюс Рангник,как и Эмери например,созданы для команд второго эшелона,где тренера будут слушать и исполнять все примудрости их тактики и нет капризных медийных звёзд. Поэтому Австрия в полуфинале будет вполне себе нормальный результат,главное только чтобы им физики хватило на следующие матчи.
+23
-3
+20
Какой-то неправильный шарлатан этот Рангник!
+2
0
+2
Австрия стала единственным приятным открытием евро!
+2
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+2
Ответ раскаявшийся жиробас
Румыния, Испания?
Испания и так была топом ! А румыния пока ничего не показала ,кроме выгрыша у Украины....
+1
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+1
Не шарлатан, так получается?
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Ответ Покерный Футбол
Не сказал бы что это будет сенсация. У Австрии очень неплохой состав, плюс Рангник,как и Эмери например,созданы для команд второго эшелона,где тренера будут слушать и исполнять все примудрости их тактики и нет капризных медийных звёзд. Поэтому Австрия в полуфинале будет вполне себе нормальный результат,главное только чтобы им физики хватило на следующие матчи.
Там этой физики хватит и на след чм) Ральф умеет готовить команды
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Ответ Покерный Футбол
Не сказал бы что это будет сенсация. У Австрии очень неплохой состав, плюс Рангник,как и Эмери например,созданы для команд второго эшелона,где тренера будут слушать и исполнять все примудрости их тактики и нет капризных медийных звёзд. Поэтому Австрия в полуфинале будет вполне себе нормальный результат,главное только чтобы им физики хватило на следующие матчи.
Действительно восхищает, как австрийские игроки приняли идеи Рагника - хоть многие из них и играют в Германии и знакомы с футболом его учеников - всё-равно удивительно!
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Ответ Alex8007
Глупый физрук 🤬
Ты про абаскаля ?
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