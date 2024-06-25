Рангник о 3:2 с Нидерландами: «Австрия заслужила победу своей отдачей на протяжении всей игры. Финишировать первыми в сложнейшей группе из возможных – невероятно»
Ральф Рангник прокомментировал победу в матче с Нидерландами (3:2).
«Думаю, что в конце концов мы заслужили победу. В целом у нас было больше воли к победе и невероятная отдача на поле, и это было заметно на протяжении всего матча. Мы реагировали на пропущенные голы, то, что мы не давали слабину, оставались верны своему стилю игры и постоянно искали свои шансы в атаке.
Финишировать первыми в самой сложной группе исходя из коэффициентов УЕФА – это нечто невероятное. Мы начали с неудачного автогола в матче с Францией, но справились с давлением и обыграли Польшу, а затем финишировали победителями группы – это нечто совершенно особенное», – сказал главный тренер сборной Австрии.
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