Ван Дейк о 2:3 с Австрией: «Очень плохой матч во всех отношениях, мы были слабы и во владении, и в единоборствах. У меня нет объяснения – нужно что-то изменить, если хотим чего-то добиться»

Вирджил ван Дейк критически оценил игру Нидерландов в матче с Австрией (2:3).

«Это был очень плохой матч во всех отношениях. Мы начали слабо, как во владении мячом, так и в единоборствах. Выбирая моменты для прессинга и отбора мяча, нужно подольше его удерживать, а затем включаться в игру. Но все началось с дуэлей, в которых мы были слишком слабы.

На данный момент у меня нет объяснения этому. Такое уже случалось как в спокойной обстановке, и сейчас произошло то же самое. Многое было сказано [в перерыве]. Мы хорошо начали второй тайм и сразу забили гол. Потом игра стала более открытой, и мы упустили три очка.

Мы все несем ответственность за это, виноват не один и не двое. Этого не должно было случиться. Если мы хотим чего-то добиться на этом турнире, нам нужно что-то изменить как можно скорее», – сказал капитан сборной .

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