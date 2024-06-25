Ван Дейк о 2:3 с Австрией: «Очень плохой матч во всех отношениях, мы были слабы и во владении, и в единоборствах. У меня нет объяснения – нужно что-то изменить, если хотим чего-то добиться»

Теги Ливерпуль Сборная Нидерландов по футболу премьер-лига Англия Сборная Австрии по футболу Евро-2024 Вирджил ван Дейк Футбол

Вирджил ван Дейк критически оценил игру Нидерландов в матче с Австрией (2:3).

«Это был очень плохой матч во всех отношениях. Мы начали слабо, как во владении мячом, так и в единоборствах. Выбирая моменты для прессинга и отбора мяча, нужно подольше его удерживать, а затем включаться в игру. Но все началось с дуэлей, в которых мы были слишком слабы.

На данный момент у меня нет объяснения этому. Такое уже случалось как в спокойной обстановке, и сейчас произошло то же самое. Многое было сказано [в перерыве]. Мы хорошо начали второй тайм и сразу забили гол. Потом игра стала более открытой, и мы упустили три очка.

Мы все несем ответственность за это, виноват не один и не двое. Этого не должно было случиться. Если мы хотим чего-то добиться на этом турнире, нам нужно что-то изменить как можно скорее», – сказал капитан сборной Нидерландов.

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16 комментариев
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Ответ Tsamourlidis_mufc
В очередной раз доказал, что посредственный переоцененный защитник что позиционно, что 1 в 1. Его линия офсайда во время третьего гола австрийцев - это просто шедевр.
Блестящий сезон, теперь один привезенный гол и сразу куча желающих высказать своё "экспертное" мнение
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+18
Просто Куман пустое место как тренер.
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+7
Нидерланды 🇳🇱 это приближенный Аналог Англии 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, классный состав и Нулевой тренер.
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А австрийцы то могут И в полуфинал залететь.
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у Вирджил ван Дейка нет объяснения,а у Кумана есть:во всём виновата Барселона,который не уберегла Де йонга от травм
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Все голы из центральной зоны. А какой выход для создания офсайда он сделал. Сколько говорил, ещё раз скажу. Все супер дорогие защитники из АПЛ это из-за перегретого рынка. Лет 15 назад он бы и 20 не стоил
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Ответ rigobersong
Кто пиарит это полено постоянно, как ушел лучший цз Ливерпуля Матип, так его уровень сразу стал ясен, провел пару топ сезонов, в остальном защитник чуть выше среднего, на уровне Аканджи:))
Узбагойся, он один из лучших защитников мира. Просто есть такое понятие как возраст, и естественно что он не робот и может ошибаться.
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Ответ Михаил Конюхов_1116123872
Узбагойся, он один из лучших защитников мира. Просто есть такое понятие как возраст, и естественно что он не робот и может ошибаться.
Я со всем согласен, но Вирджилу 32 года, это отличный возраст для центрального защитника. А в этом матче он сыграл паршиво.
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0
Ответ Tsamourlidis_mufc
В очередной раз доказал, что посредственный переоцененный защитник что позиционно, что 1 в 1. Его линия офсайда во время третьего гола австрийцев - это просто шедевр.
У дурачков всё всегда посредственное и переоценённое, стоит только дать повод шакалам поскалозубить.
Третий гол был ужасен, матч был плохой, что никак не отменяет того, что он элитный деф, а ты элитная вошь, вот и всё)
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Ответ Tsamourlidis_mufc
В очередной раз доказал, что посредственный переоцененный защитник что позиционно, что 1 в 1. Его линия офсайда во время третьего гола австрийцев - это просто шедевр.
Что тут посредственно , так это твоё мнение
+1
-1
0
Ответ Tsamourlidis_mufc
В очередной раз доказал, что посредственный переоцененный защитник что позиционно, что 1 в 1. Его линия офсайда во время третьего гола австрийцев - это просто шедевр.
Уж не манкам критиковать Вирджила
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Ответ dnssda
Нидерланды 🇳🇱 это приближенный Аналог Англии 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, классный состав и Нулевой тренер.
У Голландцев разве что защита сильная
А в остальном средний состав
Раньше у Голландцев на каждой позиции были топ игроки
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