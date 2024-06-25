Ван Дейк о 2:3 с Австрией: «Очень плохой матч во всех отношениях, мы были слабы и во владении, и в единоборствах. У меня нет объяснения – нужно что-то изменить, если хотим чего-то добиться»
Вирджил ван Дейк критически оценил игру Нидерландов в матче с Австрией (2:3).
«Это был очень плохой матч во всех отношениях. Мы начали слабо, как во владении мячом, так и в единоборствах. Выбирая моменты для прессинга и отбора мяча, нужно подольше его удерживать, а затем включаться в игру. Но все началось с дуэлей, в которых мы были слишком слабы.
На данный момент у меня нет объяснения этому. Такое уже случалось как в спокойной обстановке, и сейчас произошло то же самое. Многое было сказано [в перерыве]. Мы хорошо начали второй тайм и сразу забили гол. Потом игра стала более открытой, и мы упустили три очка.
Мы все несем ответственность за это, виноват не один и не двое. Этого не должно было случиться. Если мы хотим чего-то добиться на этом турнире, нам нужно что-то изменить как можно скорее», – сказал капитан сборной Нидерландов.
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Третий гол был ужасен, матч был плохой, что никак не отменяет того, что он элитный деф, а ты элитная вошь, вот и всё)
А в остальном средний состав
Раньше у Голландцев на каждой позиции были топ игроки