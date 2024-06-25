Забитцер признан лучшим игроком матча Нидерланды – Австрия. Хавбек «Боруссии» забил победный гол австрийцев

Теги Боруссия Дортмунд Сборная Нидерландов по футболу бундеслига Германия Сборная Австрии по футболу рейтинги Евро-2024 Марсель Забитцер Футбол

Марсель Забитцер признан лучшим игроком матча Нидерланды – Австрия.

Полузащитник австрийцев и дортмундской «Боруссии» получил награду по итогам матча 3-го тура Евро—024 (3:2). Забитцер забил победный гол Австрии на 80-й минуте матча.

За 90 сыгранных минут хавбек пробежал 10,6 км, развив максимальную скорость 31,8 км/ч. Точность его передач составила 71%.

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19 комментариев
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Забитцер - лучший игрок всего группового этапа, а не только этого матча.
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Помню его банку в ворота Зенита, с того момента начал за ним наблюдать!
Красавчик Марсель👍🏻
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До сих пор помню, как в какой-то фифе комментатор орал прямо с ударением после каждого удара Марселя : "забИИИИИтцер!!!")
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зато Депай в тазобредренной повязке на голове побегал и радуется возвращения кореша в спартак)
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Какой-то супербист. Забитцера вместе с нико уильямсом и фюлькругом железобетонно в сборную группового этапа надо ставить, хотя можно авансом и в сборную турнира
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Легенда
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Как же мне нравится забитцер, ну почему его не выкупил мю. И вергхлста оставлять для ротации было нужно.
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несостоявшаяся легенда МЮ. удачи в плей-офф 🤞
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Ответ rigobersong
Вообще претензий к Депаю не понимаю, гол забил, моменты создавал:) Вот сегодня на Матч ТВ сказали нет такого форварда у Голландцев как Ван Нистелрой, вот только забыли добавить что у Мемфиса голов больше:)) В сборной всегда отличной играет, лишь бы кого козлом отпущения сделать, атака-то в Нидерландах отрабатывает, а вот клоунада в защите во главе с Ван Дейком нет:)
Ван Дайком.
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Ответ Александр Васильев
зато Депай в тазобредренной повязке на голове побегал и радуется возвращения кореша в спартак)
Вообще претензий к Депаю не понимаю, гол забил, моменты создавал:) Вот сегодня на Матч ТВ сказали нет такого форварда у Голландцев как Ван Нистелрой, вот только забыли добавить что у Мемфиса голов больше:)) В сборной всегда отличной играет, лишь бы кого козлом отпущения сделать, атака-то в Нидерландах отрабатывает, а вот клоунада в защите во главе с Ван Дейком нет:)
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Ответ Александр Васильев
зато Депай в тазобредренной повязке на голове побегал и радуется возвращения кореша в спартак)
Кто о чем, а питерские без Спартака жить не могут
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Зря МЮ его отпустил, отличный игрок, всегда добавляет темпа и остроты в атаке, в единоборствах неуступчивый, может за верх побороться.
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Забитцер. Фамилия что надо.
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Заебитцер просто топ!:)💪
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💪👍🤌🤝👏👏👏🤞
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Австрийцы сегодня меня порадовали
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Забитцер: "ЗЗБЗ - забиваю, забивал и буду забивать"
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а автогол?)
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