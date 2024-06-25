Забитцер признан лучшим игроком матча Нидерланды – Австрия. Хавбек «Боруссии» забил победный гол австрийцев

Марсель Забитцер признан лучшим игроком матча Нидерланды – Австрия.

Полузащитник австрийцев и дортмундской «Боруссии» получил награду по итогам матча 3-го тура Евро—024 (3:2). Забитцер забил победный гол Австрии на 80-й минуте матча.

За 90 сыгранных минут хавбек пробежал 10,6 км, развив максимальную скорость 31,8 км/ч. Точность его передач составила 71%.

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