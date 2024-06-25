Австрия впервые в истории выиграла группу на Евро. Австрийцы занимали 1-е место в группе на ЧМ-1978
Австрия вышла в плей-офф Евро с 1-го места в группе впервые в своей истории.
Австрийская сборная под руководством Ральфа Рангника обыграла команду Нидерландов (3:2) в матче 3-го тура Евро-2024. Ранее Австрия обыграла Польшу (3:1) и уступила Франции (0:1).
Сборная Австрии выиграла группу D, набрав 6 очков, и вышла в 1/8 финала чемпионата Европы. Австрийцы выиграли группу на Евро впервые в своей истории.
Отметим, что на чемпионате мира в 1978 году сборная Австрии выиграла группу, обойдя Бразилию, Испанию и Швецию.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
С Рангником + у некоторых обида за Локо