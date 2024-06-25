Австрия впервые в истории выиграла группу на Евро. Австрийцы занимали 1-е место в группе на ЧМ-1978

Теги Сборная Нидерландов по футболу Сборная Франции по футболу Сборная Австрии по футболу Сборная Польши по футболу Евро-2024 Ральф Рангник Футбол

Австрия вышла в плей-офф Евро с 1-го места в группе впервые в своей истории.

Австрийская сборная под руководством Ральфа Рангника обыграла команду Нидерландов (3:2) в матче 3-го тура Евро-2024. Ранее Австрия обыграла Польшу (3:1) и уступила Франции (0:1). 

Сборная Австрии выиграла группу D, набрав 6 очков, и вышла в 1/8 финала чемпионата Европы. Австрийцы выиграли группу на Евро впервые в своей истории. 

Отметим, что на чемпионате мира в 1978 году сборная Австрии выиграла группу, обойдя Бразилию, Испанию и Швецию. 

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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25 комментариев
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Понятно что на спортсе в основном первоклассники сидят, но мне кажется любой мало-мальски шарящий человек помнит, как рангник сельский хоффенхайм выводил в бундеслигу и кошмарил там баварию. Так что для него не впервой челленжи себе устраивать
+86
-4
+82
Играют лучше Франции и Англии точно
+52
-2
+50
Ответ Carasa
Понятно что на спортсе в основном первоклассники сидят, но мне кажется любой мало-мальски шарящий человек помнит, как рангник сельский хоффенхайм выводил в бундеслигу и кошмарил там баварию. Так что для него не впервой челленжи себе устраивать
Еще Шальке с Раулем был у него симпатичный, когда выиграли кубок и суперкубок, а также до полуфинала "ЛЧ" дошли
+50
0
+50
Отличная команда, смотрел все три матча - очень уж понравились. Забитцер вообще красавец, буквально неделю назад плакал после поражения в финале "ЛЧ" в Лондоне, а тут уже третий матч подряд от звонка до звонка тащит свою команду
+24
0
+24
Австрия дома играет
+12
-2
+10
Ответ Harryck
Еще Шальке с Раулем был у него симпатичный, когда выиграли кубок и суперкубок, а также до полуфинала "ЛЧ" дошли
Точно, как-то вылетело из памяти, спасибо. А ведь погром интера эпохальный получился, образцовый вынос тела
+9
0
+9
Ответ Капибарбер
Рагник показал на весь мир кто такой Рональду
А Роналду тут при чём?
+8
-1
+7
Ответ Harryck
Еще Шальке с Раулем был у него симпатичный, когда выиграли кубок и суперкубок, а также до полуфинала "ЛЧ" дошли
Там Нойер божил в матче с МЮ. Столько сейвов набрал.
+5
0
+5
Ответ Блуждающий странник
А Роналду тут при чём?
Да дай ты этому кренделю плюсов собрать )
+4
0
+4
Ответ Михо
При Рангнике Хоффе сыграл с Баварией 4 матча, 2 ничьи и 2 поражения, это называется кошмарил? 😃 и кто теперь школьник?
Чел, окей, надо было не писать «баварию», а написать «бундеслигу», сорян, не душни. Но хоффен так-то зимними чемпионами ушли на перерыв, и только когда ибишевич сломался полетели вниз.
+4
0
+4
Неожиданный результат. Красавчики
+4
0
+4
Вот с этим я согласен) Деревня тогда действительно жгла в Бундеслиге и я им симпатизировал. То же самое могу сказать о Рангнике. Он явно чувствовал потенциал этой сборной, когда отказал Баварии
+3
0
+3
Будет здорово, если Швейцария или Австрия возьмут Кубок
+4
-1
+3
Ответ Carasa
Понятно что на спортсе в основном первоклассники сидят, но мне кажется любой мало-мальски шарящий человек помнит, как рангник сельский хоффенхайм выводил в бундеслигу и кошмарил там баварию. Так что для него не впервой челленжи себе устраивать
Нет, тут все судят по МЮ. У них виноваты Ван Гал, Сульшер, Рангник, Тен Хаг, Мойес, а не убогое руководство клуба. Каждый провальный трансфер это сугубо вина тренера )
С Рангником + у некоторых обида за Локо
+3
0
+3
100% по делу, что тут скажешь. Чувствуются рука и мозги Рангника.
+2
0
+2
Ответ Carasa
Понятно что на спортсе в основном первоклассники сидят, но мне кажется любой мало-мальски шарящий человек помнит, как рангник сельский хоффенхайм выводил в бундеслигу и кошмарил там баварию. Так что для него не впервой челленжи себе устраивать
Он хорош, когда сам себе и хозяин, и тренер.
+2
0
+2
Физрук этот ваш Рангник. И жулик, каких поискать… А хотя постойте!
+3
-1
+2
Рангник дело свое знает. Просто его команды должны состоять из бойцов и пахарей, а не из хрупких и капризных примадонн, как в Манчестере.
+3
-1
+2
Австрийцы, сегодня мои братики))
+1
0
+1
Единственное интересно, насколько у австрийцев хватит бензина. Но играют они реально круто и сочно
+1
0
+1
Во шарлатан дает
0
0
0
Ответ Carasa
Понятно что на спортсе в основном первоклассники сидят, но мне кажется любой мало-мальски шарящий человек помнит, как рангник сельский хоффенхайм выводил в бундеслигу и кошмарил там баварию. Так что для него не впервой челленжи себе устраивать
Возможно, как раз работа в сборной для него самое то. Отлично играет команда.
+4
-4
0
Ответ Carasa
Точно, как-то вылетело из памяти, спасибо. А ведь погром интера эпохальный получился, образцовый вынос тела
Да, время конечно летит безумно. Казалось бы это было буквально относительно недавно, а уже больше 13 лет прошло, эхх)
0
0
0
Ответ Carasa
Понятно что на спортсе в основном первоклассники сидят, но мне кажется любой мало-мальски шарящий человек помнит, как рангник сельский хоффенхайм выводил в бундеслигу и кошмарил там баварию. Так что для него не впервой челленжи себе устраивать
При Рангнике Хоффе сыграл с Баварией 4 матча, 2 ничьи и 2 поражения, это называется кошмарил? 😃 и кто теперь школьник?
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