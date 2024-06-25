Франция не проигрывает на групповом этапе Евро при Дешаме три турнира подряд

Сборная Франции прошла без поражения групповой этап Евро-2024.

Французы в третьем туре сыграли вничью с Польшей (1:1) и заняли второе место в группе D, набрав на одно очко меньше Австрии.

при не проигрывает на групповом этапе Евро (9 матчей). Дешам возглавил национальную команду в 2012 году и провел с ней три чемпионата Европы.

Кроме того, это шестой раз, когда французы завершают групповой этап Евро без поражений.

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