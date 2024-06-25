Франция не проигрывает на групповом этапе Евро при Дешаме три турнира подряд

Теги Дидье Дешам Сборная Франции по футболу Евро-2024 рекорды Футбол

Сборная Франции прошла без поражения групповой этап Евро-2024.

Французы в третьем туре сыграли вничью с Польшей (1:1) и заняли второе место в группе D, набрав на одно очко меньше Австрии.

Сборная Франции при Дидье Дешаме не проигрывает на групповом этапе Евро (9 матчей). Дешам возглавил национальную команду в 2012 году и провел с ней три чемпионата Европы.

Кроме того, это шестой раз, когда французы завершают групповой этап Евро без поражений.

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8 комментариев
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да что-то и не особо выигрывает
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Ни одного гола с игры.
Мощно
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Сколько Евро выиграли за эти три турнира?)
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Ну сегодня моментов создали уйму в отличии от предыдущих матчей
+4
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Ну а как иначе. Дешам ведь в футбол играл, и неплохо!
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0
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Ответ j4romir
Ни одного гола с игры. Мощно
Забили столько же сколько и шотландцы
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Если не войдут в топ 4, большая вероятность что снимут Дешама. Мастеров в команде много, а атака не строится. Жаль Зидана не подписали в свое время, интересно было бы глянуть на его Францию.
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Вроде как достижение. Только тошнит от них не первый год.
Кстати, разок они мне понравились. Когда скатали 3-3 со Швейцарией. Огонь был матч.
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