Франция не проигрывает на групповом этапе Евро при Дешаме три турнира подряд
Сборная Франции прошла без поражения групповой этап Евро-2024.
Французы в третьем туре сыграли вничью с Польшей (1:1) и заняли второе место в группе D, набрав на одно очко меньше Австрии.
Сборная Франции при Дидье Дешаме не проигрывает на групповом этапе Евро (9 матчей). Дешам возглавил национальную команду в 2012 году и провел с ней три чемпионата Европы.
Кроме того, это шестой раз, когда французы завершают групповой этап Евро без поражений.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Мощно
Кстати, разок они мне понравились. Когда скатали 3-3 со Швейцарией. Огонь был матч.