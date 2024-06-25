Левандовски – 3-й игрок после Роналду и Модрича, забивший на четырех Евро. Польша ни разу не побеждала, когда он забивал
Роберт Левандовски отличился на четвертом подряд Евро.
Польский нападающий сравнял счет в матче с Францией в третьем туре группового этапа Евро-2024 (1:1), реализовав пенальти.
Левандовски стал третьим игроком в истории, забившим на четырех Евро. Ранее это удавалось Луке Модричу и Криштину Роналду.
При этом Польша ни разу не победила в пяти матчах на чемпионатах Европы, в которых забивал Левандовски.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
вратарям и чихнуть нельзя,а клоунам по типу Левандовски можно хоть с середины поля разгоняться и 500 остановок перед ударом делать
Если вратарь должен стоять на линии, то и бьющий должен не останавливаться, и не делать ложных замахов.
Эти остановки и замахи начались с Жоржиньо и его крутой статистики в виде 100% реализации, многие стали так бить.
Хотя до этого Левандовски нормально бил, примерно как Балотелли в своё время.
Понятно что в 2021 Месси больше заслужил. Но поляк больше заслужил в 2020м, когда ЗМ позорно отменили.
56 матчей
41 гол
17 ассистов
Обладатель Кубка Испании
Обладатель Кубка Америки
Лучший бомбардир Ла Лиги
Лучший бомбардир Кубка Америки
Лучший ассистент Кубка Америки
Лучший игрок Кубка Америки
Вот в 2020 Золотой мяч 100% должен был получать Роберт, но Французы его прокатили
Левандовский просто ужик курва
с учётом того что у лучшего бомбардира в истории евро всего 9 мячей