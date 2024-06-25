Левандовски – 3-й игрок после Роналду и Модрича, забивший на четырех Евро. Польша ни разу не побеждала, когда он забивал

Роберт Левандовски отличился на четвертом подряд Евро.

Польский нападающий сравнял счет в матче с Францией в третьем туре группового этапа Евро-2024 (1:1), реализовав пенальти.

Левандовски стал третьим игроком в истории, забившим на четырех Евро. Ранее это удавалось и Криштину Роналду.

При этом ни разу не победила в пяти матчах на чемпионатах Европы, в которых забивал .

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