Левандовски – 3-й игрок после Роналду и Модрича, забивший на четырех Евро. Польша ни разу не побеждала, когда он забивал

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Барселона Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Сборная Польши по футболу Сборная Хорватии по футболу Лука Модрич Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия рекорды Аль-Наср Эр-Рияд Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски отличился на четвертом подряд Евро.

Польский нападающий сравнял счет в матче с Францией в третьем туре группового этапа Евро-2024 (1:1), реализовав пенальти.

Левандовски стал третьим игроком в истории, забившим на четырех Евро. Ранее это удавалось Луке Модричу и Криштину Роналду.

При этом Польша ни разу не победила в пяти матчах на чемпионатах Европы, в которых забивал Левандовски.

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30 комментариев
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Не будь арбитр идиотом и без гола бы уехал)
вратарям и чихнуть нельзя,а клоунам по типу Левандовски можно хоть с середины поля разгоняться и 500 остановок перед ударом делать
+63
-10
+53
Стата ни о чем. По факту Курва обосрался на всех турнирах.
+53
-9
+44
задолбали эти мусорные "рекорды" каждый день
+23
-5
+18
Норм гелевые переобулись, еще недавно требовали для него ЗМ, а щас уже курвой обзывают😁
+19
-7
+12
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
Так он был лучшим в 2021 году по голам и по гол+пас, что удивительного? Если бы не Месси с победой на Копе, ему бы отдали.
+9
-5
+4
Самое бессмысленное достижение в истории
+8
-4
+4
Ответ Glukinho
задолбали эти мусорные "рекорды" каждый день
Ну хватит, Роналду и Месси не мусор!
+3
0
+3
Ответ SergioRamos92
Не будь арбитр идиотом и без гола бы уехал) вратарям и чихнуть нельзя,а клоунам по типу Левандовски можно хоть с середины поля разгоняться и 500 остановок перед ударом делать
Дебильные правила надо менять.
Если вратарь должен стоять на линии, то и бьющий должен не останавливаться, и не делать ложных замахов.

Эти остановки и замахи начались с Жоржиньо и его крутой статистики в виде 100% реализации, многие стали так бить.
Хотя до этого Левандовски нормально бил, примерно как Балотелли в своё время.
+3
0
+3
Ответ Men77
Норм гелевые переобулись, еще недавно требовали для него ЗМ, а щас уже курвой обзывают😁
Ну так если он реально был лучшим в 2020 , в 2021 был тоже хорош, а сейчас это просто старый поляк который вписал себя в историю как топовый форвард и доживает свой футбольный век
+8
-5
+3
Нелепое исполнение пенальти , так ещё и второй раз дали перебить . . Благодаря этому - теперь все фавориты будут в одной сетке.
+4
-1
+3
Еще один деревянный,немощный калич умеющий забивать пенальти считается супермега элитой мирового футбола
+4
-2
+2
А ему пофиг, на ЧМ видели как он лыбу давил.
+3
-1
+2
Бобрандовски пробил пенальти jakie bydlę.
+1
0
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Ответ Эдуард Романов
Ну так если он реально был лучшим в 2020 , в 2021 был тоже хорош, а сейчас это просто старый поляк который вписал себя в историю как топовый форвард и доживает свой футбольный век
Комментарий удален пользователем
Ответ A.B.W.
в 2021 Левандовски не был однозначно лучшим, Месси так же провёл крутой год: 56 матчей 41 гол 17 ассистов Обладатель Кубка Испании Обладатель Кубка Америки Лучший бомбардир Ла Лиги Лучший бомбардир Кубка Америки Лучший ассистент Кубка Америки Лучший игрок Кубка Америки Вот в 2020 Золотой мяч 100% должен был получать Роберт, но Французы его прокатили
Я и не писал что он был однозначно лучшим. Чел написал, что поляка форсили на ЗМ 2021, типо это странно. А я ему ответил, что по стате он был лучшим в 2021 году. И как минимум 2 ЗМ за последние 15 лет вручались чисто за стату(Роналду, 2013 и Месси, 2019).

Понятно что в 2021 Месси больше заслужил. Но поляк больше заслужил в 2020м, когда ЗМ позорно отменили.
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Ответ Iamliam
Так он был лучшим в 2021 году по голам и по гол+пас, что удивительного? Если бы не Месси с победой на Копе, ему бы отдали.
в 2021 Левандовски не был однозначно лучшим, Месси так же провёл крутой год:
56 матчей
41 гол
17 ассистов
Обладатель Кубка Испании
Обладатель Кубка Америки
Лучший бомбардир Ла Лиги
Лучший бомбардир Кубка Америки
Лучший ассистент Кубка Америки
Лучший игрок Кубка Америки

Вот в 2020 Золотой мяч 100% должен был получать Роберт, но Французы его прокатили
+1
-1
0
Ответ Men77
Норм гелевые переобулись, еще недавно требовали для него ЗМ, а щас уже курвой обзывают😁
Бобр курва, пшеки курва.
Левандовский просто ужик курва
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Ответ ShadyL
и у многих форвардов со сборной подобного уровня успехи сильно больше?)🤡 с учётом того что у лучшего бомбардира в истории евро всего 9 мячей
14 у Рона же вроде
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Стата ни о чем. По факту Курва обосрался на всех турнирах.
и у многих форвардов со сборной подобного уровня успехи сильно больше?)🤡
с учётом того что у лучшего бомбардира в истории евро всего 9 мячей
+2
-2
0
Ответ SergioRamos92
Не будь арбитр идиотом и без гола бы уехал) вратарям и чихнуть нельзя,а клоунам по типу Левандовски можно хоть с середины поля разгоняться и 500 остановок перед ударом делать
А почему арбитр идиот? Он всё сделал по регламенту, в чём он виноват?
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После того как засчитали такой позорный пенальти вообще не хочется смотреть футбол
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Левандовски какой то не тот талисман)
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Комментарий удален пользователем
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