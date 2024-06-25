Скорупски признан лучшим игроком матча Франция – Польша. Вратарь «Болоньи» сделал 7 сэйвов

Объявлен лучший игрок матча Франция – Польша.

По итогам игры заключительного тура группового этапа Евро-2024 награду получил польский вратарь .

33-летний голкипер «Болоньи» сделал 7 сэйвов в этом матче, пробежал 4,8 километра (максимальная скорость – 23,6 км/ч).

Игра завершилась вничью – 1:1. заняла последнее место в группе D и вылетела с турнира.

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