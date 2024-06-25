Скорупски признан лучшим игроком матча Франция – Польша. Вратарь «Болоньи» сделал 7 сэйвов

Теги Сборная Франции по футболу серия А Италия Сборная Польши по футболу рейтинги Болонья Евро-2024 Лукаш Скорупски Футбол

Объявлен лучший игрок матча Франция – Польша.

По итогам игры заключительного тура группового этапа Евро-2024 награду получил польский вратарь Лукаш Скорупски

33-летний голкипер «Болоньи» сделал 7 сэйвов в этом матче, пробежал 4,8 километра (максимальная скорость – 23,6 км/ч).

Игра завершилась вничью – 1:1. Сборная Польши заняла последнее место в группе D и вылетела с турнира. 

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Вот я что замечать стал, какой матч ни включи на этом Евро - почти в каждом фигурирует игрок Болоньи, причём зачастую в очень хорошем свете. Эбишер с Фройлером, Скорупски, Калафьори, Пош у австрийцев.
Всё-таки неспроста, Мотта шикарную команду выстроил в этом сезоне, она ещё и на Евро продолжает себя показывать.
+6
0
+6
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий