Скорупски признан лучшим игроком матча Франция – Польша. Вратарь «Болоньи» сделал 7 сэйвов
Объявлен лучший игрок матча Франция – Польша.
По итогам игры заключительного тура группового этапа Евро-2024 награду получил польский вратарь Лукаш Скорупски.
33-летний голкипер «Болоньи» сделал 7 сэйвов в этом матче, пробежал 4,8 километра (максимальная скорость – 23,6 км/ч).
Игра завершилась вничью – 1:1. Сборная Польши заняла последнее место в группе D и вылетела с турнира.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Всё-таки неспроста, Мотта шикарную команду выстроил в этом сезоне, она ещё и на Евро продолжает себя показывать.