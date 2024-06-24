«МЮ» хочет договориться с тен Хагом о новом контракте до летнего турне по США

«Манчестер Юнайтед» надеется продлить контракт с Эриком тен Хагом в ближайшее время.

Ранее сообщалось о начале переговоров о новом контракте с нидерландским специалистом. «МЮ» может предложить тен Хагу продлить контракт до 2027 года.

По информации ESPN, клуб планирует согласовать новый контракт с тен Хагом до начала предсезонного турне « » в США. Отмечается, что до согласования нового контракта с главным тренером «МЮ» не планирует вносить каких-либо изменений в тренерский штаб.

Предсезонное турне «МЮ» по США начнется 27 июля матчем против «Арсенала».

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