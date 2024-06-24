«МЮ» хочет договориться с тен Хагом о новом контракте до летнего турне по США

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» надеется продлить контракт с Эриком тен Хагом в ближайшее время.

Ранее сообщалось о начале переговоров о новом контракте с нидерландским специалистом. «МЮ» может предложить тен Хагу продлить контракт до 2027 года.

По информации ESPN, клуб планирует согласовать новый контракт с тен Хагом до начала предсезонного турне «Манчестер Юнайтед» в США. Отмечается, что до согласования нового контракта с главным тренером «МЮ» не планирует вносить каких-либо изменений в тренерский штаб.

Предсезонное турне «МЮ» по США начнется 27 июля матчем против «Арсенала».

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28 комментариев
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Надо быстрее, а то вдруг этого топоря перехватят)))))))))))
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А как воодушевленно приход Редклифа изначально воспринимался) персоналу в одной столовой жрать запретим, и на матчи ходить бесплатно, зато гения продлим) По-любому с повышением зп надо продлевать, иначе не серьезно)
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Это приговор.
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В чём прикол продлевать контракт с Хагом, если есть действующий? Чтобы зимой побольше неустойки выплатить?
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«Манчестер Юнайтед» надеется продлить контракт с Эриком тен Хагом в ближайшее время.
Так то Тен Хаг должен был надеяться, что с ним контракт продлят, а получилось наоборот, будто ЭТХ три подряд АПЛ взял с МЮ
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Заслуженно!Надо продлевать лет этак на 5 ,с обязательной неустойкой с шестью нулями в случае расторжения
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блин, какое счастье, что никто не пытается его перехватить)
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
А как воодушевленно приход Редклифа изначально воспринимался) персоналу в одной столовой жрать запретим, и на матчи ходить бесплатно, зато гения продлим) По-любому с повышением зп надо продлевать, иначе не серьезно)
Так у всех клубов купленных ИНЕОС успехов то нет как таковых. Лазанья вообще между пердивом и первой лигой шатается
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Решили оставить на сезон - ладно, возможно все таки попрет у него. Но продлевать то зачем?
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Так вы дайте этот сезон на просмотр, если докажет, что все таки сделал работу над ошибками и игру поставит, то пожалуйста, продляйте контракт, так как заслужил, а так плевок в лицо болельщикам. Продлят, потом в середине сезона уволят с компенсацией.
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Ответ superbro
Надо быстрее, а то вдруг этого топоря перехватят)))))))))))
Это сущий кошмар, для нас болельщиков МЮ...
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Руководство МЮ, похоже с дурки сбежало. Один матч против Сити перевернул их восприятие реальности... Ладно не выгнать его летом и дать еще поработать, это хоть как-то можно понять. Но давать еще один контракт на много лет - это маразм! Если в новом сезоне ничего не изменится, то что? Выплата неустойки или продолжат мучения?
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Вопрос, зачем? Еще целый год есть. Дайте ему пол сезона и потом принимайте решение по результатам.
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Правильно, правильно! Надо с ним быстрее договориться и отступных по больше насыпать. А то не ровен час его еще перехватит какой-нибудь другой клуб.)))
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Ответ superbro
Надо быстрее, а то вдруг этого топоря перехватят)))))))))))
А пусть побегают теперь , неблагодарные !
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
А как воодушевленно приход Редклифа изначально воспринимался) персоналу в одной столовой жрать запретим, и на матчи ходить бесплатно, зато гения продлим) По-любому с повышением зп надо продлевать, иначе не серьезно)
К нему в штаб ван Нистелроя отправили. Видимо с лучае увальнения тен Хага, Руд возглавит команду.🤔🤔🤔
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Ответ Вадим Симонов
Заслуженно!Надо продлевать лет этак на 5 ,с обязательной неустойкой с шестью нулями в случае расторжения
Семака не удалось перехватить, приходиться 7хагом довольствоваться))
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Ответ ta-tosha
Там не все так просто. Тен Хаг в наглую выставил свои требования и по сроку и по ЗП своего контракта, и по контрактах и ЗП своего штаба по всем людям включительно. И они это 500% сглотнут, идиоты. Хотя можно было просто доработать год и делать выводы, а не рисковать залететь на дикую неустойку
И да, он же ещё требует оставить ему полное влияние на трансферы. Не хочет терять дополнительную кормушку, понимает что у МЮ сейчас уже нет времени на поиск нового тренера
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Это решение непонятно настолько сильно, что как никогда хочется верить, что "там не дураки сидят".
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Там не все так просто. Тен Хаг в наглую выставил свои требования и по сроку и по ЗП своего контракта, и по контрактах и ЗП своего штаба по всем людям включительно.
И они это 500% сглотнут, идиоты. Хотя можно было просто доработать год и делать выводы, а не рисковать залететь на дикую неустойку
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Ну после того как отказал Баварии то цена на этого топчика то выросла ..))
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Не думаю, что все так просто, может там условия какие-то? Смысл продлевать тренера которого едва не уволили когда у него ещё 1 год? Расскажите знающие
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ничему жизнь этот клуб не учит...Какое ещё продление? Остался 1 год по контракту, пусть покажет результат и заслужит новый контракт. Коль не заслужил,до свидания! Ужасный менеджмент в руководстве.
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и Ван Нистелроя там, параллельно, подписывают
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Отлично. Полностью заслужил своей работой
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