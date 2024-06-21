«Бернли» близок к назначению ван Нистелроя
«Бернли» намерен назначить Руда ван Нистелроя на пост главного тренера.
Сообщается, что клуб уже провел переговоры с 47-летним специалистом. Стороны близки к заключению многолетнего соглашения, но официальное объявление о назначении вряд ли состоится на этой неделе.
Ранее экс-игрок «Манчестер Юнайтед» возглавлял ПСВ, с которым занимал 2-е место в Эредивизи, а также выигрывал Кубок и Суперкубок Нидерландов.
После ухода Венсана Компани в «Баварию» руководство «Бернли» также рассматривало кандидатуры Фрэнка Лэмпарда и Скотта Паркера.
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