«Бернли» близок к назначению ван Нистелроя

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«Бернли» намерен назначить Руда ван Нистелроя на пост главного тренера.

Сообщается, что клуб уже провел переговоры с 47-летним специалистом. Стороны близки к заключению многолетнего соглашения, но официальное объявление о назначении вряд ли состоится на этой неделе.

Ранее экс-игрок «Манчестер Юнайтед» возглавлял ПСВ, с которым занимал 2-е место в Эредивизи, а также выигрывал Кубок и Суперкубок Нидерландов.

После ухода Венсана Компани в «Баварию» руководство «Бернли» также рассматривало кандидатуры Фрэнка Лэмпарда и Скотта Паркера.

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4 комментария
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Интересно будет понаблюдать за Нистелроем 😎🔥
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"Рой! Макай! Нистелрой!" (с) В. Уткин.
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Рууд Вассилор
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Ответ lizarazu
Интересно будет понаблюдать за Нистелроем 😎🔥
Ван Нилстерстроем (голосом Геннадия Орлова)
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