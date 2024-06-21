«Бернли» близок к назначению ван Нистелроя

«Бернли» намерен назначить Руда ван Нистелроя на пост главного тренера.

Сообщается, что клуб уже провел переговоры с 47-летним специалистом. Стороны близки к заключению многолетнего соглашения, но официальное объявление о назначении вряд ли состоится на этой неделе.

Ранее экс-игрок « » возглавлял , с которым занимал 2-е место в , а также выигрывал и Суперкубок Нидерландов.

После ухода в «Баварию» руководство «Бернли» также рассматривало кандидатуры Фрэнка Лэмпарда и Скотта Паркера.

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