Рэтклифф о решении не увольнять тен Хага: «Проблема «МЮ» не в тренере. В клубе должна быть конкуренция и поддержка – здесь исторически не было такой обстановки»
Джим Рэтклифф объяснил решение продолжить сотрудничество с Эриком тен Хагом.
Решение оставить тен Хага на посту главного тренера «МЮ» было принято Рэтклиффом по результатам оценки минувшего сезона. Сообщалось, что клуб может продлить контракт с нидерландским специалистом до 2027 года.
«Основная проблема «Манчестер Юнайтед» не в тренере. Это спортивный клуб – он должен быть конкурентным, в нем должно быть определенная напряжение, но также и поддержка, потому что мы имеем дело с относительно молодыми игроками. Исторически здесь не было такой обстановки», – сказал совладелец «МЮ».
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Об ужесточении финансового контроля со стороны Премьер-лиги
- У нас в “Манчестер Юнайтед” больше бухгалтеров, чем людей, занимающихся футболом. Если не соблюдать осторожность, Премьер-лига больше времени будет проводить в судах, чем думать о том, что хорошо для лиги.
Об инициативе Лейбористской партии создать государственный футбольный регулятор
- Если у вас будет государственный регулятор, со временем он начнет регулировать вообще всё, а это плохо.
Об идее “привязки” трат на клуб к прибыли от трансляций и спонсоров последнего клуба АПЛ
- Я не понимаю, что дает эта “привязка”. Это будет мешать ведущим клубам Премьер-лиги. Думаю, что мы меньше всего хотим, чтобы клубы АПЛ не могли конкурировать с такими клубами, как “Реал”, “Бавария”, “Барселона” или “ПСЖ”.
О возвращении “Юнайтед” на вершину
- Чтобы добраться до вершины, потребуется два или три летних трансферных окна. Я не уверен, что мы решим все проблемы уже этим летом.
О недопустимости решения проблем с помощью “галактикос”
- У “Манчестер Юнайтед” нет игроков стоимостью в 100 миллионов или больше. Недопустимо пытаться решать проблемы с помощью покупки суперзвезд. Лично я не собираюсь поступать таким образом. Не думаю, что покупка условного Мбаппе решит все проблемы, покупка одного игрока никак тут не поможет. Сначала нужно создать сбалансированный состав и добиться его прогресса и только потом думать о покупке одного или двух игроков уровня Мбаппе, но сегодня такой вопрос не стоит.
О примере мадридского "Реала"
- Чистые расходы "Манчестер Юнайтед" со времен ухода сэра Алекса и Дэвида Гилла составили 1,1 миллиард фунтов, а у "Реала" 200 миллионов фунтов. При этом сегодня у них есть 6 или 7 игроков, стоимость которых превышает 100 миллионов, и обновленный "Бернабеу".
О решении оставить Эрика тен Хага
- Тренер не является главной проблемой в “Манчестер Юнайтед”, здесь есть другие проблемы. Это прежде всего футбольный клуб, и спортивная составляющая должна быть основной. В последние годы тут не было такой среды. Но нам нужно действовать осторожно, потому что мы работаем в том числе и с молодыми игроками, которым нужна поддержка.
О запрете УЕФА на трансфер Жана-Клера Тодибо
- Они сказали, что мы можем продать его в любой другой клуб Премьер-лиги, но только не в “Манчестер Юнайтед”. Это несправедливо по отношении к игроку, и я вообще не понимаю, что это дает.
О всемирной известности “Манчестер Юнайтед”
- Все в мире знают о нашем городе благодаря “Манчестер Юнайтед”. Это как “Кока-кола”, о которой знает каждый человек на планете. Я не уверен, что понимаю, почему “Юнайтед” так популярен, но это факт.
Не благодари Спортс!
Тот случай когда из комментов узнал больше чем из паблика
Статистика говорит сама за себя )это не тренер вообще