Рэтклифф о решении не увольнять тен Хага: «Проблема «МЮ» не в тренере. В клубе должна быть конкуренция и поддержка – здесь исторически не было такой обстановки»

Джим Рэтклифф объяснил решение продолжить сотрудничество с Эриком тен Хагом.

Решение оставить тен Хага на посту главного тренера «МЮ» было принято Рэтклиффом по результатам оценки минувшего сезона. Сообщалось, что клуб может продлить контракт с нидерландским специалистом до 2027 года.

«Основная проблема «Манчестер Юнайтед» не в тренере. Это спортивный клуб – он должен быть конкурентным, в нем должно быть определенная напряжение, но также и поддержка, потому что мы имеем дело с относительно молодыми игроками. Исторически здесь не было такой обстановки», – сказал совладелец «МЮ».

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