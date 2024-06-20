Рэтклифф о решении не увольнять тен Хага: «Проблема «МЮ» не в тренере. В клубе должна быть конкуренция и поддержка – здесь исторически не было такой обстановки»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Джим Рэтклифф Футбол

Джим Рэтклифф объяснил решение продолжить сотрудничество с Эриком тен Хагом.

Решение оставить тен Хага на посту главного тренера «МЮ» было принято Рэтклиффом по результатам оценки минувшего сезона. Сообщалось, что клуб может продлить контракт с нидерландским специалистом до 2027 года.

«Основная проблема «Манчестер Юнайтед» не в тренере. Это спортивный клуб – он должен быть конкурентным, в нем должно быть определенная напряжение, но также и поддержка, потому что мы имеем дело с относительно молодыми игроками. Исторически здесь не было такой обстановки», – сказал совладелец «МЮ».

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23 комментария
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Почему нельзя выложить полное вью??? Там многое объясняется... Но нет, мы выложим абзац и при этом мало информативный.
Об ужесточении финансового контроля со стороны Премьер-лиги

- У нас в “Манчестер Юнайтед” больше бухгалтеров, чем людей, занимающихся футболом. Если не соблюдать осторожность, Премьер-лига больше времени будет проводить в судах, чем думать о том, что хорошо для лиги.

Об инициативе Лейбористской партии создать государственный футбольный регулятор

- Если у вас будет государственный регулятор, со временем он начнет регулировать вообще всё, а это плохо.

Об идее “привязки” трат на клуб к прибыли от трансляций и спонсоров последнего клуба АПЛ

- Я не понимаю, что дает эта “привязка”. Это будет мешать ведущим клубам Премьер-лиги. Думаю, что мы меньше всего хотим, чтобы клубы АПЛ не могли конкурировать с такими клубами, как “Реал”, “Бавария”, “Барселона” или “ПСЖ”.

О возвращении “Юнайтед” на вершину

- Чтобы добраться до вершины, потребуется два или три летних трансферных окна. Я не уверен, что мы решим все проблемы уже этим летом.

О недопустимости решения проблем с помощью “галактикос”

- У “Манчестер Юнайтед” нет игроков стоимостью в 100 миллионов или больше. Недопустимо пытаться решать проблемы с помощью покупки суперзвезд. Лично я не собираюсь поступать таким образом. Не думаю, что покупка условного Мбаппе решит все проблемы, покупка одного игрока никак тут не поможет. Сначала нужно создать сбалансированный состав и добиться его прогресса и только потом думать о покупке одного или двух игроков уровня Мбаппе, но сегодня такой вопрос не стоит.

О примере мадридского "Реала"

- Чистые расходы "Манчестер Юнайтед" со времен ухода сэра Алекса и Дэвида Гилла составили 1,1 миллиард фунтов, а у "Реала" 200 миллионов фунтов. При этом сегодня у них есть 6 или 7 игроков, стоимость которых превышает 100 миллионов, и обновленный "Бернабеу".

О решении оставить Эрика тен Хага

- Тренер не является главной проблемой в “Манчестер Юнайтед”, здесь есть другие проблемы. Это прежде всего футбольный клуб, и спортивная составляющая должна быть основной. В последние годы тут не было такой среды. Но нам нужно действовать осторожно, потому что мы работаем в том числе и с молодыми игроками, которым нужна поддержка.

О запрете УЕФА на трансфер Жана-Клера Тодибо

- Они сказали, что мы можем продать его в любой другой клуб Премьер-лиги, но только не в “Манчестер Юнайтед”. Это несправедливо по отношении к игроку, и я вообще не понимаю, что это дает.

О всемирной известности “Манчестер Юнайтед”

- Все в мире знают о нашем городе благодаря “Манчестер Юнайтед”. Это как “Кока-кола”, о которой знает каждый человек на планете. Я не уверен, что понимаю, почему “Юнайтед” так популярен, но это факт.
Не благодари Спортс!
+52
-3
+49
Ответ PIT-BUL
Почему нельзя выложить полное вью??? Там многое объясняется... Но нет, мы выложим абзац и при этом мало информативный. Об ужесточении финансового контроля со стороны Премьер-лиги - У нас в “Манчестер Юнайтед” больше бухгалтеров, чем людей, занимающихся футболом. Если не соблюдать осторожность, Премьер-лига больше времени будет проводить в судах, чем думать о том, что хорошо для лиги. Об инициативе Лейбористской партии создать государственный футбольный регулятор - Если у вас будет государственный регулятор, со временем он начнет регулировать вообще всё, а это плохо. Об идее “привязки” трат на клуб к прибыли от трансляций и спонсоров последнего клуба АПЛ - Я не понимаю, что дает эта “привязка”. Это будет мешать ведущим клубам Премьер-лиги. Думаю, что мы меньше всего хотим, чтобы клубы АПЛ не могли конкурировать с такими клубами, как “Реал”, “Бавария”, “Барселона” или “ПСЖ”. О возвращении “Юнайтед” на вершину - Чтобы добраться до вершины, потребуется два или три летних трансферных окна. Я не уверен, что мы решим все проблемы уже этим летом. О недопустимости решения проблем с помощью “галактикос” - У “Манчестер Юнайтед” нет игроков стоимостью в 100 миллионов или больше. Недопустимо пытаться решать проблемы с помощью покупки суперзвезд. Лично я не собираюсь поступать таким образом. Не думаю, что покупка условного Мбаппе решит все проблемы, покупка одного игрока никак тут не поможет. Сначала нужно создать сбалансированный состав и добиться его прогресса и только потом думать о покупке одного или двух игроков уровня Мбаппе, но сегодня такой вопрос не стоит. О примере мадридского "Реала" - Чистые расходы "Манчестер Юнайтед" со времен ухода сэра Алекса и Дэвида Гилла составили 1,1 миллиард фунтов, а у "Реала" 200 миллионов фунтов. При этом сегодня у них есть 6 или 7 игроков, стоимость которых превышает 100 миллионов, и обновленный "Бернабеу". О решении оставить Эрика тен Хага - Тренер не является главной проблемой в “Манчестер Юнайтед”, здесь есть другие проблемы. Это прежде всего футбольный клуб, и спортивная составляющая должна быть основной. В последние годы тут не было такой среды. Но нам нужно действовать осторожно, потому что мы работаем в том числе и с молодыми игроками, которым нужна поддержка. О запрете УЕФА на трансфер Жана-Клера Тодибо - Они сказали, что мы можем продать его в любой другой клуб Премьер-лиги, но только не в “Манчестер Юнайтед”. Это несправедливо по отношении к игроку, и я вообще не понимаю, что это дает. О всемирной известности “Манчестер Юнайтед” - Все в мире знают о нашем городе благодаря “Манчестер Юнайтед”. Это как “Кока-кола”, о которой знает каждый человек на планете. Я не уверен, что понимаю, почему “Юнайтед” так популярен, но это факт. Не благодари Спортс!
Браво! PIT-BULa в глав.редакторы!)
+10
0
+10
Ответ PIT-BUL
Почему нельзя выложить полное вью??? Там многое объясняется... Но нет, мы выложим абзац и при этом мало информативный. Об ужесточении финансового контроля со стороны Премьер-лиги - У нас в “Манчестер Юнайтед” больше бухгалтеров, чем людей, занимающихся футболом. Если не соблюдать осторожность, Премьер-лига больше времени будет проводить в судах, чем думать о том, что хорошо для лиги. Об инициативе Лейбористской партии создать государственный футбольный регулятор - Если у вас будет государственный регулятор, со временем он начнет регулировать вообще всё, а это плохо. Об идее “привязки” трат на клуб к прибыли от трансляций и спонсоров последнего клуба АПЛ - Я не понимаю, что дает эта “привязка”. Это будет мешать ведущим клубам Премьер-лиги. Думаю, что мы меньше всего хотим, чтобы клубы АПЛ не могли конкурировать с такими клубами, как “Реал”, “Бавария”, “Барселона” или “ПСЖ”. О возвращении “Юнайтед” на вершину - Чтобы добраться до вершины, потребуется два или три летних трансферных окна. Я не уверен, что мы решим все проблемы уже этим летом. О недопустимости решения проблем с помощью “галактикос” - У “Манчестер Юнайтед” нет игроков стоимостью в 100 миллионов или больше. Недопустимо пытаться решать проблемы с помощью покупки суперзвезд. Лично я не собираюсь поступать таким образом. Не думаю, что покупка условного Мбаппе решит все проблемы, покупка одного игрока никак тут не поможет. Сначала нужно создать сбалансированный состав и добиться его прогресса и только потом думать о покупке одного или двух игроков уровня Мбаппе, но сегодня такой вопрос не стоит. О примере мадридского "Реала" - Чистые расходы "Манчестер Юнайтед" со времен ухода сэра Алекса и Дэвида Гилла составили 1,1 миллиард фунтов, а у "Реала" 200 миллионов фунтов. При этом сегодня у них есть 6 или 7 игроков, стоимость которых превышает 100 миллионов, и обновленный "Бернабеу". О решении оставить Эрика тен Хага - Тренер не является главной проблемой в “Манчестер Юнайтед”, здесь есть другие проблемы. Это прежде всего футбольный клуб, и спортивная составляющая должна быть основной. В последние годы тут не было такой среды. Но нам нужно действовать осторожно, потому что мы работаем в том числе и с молодыми игроками, которым нужна поддержка. О запрете УЕФА на трансфер Жана-Клера Тодибо - Они сказали, что мы можем продать его в любой другой клуб Премьер-лиги, но только не в “Манчестер Юнайтед”. Это несправедливо по отношении к игроку, и я вообще не понимаю, что это дает. О всемирной известности “Манчестер Юнайтед” - Все в мире знают о нашем городе благодаря “Манчестер Юнайтед”. Это как “Кока-кола”, о которой знает каждый человек на планете. Я не уверен, что понимаю, почему “Юнайтед” так популярен, но это факт. Не благодари Спортс!
Нет уж поблагодарите 👍
Тот случай когда из комментов узнал больше чем из паблика
+6
-1
+5
Ответ PIT-BUL
2 кубка за 2 года? Сколько было кубков за последние 5 лет?
вылет из простейшей группы ЛЧ? антирекордное 8-е место в чемпионате? худшая защита в истории клуба?
+5
-1
+4
Ответ Сергей Максимюк
Проблема не в тренере, но ни при одном тренере не было такой тошнотворной игры(может Ван Гал поспорит) и таких ужасных результатов с уймой антирекордов. И это все при полной поддержке со стороны руководства)
2 кубка за 2 года? Сколько было кубков за последние 5 лет?
+5
-3
+2
Опа, то есть когда Роналду сказал что мю давно не тот его обосрали, а здесь значит все что он говорил это естественно факты, но другими словами это другое
+1
0
+1
Дело не в тренере, ага. но мурку водили 2 недели после выигрыша кубка Англии и встречались с Тухелем и еще бог знает с кем. Все отказались тащить из "болота этого бегемота": проблемный клуб с высочайшими ожиданиями, огромной армией болельщиков, безумными ветеранами и без денег на трансферы (да, напоминает Спартак по описанию, но это МЮ)) и тогда уже решили оставить Хага на безрыбье))
+1
0
+1
Ответ PIT-BUL
Почему нельзя выложить полное вью??? Там многое объясняется... Но нет, мы выложим абзац и при этом мало информативный. Об ужесточении финансового контроля со стороны Премьер-лиги - У нас в “Манчестер Юнайтед” больше бухгалтеров, чем людей, занимающихся футболом. Если не соблюдать осторожность, Премьер-лига больше времени будет проводить в судах, чем думать о том, что хорошо для лиги. Об инициативе Лейбористской партии создать государственный футбольный регулятор - Если у вас будет государственный регулятор, со временем он начнет регулировать вообще всё, а это плохо. Об идее “привязки” трат на клуб к прибыли от трансляций и спонсоров последнего клуба АПЛ - Я не понимаю, что дает эта “привязка”. Это будет мешать ведущим клубам Премьер-лиги. Думаю, что мы меньше всего хотим, чтобы клубы АПЛ не могли конкурировать с такими клубами, как “Реал”, “Бавария”, “Барселона” или “ПСЖ”. О возвращении “Юнайтед” на вершину - Чтобы добраться до вершины, потребуется два или три летних трансферных окна. Я не уверен, что мы решим все проблемы уже этим летом. О недопустимости решения проблем с помощью “галактикос” - У “Манчестер Юнайтед” нет игроков стоимостью в 100 миллионов или больше. Недопустимо пытаться решать проблемы с помощью покупки суперзвезд. Лично я не собираюсь поступать таким образом. Не думаю, что покупка условного Мбаппе решит все проблемы, покупка одного игрока никак тут не поможет. Сначала нужно создать сбалансированный состав и добиться его прогресса и только потом думать о покупке одного или двух игроков уровня Мбаппе, но сегодня такой вопрос не стоит. О примере мадридского "Реала" - Чистые расходы "Манчестер Юнайтед" со времен ухода сэра Алекса и Дэвида Гилла составили 1,1 миллиард фунтов, а у "Реала" 200 миллионов фунтов. При этом сегодня у них есть 6 или 7 игроков, стоимость которых превышает 100 миллионов, и обновленный "Бернабеу". О решении оставить Эрика тен Хага - Тренер не является главной проблемой в “Манчестер Юнайтед”, здесь есть другие проблемы. Это прежде всего футбольный клуб, и спортивная составляющая должна быть основной. В последние годы тут не было такой среды. Но нам нужно действовать осторожно, потому что мы работаем в том числе и с молодыми игроками, которым нужна поддержка. О запрете УЕФА на трансфер Жана-Клера Тодибо - Они сказали, что мы можем продать его в любой другой клуб Премьер-лиги, но только не в “Манчестер Юнайтед”. Это несправедливо по отношении к игроку, и я вообще не понимаю, что это дает. О всемирной известности “Манчестер Юнайтед” - Все в мире знают о нашем городе благодаря “Манчестер Юнайтед”. Это как “Кока-кола”, о которой знает каждый человек на планете. Я не уверен, что понимаю, почему “Юнайтед” так популярен, но это факт. Не благодари Спортс!
Он так и сказал в конце, не благодари спортс?
0
0
0
Ответ PIT-BUL
Почему нельзя выложить полное вью??? Там многое объясняется... Но нет, мы выложим абзац и при этом мало информативный. Об ужесточении финансового контроля со стороны Премьер-лиги - У нас в “Манчестер Юнайтед” больше бухгалтеров, чем людей, занимающихся футболом. Если не соблюдать осторожность, Премьер-лига больше времени будет проводить в судах, чем думать о том, что хорошо для лиги. Об инициативе Лейбористской партии создать государственный футбольный регулятор - Если у вас будет государственный регулятор, со временем он начнет регулировать вообще всё, а это плохо. Об идее “привязки” трат на клуб к прибыли от трансляций и спонсоров последнего клуба АПЛ - Я не понимаю, что дает эта “привязка”. Это будет мешать ведущим клубам Премьер-лиги. Думаю, что мы меньше всего хотим, чтобы клубы АПЛ не могли конкурировать с такими клубами, как “Реал”, “Бавария”, “Барселона” или “ПСЖ”. О возвращении “Юнайтед” на вершину - Чтобы добраться до вершины, потребуется два или три летних трансферных окна. Я не уверен, что мы решим все проблемы уже этим летом. О недопустимости решения проблем с помощью “галактикос” - У “Манчестер Юнайтед” нет игроков стоимостью в 100 миллионов или больше. Недопустимо пытаться решать проблемы с помощью покупки суперзвезд. Лично я не собираюсь поступать таким образом. Не думаю, что покупка условного Мбаппе решит все проблемы, покупка одного игрока никак тут не поможет. Сначала нужно создать сбалансированный состав и добиться его прогресса и только потом думать о покупке одного или двух игроков уровня Мбаппе, но сегодня такой вопрос не стоит. О примере мадридского "Реала" - Чистые расходы "Манчестер Юнайтед" со времен ухода сэра Алекса и Дэвида Гилла составили 1,1 миллиард фунтов, а у "Реала" 200 миллионов фунтов. При этом сегодня у них есть 6 или 7 игроков, стоимость которых превышает 100 миллионов, и обновленный "Бернабеу". О решении оставить Эрика тен Хага - Тренер не является главной проблемой в “Манчестер Юнайтед”, здесь есть другие проблемы. Это прежде всего футбольный клуб, и спортивная составляющая должна быть основной. В последние годы тут не было такой среды. Но нам нужно действовать осторожно, потому что мы работаем в том числе и с молодыми игроками, которым нужна поддержка. О запрете УЕФА на трансфер Жана-Клера Тодибо - Они сказали, что мы можем продать его в любой другой клуб Премьер-лиги, но только не в “Манчестер Юнайтед”. Это несправедливо по отношении к игроку, и я вообще не понимаю, что это дает. О всемирной известности “Манчестер Юнайтед” - Все в мире знают о нашем городе благодаря “Манчестер Юнайтед”. Это как “Кока-кола”, о которой знает каждый человек на планете. Я не уверен, что понимаю, почему “Юнайтед” так популярен, но это факт. Не благодари Спортс!
Вырывать фразы из контекста гораздо выгоднее на них обсуждение острее ведь из обрывка смысл фразы можно понимать по разному
0
0
0
Ответ PIT-BUL
2 кубка за 2 года? Сколько было кубков за последние 5 лет?
кстати, у одного лондонского доминатора за последние 2 сезона сколько кубков? по-моему тоже 0. это делает его тренером хуже, чем Хаг?)
+1
-1
0
Ответ PIT-BUL
Я вопрос задал. Умей отвечать . Сколько?
а я должен?) на мои ответишь? даже если отвечу, как это поменяет провальность сезона и неспособность Тен Хага на протяжении всего сезона поменять ситуацию?)
+1
-1
0
Ответ Сергей Максимюк
вылет из простейшей группы ЛЧ? антирекордное 8-е место в чемпионате? худшая защита в истории клуба?
Я вопрос задал. Умей отвечать . Сколько?
+1
-1
0
Ответ Сергей Максимюк
Проблема не в тренере, но ни при одном тренере не было такой тошнотворной игры(может Ван Гал поспорит) и таких ужасных результатов с уймой антирекордов. И это все при полной поддержке со стороны руководства)
На протяжении 10 лет приглашали тренеров с разными стилями, психологией, количеством волос на голове и все провалились, вывод - дело не в тренере.
+1
-1
0
Ответ Сергей Максимюк
Проблема не в тренере, но ни при одном тренере не было такой тошнотворной игры(может Ван Гал поспорит) и таких ужасных результатов с уймой антирекордов. И это все при полной поддержке со стороны руководства)
При Чмавриньи был футбол хуже.
+4
-4
0
Вот очень хорошо сформулировал. Он не сказал, что тен Хаг хорош, и что он - не проблема. Рэтклифф сказал, что основная проблема - не тренер. А есть ли помимо основной и другие проблемы - это каждый пусть решает сам.
0
0
0
Ну славу Богу ) из топ команды превратили в топ середняка )
Статистика говорит сама за себя )это не тренер вообще
+1
-1
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Дело не в тренере , и поэтому проведем переговоры с Тухелем )
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