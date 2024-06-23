Ван Нистелрою предложили войти в штаб тен Хага в «МЮ». «Бернли» хочет назначить Руда главным тренером
Руду ван Нистелрою предложили войти в штаб Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».
Об этом сообщает Фабрицио Романо.
При этом ван Нистелрой – один из фаворитов на пост главного тренера «Бернли», который ранее покинул Венсан Компани.
По «Бернли» окончательное решение будет принято на следующей неделе.
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на самом деле, сложный выбор, не знаю, как бы я поступил на его месте.
Тренер по физподготовке? Тренер нападающих? Тренер-аналитик? Ассистент главного? Вариантов много.