Ван Нистелрою предложили войти в штаб тен Хага в «МЮ». «Бернли» хочет назначить Руда главным тренером

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Руд ван Нистелрой возможные трансферы Бернли Эрик тен Хаг Фабрицио Романо Футбол

Руду ван Нистелрою предложили войти в штаб Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».

Об этом сообщает Фабрицио Романо.

При этом ван Нистелрой – один из фаворитов на пост главного тренера «Бернли», который ранее покинул Венсан Компани.

По «Бернли» окончательное решение будет принято на следующей неделе.

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29 комментариев
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Ответ Любезный Коссутий
сложный выбор: вернутся в МЮ, и возможно, возглавить его, если Тен Хага уволят, или идти в самостоятельное плавание и пытаться что-то создать самому. на самом деле, сложный выбор, не знаю, как бы я поступил на его месте.
Подскажу тебе, в МЮ вам обоим рановато ещё...
+57
-4
+53
Игрок из-за которого я полюбил МЮ, был бы счастлив видеть его в клубе, чем бы он не занимался в нем)
+34
-3
+31
сложный выбор: вернутся в МЮ, и возможно, возглавить его, если Тен Хага уволят, или идти в самостоятельное плавание и пытаться что-то создать самому.

на самом деле, сложный выбор, не знаю, как бы я поступил на его месте.
+21
-7
+14
Если он придет тренером нападающих и будет тренировать Хойлунда и возможно Зиркзи, было бы круто.
+7
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+7
Его ПСВ был хорош, был бы рад Рууду в МЮ.
+4
0
+4
Интересно, кем именно Рууда видят в МЮ
+3
0
+3
Ответ oasis-columbia
Надо в МЮ идти, после 7-10 тура АПЛ станет исполняющим обязанности главного)
Зря не веришь в Тен Хага
+3
-1
+2
Надо в МЮ идти, после 7-10 тура АПЛ станет исполняющим обязанности главного)
+4
-2
+2
Нужно идти в Бернли, в штаб Тен Хага только если за деградакцией
+18
-17
+1
Тренер нападающих в МЮ вместо Маккарти или главный в Бернли, хмм
+1
0
+1
Ответ CyberUnited
Игрок из-за которого я полюбил МЮ, был бы счастлив видеть его в клубе, чем бы он не занимался в нем)
Как и я❤️
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Ответ Ale88io
Интересно, кем именно Рууда видят в МЮ
помощник тренера, кем еще
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Ответ oasis-columbia
Надо в МЮ идти, после 7-10 тура АПЛ станет исполняющим обязанности главного)
... нападающего.
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Ответ romaroman26
помощник тренера, кем еще
Я понимаю, что не поваром на базе.
Тренер по физподготовке? Тренер нападающих? Тренер-аналитик? Ассистент главного? Вариантов много.
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Ответ Alexander Yavriantz
Если он придет тренером нападающих и будет тренировать Хойлунда и возможно Зиркзи, было бы круто.
Комментарий удален пользователем
Ответ N. Vidich
Комментарий удален пользователем
он был помощником в псв у Боша, о чем ты вообще
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Ответ Dexter Morgan
Великий игрок, великий форвард. Идеальный. Мой кумир. Надеюсь, что однажды он станет великим тренером. Ну в ПСВ он хорош был.
Загнул
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Ответ Любезный Коссутий
сложный выбор: вернутся в МЮ, и возможно, возглавить его, если Тен Хага уволят, или идти в самостоятельное плавание и пытаться что-то создать самому. на самом деле, сложный выбор, не знаю, как бы я поступил на его месте.
Вернуться в МЮ и возглавить его после ухода Хага или идти в Бёрнли и затем возглавить Баварию
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Ответ Любезный Коссутий
сложный выбор: вернутся в МЮ, и возможно, возглавить его, если Тен Хага уволят, или идти в самостоятельное плавание и пытаться что-то создать самому. на самом деле, сложный выбор, не знаю, как бы я поступил на его месте.
Рууду до тен Хага еще тренировать и тренировать. он всего лишь был помощником в ПСВ. когда Хаг чемпионство брал в голландии, и в полуфинал лч выходил. так же два кубка в апл за два сезона взял. Рууд в попу будет целовать Хага, если тот его в мю пощовет помощником
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Ответ CR6
Нужно идти в Бернли, в штаб Тен Хага только если за деградакцией
он полетит в штаб к Хагу, если предложат. уровень совершенно разный, как и опыт. Хаг хотя бы чего то уже добился, а не был помощником в ПСВ лишь
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Если придет, надеюсь хоть он научит нападающих забивать голы. А то в последние годы полный мрак с нападающими. Не в состоянии даже 20 голов за сезон в лиге наколотить.
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Опыта мало у РВН, пусть в РПЛ сначала себя проявит, например в Химках.....
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Вряд ли Руд пойдёт на такую авантюру. Хотя мужик он фартовый, мог бы и сам за мю на поле выйти, погоды бы не испортил. Но ему подойдёт команда где можно будет ставить свой футбол и не нести груз ответственности, ну а апл есть апл, это уже высший эшелон
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Давай Рууд, потерпи португальца и в Мадрид
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лучше в бернли
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Давно не было в медиаполе Вани Нистерлоя
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