Ван Нистелрою предложили войти в штаб тен Хага в «МЮ». «Бернли» хочет назначить Руда главным тренером

Руду ван Нистелрою предложили войти в штаб Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».

Об этом сообщает Фабрицио Романо.

При этом ван Нистелрой – один из фаворитов на пост главного тренера «Бернли», который ранее покинул Венсан Компани.

По «Бернли» окончательное решение будет принято на следующей неделе.

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