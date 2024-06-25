Мбаппе выйдет в старте сборной Франции на матч с Польшей. Он пропустил игру с Нидерландами из-за перелома носа

Килиан Мбаппе выйдет в стартовом составе на ближайший матч сборной Франции.

Команда Дидье Дешама сыграет со сборной в третьем туре группового этапа Евро-2024.

По информации RMC Sport, нападающий « » , пропустивший матч с Нидерландами (0:0) из-за перелома носа, сегодня выйдет на поле с первых минут. Также в стартовый состав попадет .

Еще одну позицию в атаке займет или Брэдли Барколя. Считается, что у игрока «ПСЖ» больше шансов выйти в старте.

Матч Франция – Польша состоится сегодня, 25 июня, и начнется в 19:00 по московскому времени.

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