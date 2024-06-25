Мбаппе выйдет в старте сборной Франции на матч с Польшей. Он пропустил игру с Нидерландами из-за перелома носа
Килиан Мбаппе выйдет в стартовом составе на ближайший матч сборной Франции.
Команда Дидье Дешама сыграет со сборной Польши в третьем туре группового этапа Евро-2024.
По информации RMC Sport, нападающий «Реала» Мбаппе, пропустивший матч с Нидерландами (0:0) из-за перелома носа, сегодня выйдет на поле с первых минут. Также в стартовый состав попадет Усман Дембеле.
Еще одну позицию в атаке займет Маркус Тюрам или Брэдли Барколя. Считается, что у игрока «ПСЖ» больше шансов выйти в старте.
Матч Франция – Польша состоится сегодня, 25 июня, и начнется в 19:00 по московскому времени.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
-15 к ловкости
Мне раз 5-7 нос ломали (сбился со счета) ходил как в затемненных очках вокруг глаз