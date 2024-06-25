Мбаппе выйдет в старте сборной Франции на матч с Польшей. Он пропустил игру с Нидерландами из-за перелома носа

Теги Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Сборная Польши по футболу Евро-2024 Килиан Мбаппе Маркус Тюрам Усман Дембеле Брэдли Барколя Футбол

Килиан Мбаппе выйдет в стартовом составе на ближайший матч сборной Франции.

Команда Дидье Дешама сыграет со сборной Польши в третьем туре группового этапа Евро-2024.

По информации RMC Sport, нападающий «Реала» Мбаппе, пропустивший матч с Нидерландами (0:0) из-за перелома носа, сегодня выйдет на поле с первых минут. Также в стартовый состав попадет Усман Дембеле

Еще одну позицию в атаке займет Маркус Тюрам или Брэдли Барколя. Считается, что у игрока «ПСЖ» больше шансов выйти в старте. 

Матч Франция – Польша состоится сегодня, 25 июня, и начнется в 19:00 по московскому времени. 

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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7 комментариев
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Сегодня начнется битва с автоголом.
+4
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Ждем первого гола на Евро
+3
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+3
Кавабанга!
+2
0
+2
Ответ Jerry Lee
Сегодня начнется битва с автоголом.
там уже без шансов
+1
0
+1
+10 к скорости
-15 к ловкости
+1
-1
0
Глупый вопрос: у темнокожих фингалы не проявляются?
Мне раз 5-7 нос ломали (сбился со счета) ходил как в затемненных очках вокруг глаз
+1
-1
0
Ништяк
0
0
0
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