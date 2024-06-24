Дешам о травме Мбаппе: «Ему лучше с каждым днем, он хочет играть. Привыкает к маске, в ней как будто в 3D-очках – немного ограничивает обзор»

Теги Сборная Нидерландов по футболу Дидье Дешам Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Сборная Польши по футболу травмы Евро-2024 Килиан Мбаппе Футбол

Дидье Дешам высказался о состоянии Килиана Мбаппе и влиянии маски на его игру.

«С каждым днем ​​ему лучше, сегодня он чувствует себя лучше, чем вчера или позавчера. Гематома зажила, и он привыкает к маске. Он хочет играть завтра так же сильно, как и против Нидерландов.

[Маска не влияет] на дыхание, а вот на зрение – да. Она немного ограничивает обзор. Она должна защищать в определенных ситуациях, это ограничивает угол обзора.

Больше ли риск при игре в центре? Нет, контакты есть везде, в любых дуэлях. Все зависит от позиции. Приходится привыкать, в ней слегка кажется, будто у тебя 3D-очки», – рассказал главный тренер сборной Франции на пресс-конференции.

Напомним, из-за перелома носа Килиан Мбаппе пропустил матч 2-го тура чемпионата Европы с Нидерландами (1:1). Завтра сборной Франции предстоит сыграть в группе D с Польшей.

 Мбаппе будет готов к матчу с Польшей на Евро. Форвард не играл с Нидерландами после перелома носа

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7 комментариев
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-Мбаппе: приходит на тренировку в маске…
-Дешам: дай померять…
🤣🤣🤣
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Да надоели уже, он всего лишь нос сломал. Разговоров столько, будто он мозги собирал по полю в ладошки.
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Ответ Magic13
Да надоели уже, он всего лишь нос сломал. Разговоров столько, будто он мозги собирал по полю в ладошки.
Вот мы и нашли тебя Шреддер
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Зато стало больше времени на политические дискуссии с Макроном ..
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Они бы ему еще шлем сделали…
Обычно такие маски из карбона и на лице аккуратно сидят, но у него она на гигантская. Такое ощущение, что издеваются))
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Ответ Magic13
Да надоели уже, он всего лишь нос сломал. Разговоров столько, будто он мозги собирал по полю в ладошки.
Да, до Кьеллини ему ещё далеко.
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