Мбаппе будет готов к матчу с Польшей на Евро. Форвард не играл с Нидерландами после перелома носа

Килиан Мбаппе сможет сыграть в ближайшем матче Евро-2024.

Форвард сборной и « » сломал нос в матче 1-го тура группового этапа против Австрии (1:0) и пропустил игру с Нидерландами (0:0). Сегодня стало известно, что УЕФА разрешил выступать на Евро-2024 в защитной маске черного цвета.

Как сообщает RMC Sport, возвращение Мбаппе ожидается в заключительном матче французов на групповом этапе против сборной . Игра пройдет во вторник, 25 июня, и начнется в 19:00 по московскому времени.

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