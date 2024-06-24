Мбаппе будет готов к матчу с Польшей на Евро. Форвард не играл с Нидерландами после перелома носа

Теги Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Сборная Польши по футболу травмы Евро-2024 Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе сможет сыграть в ближайшем матче Евро-2024.

Форвард сборной Франции и «Реала» сломал нос в матче 1-го тура группового этапа против Австрии (1:0) и пропустил игру с Нидерландами (0:0). Сегодня стало известно, что УЕФА разрешил Мбаппе выступать на Евро-2024 в защитной маске черного цвета.

Как сообщает RMC Sport, возвращение Мбаппе ожидается в заключительном матче французов на групповом этапе против сборной Польши. Игра пройдет во вторник, 25 июня, и начнется в 19:00 по московскому времени.

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12 комментариев
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Ответ hustler420
Кто нибудь может сказать- почему матчи показывать начали в одно время? Почему нельзя в разное показывать? Неужели так мало времени в сутках чтобы два матча развести? Может кто то знает истинную причину?
После матча ФРГ-Австрия на ЧМ 1982 стали проводить матчи заключительного тура в рамках группы одновременно, чтобы ни у кого не было преимущества
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Кто нибудь может сказать- почему матчи показывать начали в одно время? Почему нельзя в разное показывать? Неужели так мало времени в сутках чтобы два матча развести? Может кто то знает истинную причину?
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Ответ Н.Ф.
Этот сломанный нос — сигнальчик Анчелотти. Не место Мбаппе в роли центрфорварда.
Левандовски некоторое время играл с маской в Баварии, так что все норм
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Ответ songbilong
Левандовски некоторое время играл с маской в Баварии, так что все норм
Дело не в маске, а в том, что место центрфорварда — это не место для Мбаппе. И в Мадриде он не будет играть на этой позиции, вот увидишь.
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Ответ Н.Ф.
Дело не в маске, а в том, что место центрфорварда — это не место для Мбаппе. И в Мадриде он не будет играть на этой позиции, вот увидишь.
А в сборной и в ПСЖ где он играет?
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Ответ hustler420
Кто нибудь может сказать- почему матчи показывать начали в одно время? Почему нельзя в разное показывать? Неужели так мало времени в сутках чтобы два матча развести? Может кто то знает истинную причину?
Потому что команды борются за выход из группы.
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Ответ hustler420
Кто нибудь может сказать- почему матчи показывать начали в одно время? Почему нельзя в разное показывать? Неужели так мало времени в сутках чтобы два матча развести? Может кто то знает истинную причину?
Что бы команды играли в футбол на полную, а не исходили от результатов соперника, вполне логично как по моему
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Ответ Ivang King
Что бы команды играли в футбол на полную, а не исходили от результатов соперника, вполне логично как по моему
Ааа понял
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