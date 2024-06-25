Польская компания сделала маску черепашки-ниндзя для Мбаппе. Булка передаст ее форварду Франции перед матчем

Польская компания сделала маску черепашки-ниндзя для Килиана Мбаппе.

Форвард сборной Франции и «Реала» сломал нос в концовке матча группового этапа с Австрией (1:0). Изначально для Мбаппе изготовили несколько защитных масок, одна из которых была выполнена в цветах французского флага с надписью «КМ». Однако регламент УЕФА разрешает играть только в однотонных масках, не идентифицирующих команду или производителя. Позднее союз разрешил Килиану играть в черной маске.

Польская компания Cabiomede изготовила для футболиста защитную маску в стиле «Черепашек-ниндзя», ее отправили представителям сборной Польши. Вратарь Марчин Булка, игравший с Мбаппе в «ПСЖ», передаст маску Мбаппе перед матчем против сборной Франции.

«Это еще не конечный продукт, но если ему понравится прототип, нам понадобится тщательное сканирование лица, которое можно выполнить даже с помощью iPhone, и результат компьютерной томографии, чтобы обезопасить место операции. Если бы мы получили все это от Килиана, то смогли бы обеспечить его идеальной маской.

Лучшие маски изготавливаются из углеродного волокна для автоспорта, которое скреплено смолой, предназначенной для контакта с кожей. Это прочная оболочка толщиной в миллиметр, которая защищает лицо и предотвращает изгиб маски и нанесение более глубоких повреждений при ударе.

Однако изготовить оболочку недостаточно, сертифицированная пена также имеет решающее значение – лучше всего, если она поглощает энергию ударов, потому что тогда энергия достигает лица, мышц и костей уже рассеянной. Мы используем лучшую в мире пену, которая также используется в бронежилетах. При ударе эта пена затвердевает и поглощает энергию, а во время использования становится мягкой как пластилин, незаметной и приспосабливается к температуре тела.

Третий момент: маска – это не наклейка на лицо, она должна быть правильно спроектирована. Используя компьютерную томографию и сканирование, мы моделируем смещение и утолщение в месте повреждения. Маски часто бывают асимметричными, чтобы защитить, например, сломанные глазницы. Тогда есть оболочка, поролон и зона смятия, как в автомобиле – и маска не касается поврежденной области», – сказал представитель компании Михал Жиро.

«Его маска слишком сильно выпирает, что может привести к обратному эффекту. В случае с нашими масками мы добавляем еще два-три миллиметра пены на все лицо и еще два-три миллиметра на нос. Она не ограничивает поле зрения, и в то же время область между глазами будет достаточно прочной, чтобы маска не порвалась.

Если маска неплотно прилегает ко всему лицу, тело ее не ощущает, и вы можете неосознанно зацепиться за нее. Маски Килиана очень короткие у носа, потому что кто-то разработал их для защиты костей, но не хрящей. И поверьте мне, когда вы ломаете нос, прикосновение к хрящу вызывает сильную боль. Наши маски настолько длинные, что они также закрывают хрящ», – заявил владелец Cabiomede Матеуш Павлик.

Фото: https://weszlo.com/

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