Левандовски об игре в маске: «Это раздражало, мое поле зрения было сужено. Понимаю трудности, с которыми столкнулся Мбаппе»

Роберт Левандовски рассказал о минусах игры в маске.

Килиан Мбаппе будет вынужден играть в защитной маске на Евро-2024 в связи с переломом носа, полученным в матче против Австрии (1:0).

«Когда мне приходилось носить маску, это было неприятно. Это раздражало, особенно в штрафной, это было сложно. Я плохо видел, мое поле зрения было сужено. Это может замедлить игрока, пускай и всего несколько тысячных долей секунды.

Во время крупных соревнований эмоции очень высоки, и каждый хочет играть любой ценой. Я полностью понимаю сложность задачи и трудности, с которыми столкнулся Мбаппе», – сказал нападающий «Барселоны» и сборной Польши.

Сборные Франции и Польши встретятся в третьем туре группового этапа Евро-2024. Матч состоится сегодня, 25 июня, и начнется в 19:00 по московскому времени.

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