Аршавин, Жирков, Дзагоев, Титов, Онопко, Глеб, Гуренко сыграют в ретро-матче Россия – Беларусь

Андрей Аршавин и Александр Глеб сыграют в ретро-матче Россия – Беларусь.

Игра Лиги Ставок Лиги Легенд пройдет в Минске 7 июля. Мероприятие будет приурочено к 80-летию освобождения Беларуси от фашистов, отметили в департаменте мероприятий РФС.

Полностью список игроков сборной России на предстоящий матч выглядит следующим образом: Руслан Нигматуллин, Владимир Габулов, Виктор Онопко, Денис Колодин, Юрий Жирков, Андрей Ещенко, Роман Шишкин, Алексей Игонин, Евгений Алдонин, Алексей Смертин, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Александр Самедов, Алан Дзагоев, Дмитрий Сычев, Руслан Пименов, Павел Погребняк и Андрей Аршавин.

За Беларусь сыграют Тимофей Калачев, Эрик Яхимович, Мирослав Ромащенко, Сергей Корниленко, братья Александр и Вячеслав Глебы, Сергей Гуренко, Виталий Булыга, Максим Жавнерчик, Андрей Лаврик, Станислав Драгун, Сергей Омельянчук, Роман Василюк, Виталий Родионов, Александр Лухвич и Сергей Яскович.

Ранее стало известно, что тренерами российской команды будут Валерий Газзаев и Юрий Семин. Беларусь возглавят Анатолий Байдачный и Эдуард Малофеев.

На мероприятии запланирована развлекательная программа и автограф-сессии. Игру покажет телеканал «Матч ТВ».

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