Аршавин, Жирков, Дзагоев, Титов, Онопко, Глеб, Гуренко сыграют в ретро-матче Россия – Беларусь

Теги Спартак Зенит Роман Шишкин Егор Титов Евгений Алдонин Юрий Жирков Павел Погребняк Андрей Аршавин Владимир Габулов Андрей Лаврик Виталий Булыга Сергей Омельянчук Тимофей Калачев Алексей Игонин Денис Колодин Руслан Пименов Сергей Гуренко Александр Самедов Дмитрий Сычев Валерий Газзаев Юрий Семин Александр Глеб Сергей Корниленко Алексей Смертин премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Руслан Нигматуллин Эдуард Малофеев сборная Беларуси по футболу высшая лига Беларусь Дмитрий Аленичев Виктор Онопко Роман Василюк Алан Дзагоев Мирослав Ромащенко Анатолий Байдачный Виталий Родионов Максим Жавнерчик Станислав Драгун товарищеские матчи (сборные) Александр Лухвич Сергей Яскович Матч ТВ Лига Ставок ретро Футбол

Андрей Аршавин и Александр Глеб сыграют в ретро-матче Россия – Беларусь.

Игра Лиги Ставок Лиги Легенд пройдет в Минске 7 июля. Мероприятие будет приурочено к 80-летию освобождения Беларуси от фашистов, отметили в департаменте мероприятий РФС.

Полностью список игроков сборной России на предстоящий матч выглядит следующим образом: Руслан Нигматуллин, Владимир Габулов, Виктор Онопко, Денис Колодин, Юрий Жирков, Андрей Ещенко, Роман Шишкин, Алексей Игонин, Евгений Алдонин, Алексей Смертин, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Александр Самедов, Алан Дзагоев, Дмитрий Сычев, Руслан Пименов, Павел Погребняк и Андрей Аршавин.

За Беларусь сыграют Тимофей Калачев, Эрик Яхимович, Мирослав Ромащенко, Сергей Корниленко, братья Александр и Вячеслав Глебы, Сергей Гуренко, Виталий Булыга, Максим Жавнерчик, Андрей Лаврик, Станислав Драгун, Сергей Омельянчук, Роман Василюк, Виталий Родионов, Александр Лухвич и Сергей Яскович.

Ранее стало известно, что тренерами российской команды будут Валерий Газзаев и Юрий Семин. Беларусь возглавят Анатолий Байдачный и Эдуард Малофеев.

На мероприятии запланирована развлекательная программа и автограф-сессии. Игру покажет телеканал «Матч ТВ».

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15 комментариев
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Где Тумилович?!
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И пусть Европа нам завидует.
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А где царь? Чеканить разучился?!
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34-летний Дзагоев в ретро-матче.
А мог бы ещё на высоком уровне играть, если бы не травмы
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А Баранова не нашли? Он же вроде белорус
0
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10 лучших игроков в истории Зенита могла бы выглядеть так:
1). Аршавин
2). Кержаков
3). Халк
4). Денисов
5). Анюков
6). Широков
7). Тимощук
8). Паша Погреб
9). Дзюбиньо
10). Азмун
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Ответ Annamengli
Аршавин говномёт
Комментарий удален модератором
Ответ Knife707
Где Тумилович?!
Он завязал пить. А по трезвому Гена не играл. :-)
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Ответ Knife707
Где Тумилович?!
ахахах Байдачный дачные ножницы пообещал взять, если он приедет
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