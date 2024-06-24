Александр Мостовой: «Эта Испания разгромила бы Россию. Они перестали владеть мячом ради владения, и сразу пошли голы»

Теги премьер-лига Россия Сборная Испании по футболу Сборная России по футболу Александр Мостовой Евро-2024 Футбол

Александр Мостовой уверен, что Россия разгромно проиграла бы Испании с Евро-2024.

– Испания пока радует своим футболом. Они перестали владеть мячом ради владения, и сразу пошли голы.

Испанцы очень остро атакуют через фланги и контролируют весь центр поля. Конечно, сборная Испании – один из главных фаворитов Евро.

– Как бы с ними сыграла сборная России?

– Испания образца этого Евро разгромила бы сборную России, – сказал бывший полузащитник сборной России и «Сельты» Мостовой.

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12 комментариев
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– Испания образца этого Евро разгромила бы сборную России, и виноват в этом никто иной как, нигде не игравший, Гильермо Абаскаль – бывший полузащитник сборной России и «Сельты» добавил ещё.
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....... но если бы играл я, я бы не позволил этого сделать. - сказал Александр.
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Испания образца всех последних Евро разгромила бы Россию у нас с ними на Европе за 3 матча 3-0 в их пользу разница мячей 8-1
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Мост прав. Эта Испания выглядит сильнее чем при Энрике. Я, честно говоря, даже не ожидал, учитывая, что команда не идеально сбалансирована. До Евро как-то сомневался, что они могут примкнуть к фаворитам, но после первых двух туров сомнений уже мало
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Даже та Испания которая в запасе))
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И сразу пошли автоголы...
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Ответ Annamengli
Да Россию любой срачь разгромил бы
Бы......))))) забыл ещё крикнуть сугс!!!))))
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