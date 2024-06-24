Александр Мостовой: «Эта Испания разгромила бы Россию. Они перестали владеть мячом ради владения, и сразу пошли голы»
Александр Мостовой уверен, что Россия разгромно проиграла бы Испании с Евро-2024.
– Испания пока радует своим футболом. Они перестали владеть мячом ради владения, и сразу пошли голы.
Испанцы очень остро атакуют через фланги и контролируют весь центр поля. Конечно, сборная Испании – один из главных фаворитов Евро.
– Как бы с ними сыграла сборная России?
– Испания образца этого Евро разгромила бы сборную России, – сказал бывший полузащитник сборной России и «Сельты» Мостовой.