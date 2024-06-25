Роналду – Начо: «Ты один из героев великой истории «Реала». Гордись тем, чего ты достиг»

Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Начо Фернандес Футбол

Криштиану Роналду обратился к Начо Фернандесу, покидающему «Реал».

Сегодня мадридский клуб объявил об уходе защитника и капитана команды. 

«Ты один из героев великой истории «Реала» 🏆. Гордись тем, чего ты достиг, Начо!» – написал бывший нападающий «Мадрида», выступающий за «Аль-Наср». 

Начо попрощался с «Реалом»: «Здесь я сформировался как личность и как игрок, научился побеждать и проигрывать. Всегда хотел завершить карьеру в клубе красиво и на пике»

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17 комментариев
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Прекрасные слова от Великого Роналду! Не забывает старых друзей из Реала. Уважение! 👍👍👍
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Ответ Tristan...
Комментарий скрыт
А Месси поздравил Иньесту и Левандовски с ЗМ?...
Ой...🫣🙃.
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Из старой гвардии остались только Карвахаль, Васкес и Модрич. Скоро можно будет писать статью "Великий Реал Мадрид. Где они сейчас?".

Но радует, что есть достойная смена. У некоторых из молодых уже по 2 ЛЧ. Это, к слову, ровно в два раза больше, чем у МанСити за всю историю)) Вот такая молодежь в Реале)
+6
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+6
Вышел - Начо, а ушел Кончо © Гусев)
+4
-1
+3
Ответ Футбол_это_жизнь
Поздравил Мбаппе, поздравил Начо - Роналду всеми путями пытается оставаться в медийном поле Европы
Роналду самый популярный спортсмен по запросам в гугл, самый отслеживаемый спортсмен в мире в соц сетях и в мире.
И с отрывом самый отслеживаемый футболист Европы, у которого простые посты в твиттере минимум по 50 миллионов просмотров набирают. Игры с участием которого ставят рекорды просмотров Евро, а не Франций, Италий или Испаний.
И не один Роналду говорит ему хорошие слова, а все игроки Мадрида нынешние и прошлые, но проблема в том что это Роналду, каждое движение которого будет вызывать огромный шум.

Однако да Роналду хотел себе внимания которого ему так не хватает сказав хорошие слова Начо)))
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Ответ Annamengli
Комментарий удален модератором
🤡
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Комментарий удален модератором
Вот это уважение.
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Ответ Tristan...
Разве Левандовски играл с ним в одном клубе, когда брал ЗМ?
А разве он брал вообще? 🤣
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Ответ Irakli Kan
А разве он брал вообще? 🤣
зачем задаешь тупые вопросы если не брал?
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Ответ Артур Сергеевич
Из старой гвардии остались только Карвахаль, Васкес и Модрич. Скоро можно будет писать статью "Великий Реал Мадрид. Где они сейчас?". Но радует, что есть достойная смена. У некоторых из молодых уже по 2 ЛЧ. Это, к слову, ровно в два раза больше, чем у МанСити за всю историю)) Вот такая молодежь в Реале)
это не отменяет того факта, что мансити топ на данный момент
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Ответ Tollie
слава богу, что Реал избавился от бревначо. как клещ вцепился в клуб. осталось ещё от хорватского полена избавиться - и можно спокойно коллекционировать чашки. никто больше мешать не будет.
Если бы ты был внимательнее, то заметил, что когда это хорватское полено выходило - сразу начинались голевые атаки.
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