Роналду – Начо: «Ты один из героев великой истории «Реала». Гордись тем, чего ты достиг»
Криштиану Роналду обратился к Начо Фернандесу, покидающему «Реал».
Сегодня мадридский клуб объявил об уходе защитника и капитана команды.
«Ты один из героев великой истории «Реала» 🏆. Гордись тем, чего ты достиг, Начо!» – написал бывший нападающий «Мадрида», выступающий за «Аль-Наср».
Начо попрощался с «Реалом»: «Здесь я сформировался как личность и как игрок, научился побеждать и проигрывать. Всегда хотел завершить карьеру в клубе красиво и на пике»
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Ой...🫣🙃.
Но радует, что есть достойная смена. У некоторых из молодых уже по 2 ЛЧ. Это, к слову, ровно в два раза больше, чем у МанСити за всю историю)) Вот такая молодежь в Реале)
И с отрывом самый отслеживаемый футболист Европы, у которого простые посты в твиттере минимум по 50 миллионов просмотров набирают. Игры с участием которого ставят рекорды просмотров Евро, а не Франций, Италий или Испаний.
И не один Роналду говорит ему хорошие слова, а все игроки Мадрида нынешние и прошлые, но проблема в том что это Роналду, каждое движение которого будет вызывать огромный шум.
Однако да Роналду хотел себе внимания которого ему так не хватает сказав хорошие слова Начо)))