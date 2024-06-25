Роналду – Начо: «Ты один из героев великой истории «Реала». Гордись тем, чего ты достиг»

Криштиану Роналду обратился к Начо Фернандесу, покидающему «Реал».

Сегодня мадридский клуб объявил об уходе защитника и капитана команды.

«Ты один из героев великой истории «Реала» 🏆. Гордись тем, чего ты достиг, Начо!» – написал бывший нападающий « », выступающий за « ».

Начо попрощался с «Реалом»: «Здесь я сформировался как личность и как игрок, научился побеждать и проигрывать. Всегда хотел завершить карьеру в клубе красиво и на пике»

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?