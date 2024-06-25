Начо попрощался с «Реалом»: «Здесь я сформировался как личность и как игрок, научился побеждать и проигрывать. Всегда хотел завершить карьеру в клубе красиво и на пике»

Теги Реал Мадрид Ла Лига болельщики Начо Фернандес Футбол

Начо Фернандес попрощался с болельщиками «Реала».

Сегодня мадридский клуб объявил об уходе защитника и капитана команды. 

«Дорогие болельщики «Мадрида», я хочу посвятить вам несколько слов, которых недостаточно, чтобы выразить все, что я чувствую в этот момент. Я прощаюсь с клубом моей жизни, мадридским «Реалом». Я пришел сюда, когда мне было 10 лет, здесь я сформировался как личность и как игрок, я научился побеждать и проигрывать, бороться и терпеть, радоваться и всегда жить с энтузиазмом и решимостью.

Здесь я научился всему, что знаю сегодня. Я каждый день приходил тренироваться в одно и то же место на протяжении почти 25 лет, постигая ценности мадридского «Реала», отдавая свою жизнь и сражаясь за эту эмблему. Вы дали мне все.

Это очень сложно для меня, но теперь пришло время уйти с уверенностью и спокойствием на душе, зная, что я всегда отдавал все силы, чтобы представлять этот клуб на поле и за его пределами. Когда я был ребенком, я много раз мечтал сыграть на нашем стадионе «Сантьяго Бернабеу», и сегодня я имею честь завершить карьеру в качестве капитана, при котором клуб выиграл Лигу чемпионов в 15-й раз. Нет слов, чтобы выразить мои чувства.

Я всегда хотел завершить карьеру в «Реале» красиво и на пике, и я могу сказать, что лучшего завершения просто не может быть. Прошли месяцы размышлений, нерешительности и сомнений, но сегодня я хочу сказать вам, что мне нужно пережить что-то новое со своей семьей, и сейчас самое подходящее время.

Спасибо вам, «Реал Мадрид», за понимание. Президент, спасибо вам за вашу помощь и неизменное доверие ко мне. Команда, вы мои братья. Лучшие игроки, партнеры по команде и друзья, какие только могут быть у капитана. Одна только мысль о вас радует меня. Тренер, вы сделали меня лучше, потому что требовали, чтобы я каждый момент превосходил себя. Спасибо вам за заботу обо мне и понимание. Болельщики, ваши требования делают нас отличными игроками. Спасибо за все. Игра ради вас и ощущение вашего тепла сделали меня сильнее. Никогда не забуду!

Я хочу выразить благодарность сотням людей, которые работали со мной на протяжении всех этих лет и которые сделали меня лучшим игроком и личностью. Тренеры, физиотерапевты, персонал, врачи, специалисты по коммуникациям и маркетингу, реквизиторы, работники клуба... Большое спасибо вам.

Спасибо также моим родителям, моей жене и детям, моей семье и друзьям, которые поддерживали меня на этом пути, не давая сойти с него. Иногда это было нелегко, но ваши усилия и поддержка позволили мне осуществить мечту и достичь вершины.

Я прощаюсь с вами после 24 лет абсолютной преданности делу, страсти и энтузиазма. Я хотел бы, чтобы вы помнили меня как молодого игрока, который отдал все ради своего клуба. Спасибо от всего сердца. С сегодняшнего дня я буду праздновать каждый титул и каждый гол этой невероятной семьи.

«Реал Мадрид» в моем сердце 🤍! До скорой встречи, мадридиста», – написал Начо в соцсети. 

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15 комментариев
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Спасибо за всё, капитан! Ты был олицетворением профессионализма и скромности. В тебе сочетались с одной стороны- высокий класс, надежность и мастерство, а с другой : беспритязательность, непомпезность и беспафосность. Настоящий капитан и легенда Мадрида!
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Удачи легенда 💪.
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Кантерано. Олицетворение Мадридизма. Капитан. Легенда.

Gracias, Хосе Игнасио Фернандес Иглесиас! 🇪🇸🤍
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больше 10 сезонов в основе, заслужил красивый уход
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Ответ &_Bishep_&
Спасибо за всё, капитан! Ты был олицетворением профессионализма и скромности. В тебе сочетались с одной стороны- высокий класс, надежность и мастерство, а с другой : беспритязательность, непомпезность и беспафосность. Настоящий капитан и легенда Мадрида!
Прекрасные слова, лучше и не скажешь!
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Помню как ещё совсем молодыми пацанами Начо и Мората только начали привлекаться к основе Реала, а сейчас уже конец карьеры.. Как будто было это вроде как недавно, а прошло уже столько лет.. Начо как верный солдат всегда был готов выйти на поле хоть на несколько минут, осознавая свою роль в команде и никогда не ныл о недостатке игрового времени. Пример поведения для молодых футболистов, достойный футболист и человек!
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А почему "на Пике" с маленькой буквы написали?
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Легенда, надеюсь вернется в структуру клуба после завершения карьеры
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Спасибо за все капитан! Своим трудолюбием стал легендой клуба!
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Никто не смог.. даже Шакира не смогла уйти на пике...
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Пример того как можно не быть топ игроком, но быть всегда полезным в команде. Никогда не ныл, ждал своего шанса и всегда им пользовался отрабатывая на все 100%. В любой команде нужны такие игроки.
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Вот как надо прощаться с клубом , болельщиками и персоналом!!! Успехов Вам, капитан! Здоровья и удачи тебе и твоим близким!
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Начо - браво 👏

Мог легко быть основным игроком вне Мадрида, но выбрал путь ротации в родном клубе ✊️
За это сполна вознагражден 👍 навскидку, входит в топ 20-30 самых титулованных футболистов 💪
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очень жаль, когда уходят такие игроки, это большая потеря для клуба, вне зависимости от того, кто придёт на смену
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Спасибо за всё, Легенда. Истинный мадридист.
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