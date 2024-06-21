Роналду – лучший атакующий игрок Европы по версии GiveMeSport. Кройфф – 2-й, Руни – 10-й

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Криштиану Роналду возглавил список лучших атакующих игроков в истории Европы.

Форвард сборной Португалии занял первое место в рейтинге, опубликованном сайтом GiveMeSport. При составлении перечня учитывались не только забитые голы, но и другой вклад в атакующую игру команды.

В десятку попали:

1. Криштиану Роналду, Португалия.

2. Йохан Кройфф, Нидерланды.

3. Альфредо Ди Стефано, Испания.

4. Герд Мюллер, Германия.

5. Ференц Пушкаш, Венгрия/Испания.

6. Марко ван Бастен, Нидерланды.

7. Эйсебио, Португалия.

8. Тьерри Анри, Франция.

9. Джимми Гривз, Англия.

10. Уэйн Руни, Англия.

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97 комментариев
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как люди недооценивают платини — это просто невероятно
+35
-6
+29
Ответ QWertY
Кришти лучший атакующий игрок Европы против Лихтенштейнов. А так Анри, который выиграл ВСЕ в карьере
Лучший момент в карьере Анри - когда тот вручал ЗМ Роналду.
+46
-20
+26
Я так понимаю ещё одни психи, как и 4-4-2, будут свои рейтинги клепать?
+28
-3
+25
Есть Анри и Руни, но нет места для Платини? Как то странновато.
+11
0
+11
Все ясно, автору рейтинга 0 лет, желаю закончить 3 класс
+15
-8
+7
Ответ Великий Алонсо
Не только в истории Европы, но и в мире в целом. Криштиану Роналду - лучший игрок в истории футбола, кто не согласен, тот просто ничего не понимает в футболе.
😂
+15
-9
+6
Ответ Iamliam
Роналду купил контору, которая занимается составлением рейтингов что ли?)
По нему меньше всего вопросов.
+10
-4
+6
Ну такое. Имхо, я бы поставил Пушкаша и ван Бастена выше Мюллера. Ну и Роберто Баджо, Андрей Шевченко и Сандро Маццола больше заслуживают попасть в этот список нежели Анри, Гривз и Руни, при всем к ним уважении.
Да и Мишель Платини и Рууд Гуллит, хоть они и играли поглубже, все равно заслуживают называться "атакующими игрокоми", и им тоже место в топ-10...
+9
-4
+5
В Европе точно без сомнений , если в мире можно спорить и каждый по своему будет прав, тт Европе единоличное лидерство
+19
-14
+5
Версия некорректная - в списке нет Платини, Зидана, Гуллита…
+6
-2
+4
Заболотный – лучший атакующий игрок Европы по версии ЗаДеньгиДа
+4
0
+4
Ответ Пытливый Исследователь
Так Платини играл десятку, а не девятку или оттянутого форварда
А Румменигге кого играл?))) На два золотых мяча наиграл))) А уж по влиянию на команду он был просто монструозен.
+4
0
+4
Ответ med-a-lion
как люди недооценивают платини — это просто невероятно
А судьи кто, полуноунейм сайт?
+5
-2
+3
Где Кантона?! Он же априори в любом рейтинге в ТОП-10!
+2
0
+2
Лоооол, Гривз в топе, Платини мимо кассы
+2
0
+2
Ответ Kherstein
5 ЗМ, 5 The best, 4 ЗБ - у кого больше в Европе?
Среди европейцев ты хотел сказать?
То есть по твоему эти индивидуальные чашки главный критерий лучшего?
Если ты за Криша, то тебе нужно писать что Криш 5 кратный победитель ЛЧ, рекордсмен по голам в плове ЛЧ и вообще по голам в ЛЧ, это его самые серьезные достижения в Европе.
+1
0
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Ответ Пытливый Исследователь
Это да, вижу по восприятию Киммиха, Горетцки, да даже Кейна. Ведь Винисиуса за крутую весну пихают в ЗМ, а Кейн так, просто выиграл европейскую ЗБ и полуфиналист ЛЧ. Лучше всего в пиаре преуспели Барса и Реал Мадрид, как только их игрок выдал два-три качественных месяца, то это новый кто-то и дайте ему ЗМ!
Тот же Клинси, которого обворовали с золотым мячом, точно не хуже игроков из этого топа. Фантастический нап.
+1
0
+1
Ответ Kherstein
Мало того, что Роналду полуфиналист ЛЧ и лучший бомбардир/ассистент турнира, так еще и индивидуально был на голову выше чисто по игре. Опять же, если б Роналду в том году не взял ЗМ, его бы подарили Месси
Причем здесь Месси, если ЗМ должен был брать Рибери)
+1
0
+1
Ответ Пашка Донофф
Я так понимаю ещё одни психи, как и 4-4-2, будут свои рейтинги клепать?
Там есть ещё более безумные рейтинги у них) советую изучить на досуге
+1
0
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Ответ Пытливый Исследователь
Ну не очевиднейший, после окончания его карьеры появилось множество девяток, более раскрученных, чем Румменигге
У немцев всегда были проблемы с пиаром.
+1
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+1
Ответ AprasidzE
Связка Роналду-Руни-Тевес была самым устрашающим трио что я видел как болельщик Ливерпуля.
131 гол и 65 ассист за сезон 2015-2016 у Месси Суарес Неймар. Вот тебе уструшаюшая статистика
+6
-5
+1
Ответ Iamliam
За голы ЗБ дают. В 2013 у Роналду 0 трофеев, у Рибери - победа в ЛЧ, победа в Бундеслиге, в Кубке Германии, в Суперкубке Европы, в Клубном Чемпионате Мира Кто тут больше достоин ЗМ по моему очевидно.
Мало того, что Роналду полуфиналист ЛЧ и лучший бомбардир/ассистент турнира, так еще и индивидуально был на голову выше чисто по игре. Опять же, если б Роналду в том году не взял ЗМ, его бы подарили Месси
+7
-6
+1
Ответ Артем Пупышев
Понимаю, но все же речь об атакующих футболистах, а Платини таким и был
Так в топе нет Ибры и Левандовски - 500 голов за проф.карьеру, а единственно известные критерии топа таковы: трофеи, голы, ассисты, влияние на поле. Причём влияние на поле никак не раскрыто, просто существует как красивая фраза
+1
0
+1
что здесь делают поленья Руни и Гривз?
+1
0
+1
Платини, Румменнигге и Баджо ну да, пошли мы на …
+1
0
+1
Ответ Пытливый Исследователь
Так топ ограничен десяткой, и в качестве первичного параметра берёт голы) в самом рейтинге вижу и число ассистов, а Руни выдал монструозную карьеру: 366 мячей, 164 голевые передачи. Первая семёрка - обладатели ЗМ, а у Руни, Анри и Гривза были сезоны уровня ЗМ
В таком случае почему нет в рейтинге Тотти который за карьеру выдал 307+184?
+1
0
+1
Пипо Гол точно в топ 10 должен быть
+1
0
+1
Ответ Iamliam
Такое ощущение, что ваша логика это - лишь бы не Месси. Какая разница какое было голосование, заслужил Рибери.
Разница большая: несогласных с итогом всегда полно, а вот в 2013 голосование было частично переиграно, с нарушением регламента. Такого беспредела не было ни разу.
+1
0
+1
GiveMeSport? лол, кто?
+3
-2
+1
Ответ AprasidzE
Прям Месси? Скорее Ди Мария.
Ты видел голевую против Хорватии? Скинь мне хоть один один подобный ассист Кришти на ЧМ и я признаю твою правоту)
+4
-3
+1
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