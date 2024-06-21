Роналду – лучший атакующий игрок Европы по версии GiveMeSport. Кройфф – 2-й, Руни – 10-й
Криштиану Роналду возглавил список лучших атакующих игроков в истории Европы.
Форвард сборной Португалии занял первое место в рейтинге, опубликованном сайтом GiveMeSport. При составлении перечня учитывались не только забитые голы, но и другой вклад в атакующую игру команды.
В десятку попали:
1. Криштиану Роналду, Португалия.
2. Йохан Кройфф, Нидерланды.
3. Альфредо Ди Стефано, Испания.
4. Герд Мюллер, Германия.
5. Ференц Пушкаш, Венгрия/Испания.
6. Марко ван Бастен, Нидерланды.
7. Эйсебио, Португалия.
8. Тьерри Анри, Франция.
9. Джимми Гривз, Англия.
10. Уэйн Руни, Англия.
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Да и Мишель Платини и Рууд Гуллит, хоть они и играли поглубже, все равно заслуживают называться "атакующими игрокоми", и им тоже место в топ-10...
То есть по твоему эти индивидуальные чашки главный критерий лучшего?
Если ты за Криша, то тебе нужно писать что Криш 5 кратный победитель ЛЧ, рекордсмен по голам в плове ЛЧ и вообще по голам в ЛЧ, это его самые серьезные достижения в Европе.