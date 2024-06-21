Роналду – лучший атакующий игрок Европы по версии GiveMeSport. Кройфф – 2-й, Руни – 10-й

Криштиану Роналду возглавил список лучших атакующих игроков в истории Европы.

Форвард сборной Португалии занял первое место в рейтинге, опубликованном сайтом GiveMeSport. При составлении перечня учитывались не только забитые голы, но и другой вклад в атакующую игру команды.

В десятку попали:

1. , Португалия.

2. , Нидерланды.

3. Альфредо Ди Стефано, Испания.

4. , Германия.

5. Ференц Пушкаш, Венгрия/Испания.

6. Марко ван Бастен, Нидерланды.

7. Эйсебио, Португалия.

8. Тьерри Анри, Франция.

9. Джимми Гривз, Англия.

10. Уэйн Руни, Англия.

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