Роналду – лучший футболист в истории Португалии по версии FourFourTwo. Эйсебио – 2-й, Фигу – 3-й, Пепе – 5-й
FourFourTwo назвал Криштиану Роналду лучшим португальским футболистом в истории.
Британский журнал составил список 33 лучших игроков в истории Португалии. Топ-10 выглядит так:
2. Эйсебио;
3. Луиш Фигу;
4. Руй Кошта;
5. Пепе;
6. Паулу Футре;
7. Деку;
8. Фернанду Пейротеу;
9. Мариу Колуна;
10. Жозе Агуаш.
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