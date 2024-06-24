Роналду – лучший футболист в истории Португалии по версии FourFourTwo. Эйсебио – 2-й, Фигу – 3-й, Пепе – 5-й

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FourFourTwo назвал Криштиану Роналду лучшим португальским футболистом в истории.

Британский журнал составил список 33 лучших игроков в истории Португалии. Топ-10 выглядит так:

1. Криштиану Роналду;

2. Эйсебио;

3. Луиш Фигу;

4. Руй Кошта;

5. Пепе;

6. Паулу Футре;

7. Деку;

8. Фернанду Пейротеу;

9. Мариу Колуна;

10. Жозе Агуаш. 

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

51 комментарий
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Ответ proojiy12@gmail.com
Со списком топ 10 поторопились ,расклад надо бы делать после Евро 24.
Думаешь Эйсебио ещё зажжёт?
+39
-1
+38
Ответ Аврал
Думаешь Эйсебио ещё зажжёт?
Вот знал же, что не стоит пить чай/кофе, пока читаешь комментарии.)
+13
-1
+12
А кто помнит Шалана, настоящий футбольный волшебник, думаю заслужил место в десятке лучших
+7
0
+7
Ответ rusik krasav4ik
Комментарий удален пользователем
За ПСЖ играл Паулета))
+4
0
+4
Ответ Dexter Morgan
Комментарий удален модератором
Правильно, Великий Алонсо, Роман, Артёмка и КО, только что вы узнали о себе правду.
Не баньте чела.
+8
-5
+3
Ответ Omar Sivori
А Нуну Гомеш где?
в истории Евро-2000 )))
+3
0
+3
Ответ AprasidzE
Деку чуть ЗМ не выйграл в 2004. Почему он ниже Пепе?
У Пепе больше трофеев в целом и со сборной пара триумфов, чего у Деку не было. В целом матчей за сборную больше, стабильность и продолжительность карьеры тоже в зачёт Пепе. Вполне объяснимо, иначе говоря.
+3
0
+3
Ответ Dexter Morgan
Эйсебио третий. Хейтер.
Пирс Морган, ты уже и здесь? )))
+3
0
+3
Ответ AprasidzE
В слове "мира" много ошибок
🤣🤣🤣
+7
-5
+2
Ответ Westmoreland
А кто помнит Шалана, настоящий футбольный волшебник, думаю заслужил место в десятке лучших
Эти знатоки его на тридцатое место поставили, помню на евро-84 сильно смотрелся.
+2
0
+2
Шалана - 30 ? Ярчайший игрок. В полуфинале ЧЕ1984 он затмил Платини. Да и титулов у него хватает. Вызывает удивление отсутствие в 33 Антониу Оливейра. Чаще него футболистом года в Португалии признавался только Фигу.
+2
0
+2
На мой взгляд,и официальные и частные, как здесь, версии надо разделить на две половины : век 20 и век 21 и не сравнивать трудносравнимое.
+2
0
+2
Тройка справедливая. Дальше уже можно спорить.
+1
0
+1
А Нуну Гомеш где?
+5
-4
+1
Ответ Руслан Арапханов
У Пепе больше трофеев в целом и со сборной пара триумфов, чего у Деку не было. В целом матчей за сборную больше, стабильность и продолжительность карьеры тоже в зачёт Пепе. Вполне объяснимо, иначе говоря.
Кстати, оба при этом бразильцы)
+1
0
+1
Со списком топ 10 поторопились ,расклад надо бы делать после Евро 24.
+3
-2
+1
Ответ Westmoreland
А кто помнит Шалана, настоящий футбольный волшебник, думаю заслужил место в десятке лучших
Са Пинту его хорошо помнит (в детстве смотрел на его игру).
;-) Жаль, но Шалана покинул этот мир не так давно...
+1
0
+1
Ответ Dexter Morgan
На мой взгляд, Луиш Фигу должен быть вторым. Мой кумир. Он передал корону Роналду.
Фигу второй,а первый Эйсебио
+8
-7
+1
Ответ che kaif
За ПСЖ играл Паулета))
блин да) не смог себе минус поставить, пришлось удалить
0
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0
Ответ Omar Sivori
А Нуну Гомеш где?
Тихо…, тихо.. первое место спугнёшь🙀
0
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Ответ Omar Sivori
А Нуну Гомеш где?
В сердечке ❤️
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Ответ alexis2020
Нани и Пепе сделали для сборной больше чем тот же Фигу
Чем? Нани не блистал ни на одном из турниров, как Фигу Евро 2000. На ЧМ Нани вообще почти не играл.
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Ответ Anton_Right
Старым людям, как, даже, например мне - это распределение чуждо. Чисто психологически, по тому что смотрели, что читали, о чем слушали раньше... Вся первая тройка должна быть поменяна местами - в строгом хронологическом порядке: 1. Эйсебио (безусловно), 2. Фигу, 3. Роналду.. А потом можно вспомнить и Пауло Футре - главную звезду португальцев 80-х. Затем - Марио Колуна (главный партнер Эйсебио) , Руй Кошта, конечно.. Ну, далее - на "вкус и цвет" уже..
Почему Рон 3? Роналду лучший в истории Португалии, при всем уважении к Фигу и Эйсебио. Он с Португалией выиграл намного больше и принес больше пользы.
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Ответ Аврал
Думаешь Эйсебио ещё зажжёт?
Пепе может кого-нибудь избить
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Ответ Westmoreland
А кто помнит Шалана, настоящий футбольный волшебник, думаю заслужил место в десятке лучших
Да, точно! Шалана тоже должен в том-10 !

Потому что, смотрите. Молодые люди не понимают о чем пишут болельщики с "чуть большим стажем", чем они...
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Ответ Аврал
Думаешь Эйсебио ещё зажжёт?
Скорее, Роналду этот чемп в минус пойдёт
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Ответ Omar Sivori
А Нуну Гомеш где?
Комментарий удален пользователем
Ответ cektor
ну тут не поспоришь, так как пиарят роналду не пиарят ни кого ..))
А чем его парят? Рейтинг адекватный, Криш реально топ-1 в истории Португалии, это даже ребёнку понятно, думаю.
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Ответ cektor
ну тут не поспоришь, так как пиарят роналду не пиарят ни кого ..))
Болелы Барселоны как всегда))
+7
-7
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Куарежма даже не в десятке, ясно
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