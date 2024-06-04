Неймар о Винисиусе: «Конечно, «Золотой мяч» – его. Он выглядит невероятно и точно его получит»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Золотой мяч Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Винисиус Жуниор Футбол

Неймар хочет, чтобы Винисиус получил «Золотой мяч».

«Конечно, «Золотой мяч» – его.

Болею за него. Писал ему и до финала, и после. Этого парня я очень люблю. Отличный друг, которого мне подарил футбол. Он точно получит «Золотой мяч».

Винисиус выглядит невероятно, прославляет наш флаг по всему миру. Мы очень счастливы, болеем за него», – сказал нападающий «Аль-Хилаля» и сборной Бразилии.

В минувшем сезоне Винисиус выиграл Ла Лигу и Лигу чемпионов в составе «Реала», забив 24 гола и отдав 9 результативных передач в 39 матчах.

Полную статистику 23-летнего вингера можно найти здесь.

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33 комментария
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ЗМ уже давно себя дискредитировал
+24
-9
+15
Не знаю, чем он настолько заслужил. Если бы Вини провел такой сезон в эпоху Месси / Роналду, он бы даже в тройку не попал.

В этом году никто из игроков атаки не был на голову сильнее других. Лучше бы дали в таком случае кому-нибудь из защитников или вратарей, на крайний случай — чистому полузащитнику.
+23
-8
+15
У Беллингема тоже неплохие шансы. Винисиус фаворит, но теперь, как говорил Анчелотти, всё будет зависеть от Кубка Америки и Евро-2024.
+11
-2
+9
Ответ n666
Если Германия успешно выступит на Евро, то может и Тони Кроос
А если Франция, то Мбаппе
Если Англия, то Беллингем
Если Бразилия, то Винисиус
+6
0
+6
Ответ Ivan Girugamesh
ЗМ уже давно себя дискредитировал
эта награда не может быть справедливой для всех. Когда голосует большинство, меньшинство всегда не довольно
+6
-1
+5
Ответ DenisLa
Не знаю, чем он настолько заслужил. Если бы Вини провел такой сезон в эпоху Месси / Роналду, он бы даже в тройку не попал. В этом году никто из игроков атаки не был на голову сильнее других. Лучше бы дали в таком случае кому-нибудь из защитников или вратарей, на крайний случай — чистому полузащитнику.
Особо ярких защитников или вратарей как Нойер или Ван Дейк в свое время в этом году не было
+5
-1
+4
Кто-то ныл что Месси не заслужил прошлый ЗМ, а теперь не знаем кому его дать))) потому что особенно никто и не выделялся и игроков даже близких не то что к Месси/Роналду нет, даже до уровня Неймара не дошли
+6
-2
+4
Ответ Ivan Girugamesh
ЗМ уже давно себя дискредитировал
когда мимо нее пролетает Месси, у вас всегда так 🤣
+3
0
+3
Ответ DenisLa
Не знаю, чем он настолько заслужил. Если бы Вини провел такой сезон в эпоху Месси / Роналду, он бы даже в тройку не попал. В этом году никто из игроков атаки не был на голову сильнее других. Лучше бы дали в таком случае кому-нибудь из защитников или вратарей, на крайний случай — чистому полузащитнику.
Ну вот Кроос может, если зажжёт на Евро.
+3
-1
+2
Если Германия успешно выступит на Евро, то может и Тони Кроос
+4
-2
+2
Ответ DenisLa
Не знаю, чем он настолько заслужил. Если бы Вини провел такой сезон в эпоху Месси / Роналду, он бы даже в тройку не попал. В этом году никто из игроков атаки не был на голову сильнее других. Лучше бы дали в таком случае кому-нибудь из защитников или вратарей, на крайний случай — чистому полузащитнику.
В эпоху Месси/Роналду никто из действующих футболистов не подобрался бы к ним...
Пора привыкать жить без них. И, в данном случае, Винисиус - основной претендент. Хоть по мне этот ЗМ будет слабейшим со времён Оуэна. Надеюсь, что турниры сборных выправят ситуацию. И то Бразилии легче сверкнуть, чем Германии
+1
0
+1
Конечно, я за него, он же бразилец
+1
0
+1
Может дождаться Евро и Копы?
+1
0
+1
Ответ n666
Если Германия успешно выступит на Евро, то может и Тони Кроос
только, если тони прям отожгет там
0
0
0
Ответ 10ztv
А если Франция, то Мбаппе Если Англия, то Беллингем Если Бразилия, то Винисиус
А, если Украина, то Довбык.
0
0
0
Ответ n666
Если Германия успешно выступит на Евро, то может и Тони Кроос
Если Германия выиграет, то Вирц как бы
0
0
0
Ответ ka vo
Кто-то ныл что Месси не заслужил прошлый ЗМ, а теперь не знаем кому его дать))) потому что особенно никто и не выделялся и игроков даже близких не то что к Месси/Роналду нет, даже до уровня Неймара не дошли
ну раз не знаем кому отдать, отдаем Месси опять
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Ответ Мирослав Ковальский
Сейчас Пеонель пару пенок забьет и сразу станет главным фаворитом, впрочем он может даже и не забивать, ведь ЗМ ему могут подарить за просто так, достаточно вспомнить, как ЗМ ему дарили в лиге фермеров и в бургер лиге
за млс ему не давали зм, он перешёл после сезона. А про ЧМ и Копу ты ненароком забыл?))))
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Если получит ЗМ Винисиус, это будет полнейшая, уже окончательная дискредитация данной награды. Она уже себя итак дискредитировала, когда сували ЗМ в руки, ноги и в рот Месси с Роналду, то теперь, игрочишка, который даже не стал лучшим бомбардиром своего чемпионата, не стал лучшим в ЛЧ, ни в сборной он не лидер, получит ЗМ - это самый позор в истории ЗМ. Сёрлот и тот более достоен, если брать из Чемпионата Испании. Даже, Эль-Кааби достойнее. Один вытянул Олимпиакос на первый Еврокубок для клубов из Греции.
Если на текущий момент, то самые достойные кандидаты, которых не пиарят и не тащат через слёзы обиженного негритёнка, это Рюдигер, Кроос и Кобель.
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Вот увидим в конце года,достоин или нет.Неймар и не мог другого сказать.
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Ну предположим Англия берёт Евро и Джуда признают лучшим игроком турнира, а Бразилия провалится на Копе, тогда уже фаворитом будет Джуд.
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ЧЕ ещё впереди.
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Все решит пиар, беллингема уже пиарят во всю
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