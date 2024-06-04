Неймар о Винисиусе: «Конечно, «Золотой мяч» – его. Он выглядит невероятно и точно его получит»

Неймар хочет, чтобы Винисиус получил «Золотой мяч».

«Конечно, « » – его.

Болею за него. Писал ему и до финала, и после. Этого парня я очень люблю. Отличный друг, которого мне подарил футбол. Он точно получит «Золотой мяч».

выглядит невероятно, прославляет наш флаг по всему миру. Мы очень счастливы, болеем за него», – сказал нападающий « » и сборной Бразилии.

В минувшем сезоне Винисиус выиграл и Лигу чемпионов в составе « », забив 24 гола и отдав 9 результативных передач в 39 матчах.

Полную статистику 23-летнего вингера можно найти здесь.