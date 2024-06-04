Неймар о Винисиусе: «Конечно, «Золотой мяч» – его. Он выглядит невероятно и точно его получит»
Неймар хочет, чтобы Винисиус получил «Золотой мяч».
«Конечно, «Золотой мяч» – его.
Болею за него. Писал ему и до финала, и после. Этого парня я очень люблю. Отличный друг, которого мне подарил футбол. Он точно получит «Золотой мяч».
Винисиус выглядит невероятно, прославляет наш флаг по всему миру. Мы очень счастливы, болеем за него», – сказал нападающий «Аль-Хилаля» и сборной Бразилии.
В минувшем сезоне Винисиус выиграл Ла Лигу и Лигу чемпионов в составе «Реала», забив 24 гола и отдав 9 результативных передач в 39 матчах.
Полную статистику 23-летнего вингера можно найти здесь.
В этом году никто из игроков атаки не был на голову сильнее других. Лучше бы дали в таком случае кому-нибудь из защитников или вратарей, на крайний случай — чистому полузащитнику.
Если Англия, то Беллингем
Если Бразилия, то Винисиус
Пора привыкать жить без них. И, в данном случае, Винисиус - основной претендент. Хоть по мне этот ЗМ будет слабейшим со времён Оуэна. Надеюсь, что турниры сборных выправят ситуацию. И то Бразилии легче сверкнуть, чем Германии
Если на текущий момент, то самые достойные кандидаты, которых не пиарят и не тащат через слёзы обиженного негритёнка, это Рюдигер, Кроос и Кобель.