Неймар: «Родриго – ключевой игрок Бразилии, звезда. Эстеван? Он будет гением»

Теги Челси Палмейрас Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Кубок Америки Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Винисиус Жуниор Родриго Эстеван Футбол

Неймар назвал не Винисиуса ключевым игроком сборной Бразилии.

Форвард «Аль-Хилаля» из-за травмы пропускает Кубок Америки. Бразильцы стартуют на турнире в ночь на вторник матчем против Коста-Рики.

О ключевом игроке Бразилии

«Для меня это Родриго. Винисиус будет играть так, как умеет. Но Родриго – иной футболист. Он звезда, и номер 10 принесет ему удачу».

Об Эстеване, купленном «Челси» за 34+17 млн евро

«Это большой талант, который проявляется сейчас в бразильском футболе. Он будет гением», – сказал Неймар.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Бразилия – Коста-Рика. Начало – в 04:00 по московскому времени.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

29 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Большой Сэми
имхо, но поддержка нужно именно Родриго, поэтому всё правильно делает Ней. Для Винни доп. мотивация не требуется, он и так лидер этой сборной и один из главных кандидатов на ЗМ в этом году
Ох уж этот лидер сборной с 3 голами в 30 играх будучи нападающим
+30
-7
+23
имхо, но поддержка нужно именно Родриго, поэтому всё правильно делает Ней.
Для Винни доп. мотивация не требуется, он и так лидер этой сборной и один из главных кандидатов на ЗМ в этом году
+20
-9
+11
Ответ Доктор Щульц
Жаль что Неймар завершил карьеру в 31
по мне он завершил ее в 2017 году после перехода в ПСЖ. к сожалению ...
+17
-7
+10
Ответ Большой Сэми
имхо, но поддержка нужно именно Родриго, поэтому всё правильно делает Ней. Для Винни доп. мотивация не требуется, он и так лидер этой сборной и один из главных кандидатов на ЗМ в этом году
У «лидера» Винисиуса 3 гола в 30 играх за сборную, у «нелидера» Родриго 6 голов в 23 играх. Почувствуй разницу
+6
0
+6
Ответ Benjamin
А почему комментарии к предыдущей новости убрали?
Зачем вообще публиковать не футбольные новости про Дагестан и Севастополь?
+6
-2
+4
Ответ Доктор Щульц
Жаль что Неймар завершил карьеру в 31
В 25*
+10
-6
+4
Ответ Большой Сэми
имхо, но поддержка нужно именно Родриго, поэтому всё правильно делает Ней. Для Винни доп. мотивация не требуется, он и так лидер этой сборной и один из главных кандидатов на ЗМ в этом году
если он Лидер сборной тогда я крон принц Испании)))
+9
-5
+4
Ответ slavik12345
Ох уж этот лидер сборной с 3 голами в 30 играх будучи нападающим
Он выполняет функцию продвижения мяча в сборной, и играет довольно далеко от центра штрафной. Но на предыдущем ЧМ только 1 гол сборной был забит без его участия.
Футбол не только голы.
+5
-2
+3
А почему комментарии к предыдущей новости убрали?
+8
-6
+2
Ответ marcus_flint
Редакторы спортса с упорством идиота продолжают называть человека Эстеваном, когда его зовут Эстевао)
Да не важно, 15 матчей за карьеру и 3 гола, таких талантов там каждый второй, скоро его забудут, как Роке, который тухнет на лавке в барсе
+2
0
+2
Ответ Алексей Демченко
по мне он завершил ее в 2017 году после перехода в ПСЖ. к сожалению ...
13 трофеев
1 финал лч
Всем бы такое завершение карьеры
+1
0
+1
Жаль что Неймар завершил карьеру в 31
+2
-1
+1
Ответ Большой Сэми
имхо, но поддержка нужно именно Родриго, поэтому всё правильно делает Ней. Для Винни доп. мотивация не требуется, он и так лидер этой сборной и один из главных кандидатов на ЗМ в этом году
врагу не пожелаешь лидера сборной такого, как Винисиус
+3
-2
+1
Эх Неймар, Неймар. Когда то и про тебя так говорили.
0
0
0
Ответ marcus_flint
Редакторы спортса с упорством идиота продолжают называть человека Эстеваном, когда его зовут Эстевао)
Леандро Дамиан, помнишь такого или он тоже Дамиао?
0
0
0
Ответ Dimasick89
Леандро Дамиан, помнишь такого или он тоже Дамиао?
Про Дамиана не знаю, но у этого парня имя произносится «Эстевао»
0
0
0
Ответ marcus_flint
Про Дамиана не знаю, но у этого парня имя произносится «Эстевао»
Он на и всех ресурсах Эстеван
0
0
0
Ответ Dimasick89
Он на и всех ресурсах Эстеван
На каких?)
0
0
0
Ответ marcus_flint
На каких?)
Википедия, чемпионат, матч, спорт бокс, и остальные менее известные
0
0
0
Ответ Dimasick89
Википедия, чемпионат, матч, спорт бокс, и остальные менее известные
Я не знаю, видимо разные источники читаем)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий