Неймар: «Родриго – ключевой игрок Бразилии, звезда. Эстеван? Он будет гением»
Неймар назвал не Винисиуса ключевым игроком сборной Бразилии.
Форвард «Аль-Хилаля» из-за травмы пропускает Кубок Америки. Бразильцы стартуют на турнире в ночь на вторник матчем против Коста-Рики.
О ключевом игроке Бразилии
«Для меня это Родриго. Винисиус будет играть так, как умеет. Но Родриго – иной футболист. Он звезда, и номер 10 принесет ему удачу».
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«Это большой талант, который проявляется сейчас в бразильском футболе. Он будет гением», – сказал Неймар.
Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Бразилия – Коста-Рика. Начало – в 04:00 по московскому времени.
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