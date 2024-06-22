Эндрик: «Неймар – феноменальный парень, он меня вдохновляет. Надеюсь встретиться с ним в сборной Бразилии, попросить фото, получить совет»

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Эндрик Футбол

Эндрик рассказал о том, что его вдохновляет Неймар.

– Неймар сообщил, что находится в Лос-Анджелесе и может посетить первый матч Бразилии на Кубке Америки. Было бы вам приятно встретиться с ним и получить от него совет?

– Неймар – невероятный парень. Любопытная история.

Однажды я был с Маркиньосом, и он созвонился с Неймаром по телефону. Мне удалось поговорить с ним, и я потерял дар речи. Я видел, как он играет за «Сантос», «Барселону», а теперь и за «Аль-Хилаль».

Неймар – феноменальный парень. Он меня вдохновляет. У него замечательное мастерство, он делает невероятные вещи.

Надеюсь встретиться с ним в сборной, попросить сделать фото, получить совет, потому что он многое пережил в своей жизни.

Но он очень сильный человек, у которого очень сильная психология. Я надеюсь сыграть с ним, – сказал футболист «Реала» и сборной Бразилии Эндрик.

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19 комментариев
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Неймар в Барсе это был просто монстр, единственный игрок который почти приблизился к уровню Рона и Месси
+16
-3
+13
Ответ Бакыт Кадыров
Неймар в Барсе это был просто монстр, единственный игрок который почти приблизился к уровню Рона и Месси
Суарес там же. Брал золотую бутсу в Ливерпуле и Барселоне. Его сезон 2013-14 вообще один из лучших в плане индивидульного волшебства.
+15
-2
+13
."Я видел, как он играет за «Сантос», «Барселону», а теперь и за «Аль-Хилаль" ,
а где ПСЖ, он там вроде дольше всего играл? 😁
+3
0
+3
Ответ Папа Футбола
Еще Неймар со своим отцом вдохновляют всех аферистов мира, легально взяли с Аль-Хиляля 100 лямов за сезон и пропали.
Вот это больше подходить к неймару, чем его игровые качества
+1
0
+1
Ответ Бакыт Кадыров
Неймар в Барсе это был просто монстр, единственный игрок который почти приблизился к уровню Рона и Месси
Я бы не сказал, что он был единственным. Вот тут про великого Суареса напомнили. А я бы еще Фалькао отметил образца 2012-2013 годов - в какой-то момент точно входил в топ 3.
+2
-1
+1
Ответ AprasidzE
Суарес там же. Брал золотую бутсу в Ливерпуле и Барселоне. Его сезон 2013-14 вообще один из лучших в плане индивидульного волшебства.
При всем уважении к Кусарычу он не приближался близко к Месси и Рону, а Неймар да.
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Встретиться с ним получится разве что на карнавале
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Нее, совет у Неймара точно не надо просить, а то он так на советует, что тоже потом в Аль Хиляль перейдет.
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Ответ Moonraker91
Я бы не сказал, что он был единственным. Вот тут про великого Суареса напомнили. А я бы еще Фалькао отметил образца 2012-2013 годов - в какой-то момент точно входил в топ 3.
Навсегда запомню его хет-трик с левой, казалось бы, нерабочей ноги в Суперкубке. Тогда я понял кто такой Фалькао
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Ответ Men77
."Я видел, как он играет за «Сантос», «Барселону», а теперь и за «Аль-Хилаль" , а где ПСЖ, он там вроде дольше всего играл? 😁
Там он лечился) Хотя если честно то в Аль-Хилаль тоже сложно назвать это игрой
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Ответ Men77
."Я видел, как он играет за «Сантос», «Барселону», а теперь и за «Аль-Хилаль" , а где ПСЖ, он там вроде дольше всего играл? 😁
То клубы, а это «проект»
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Ответ Рома Агаян
Так вообще как можно винисиусу реагировать на этих неадекватных фанатов, которые по сравнению с ним никто в жизни, ну реально где Винни, футбольная топ звезда, миллионер, все топ девушки модели его, любую выбрать может, крутое окружение у него, его друзья Мбаппе, Беллимген, Родриго, ну типо очень крутая жизнь у него и где какие то бухие фанаты на которых всем пофиг и они как личности никому не нужны. Это тоже самое если какой нибудь миллионер будет ездить на ролс ройсе и вокруг бомжи ему кричать будут - нищий, бомж, неудачник. И типо что этому миллионеру начать плакать, что бухие бомжи ему кричат что он нищий и бомж?) ну реально как можно обращать внимания на хейт когда ты суперуспешная личность, который своим трудом все заработал, радуешь своей игрой миллионы людей и завоёвываешь трофеи и идёшь к ЗМ.
Партнеры по команде =друзья?
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Ответ Рома Агаян
Так вообще как можно винисиусу реагировать на этих неадекватных фанатов, которые по сравнению с ним никто в жизни, ну реально где Винни, футбольная топ звезда, миллионер, все топ девушки модели его, любую выбрать может, крутое окружение у него, его друзья Мбаппе, Беллимген, Родриго, ну типо очень крутая жизнь у него и где какие то бухие фанаты на которых всем пофиг и они как личности никому не нужны. Это тоже самое если какой нибудь миллионер будет ездить на ролс ройсе и вокруг бомжи ему кричать будут - нищий, бомж, неудачник. И типо что этому миллионеру начать плакать, что бухие бомжи ему кричат что он нищий и бомж?) ну реально как можно обращать внимания на хейт когда ты суперуспешная личность, который своим трудом все заработал, радуешь своей игрой миллионы людей и завоёвываешь трофеи и идёшь к ЗМ.
Многие успешные люди, причем разной степени успешности, считают, что если они "не мешки ворочают" за копейку, то мнение плебса их интересовать не должно.
На самом деле Винисиуса это задевает, потому что он не считает себя полубогом и в принципе выше этих людей себя не ставит. Что его скорее характеризует положительно.
Любого человека, если только он не практикует стоицизм уже 20 лет, заденет хамство, так или иначе он будет реагировать.
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