Эндрик: «Неймар – феноменальный парень, он меня вдохновляет. Надеюсь встретиться с ним в сборной Бразилии, попросить фото, получить совет»
Эндрик рассказал о том, что его вдохновляет Неймар.
– Неймар сообщил, что находится в Лос-Анджелесе и может посетить первый матч Бразилии на Кубке Америки. Было бы вам приятно встретиться с ним и получить от него совет?
– Неймар – невероятный парень. Любопытная история.
Однажды я был с Маркиньосом, и он созвонился с Неймаром по телефону. Мне удалось поговорить с ним, и я потерял дар речи. Я видел, как он играет за «Сантос», «Барселону», а теперь и за «Аль-Хилаль».
Неймар – феноменальный парень. Он меня вдохновляет. У него замечательное мастерство, он делает невероятные вещи.
Надеюсь встретиться с ним в сборной, попросить сделать фото, получить совет, потому что он многое пережил в своей жизни.
Но он очень сильный человек, у которого очень сильная психология. Я надеюсь сыграть с ним, – сказал футболист «Реала» и сборной Бразилии Эндрик.
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а где ПСЖ, он там вроде дольше всего играл? 😁
На самом деле Винисиуса это задевает, потому что он не считает себя полубогом и в принципе выше этих людей себя не ставит. Что его скорее характеризует положительно.
Любого человека, если только он не практикует стоицизм уже 20 лет, заденет хамство, так или иначе он будет реагировать.