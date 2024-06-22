Эндрик: «Неймар – феноменальный парень, он меня вдохновляет. Надеюсь встретиться с ним в сборной Бразилии, попросить фото, получить совет»

Эндрик рассказал о том, что его вдохновляет Неймар.

– Неймар сообщил, что находится в Лос-Анджелесе и может посетить первый матч Бразилии на Кубке Америки. Было бы вам приятно встретиться с ним и получить от него совет?

– Неймар – невероятный парень. Любопытная история.

Однажды я был с Маркиньосом, и он созвонился с по телефону. Мне удалось поговорить с ним, и я потерял дар речи. Я видел, как он играет за «Сантос», «Барселону», а теперь и за « ».

Неймар – феноменальный парень. Он меня вдохновляет. У него замечательное мастерство, он делает невероятные вещи.

Надеюсь встретиться с ним в сборной, попросить сделать фото, получить совет, потому что он многое пережил в своей жизни.

Но он очень сильный человек, у которого очень сильная психология. Я надеюсь сыграть с ним, – сказал футболист « » и сборной Бразилии Эндрик.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?