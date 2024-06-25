Бекхэм подарил Месси бутылку аргентинского вина на день рождения: «С праздником, величайший»
Дэвид Бекхэм поздравил Лионеля Месси с днем рождения и подарил ему вино.
Вчера форварду сборной Аргентины исполнилось 37 лет.
Дэвид Бекхэм, совладелец клуба «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси, поздравил игрока с днем рождения.
Экс-полузащитник сборной Англии подарил крупную бутылку аргентинского вина.
«С днем рождения, величайший 🇦🇷 », – написал в соцсетях Бекхэм.
«Большое спасибо, Дэвид!» – ответил Месси.
Фото: инстаграм Дэвида Бекхэма
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