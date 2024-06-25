Бекхэм подарил Месси бутылку аргентинского вина на день рождения: «С праздником, величайший»

Дэвид Бекхэм поздравил Лионеля Месси с днем рождения и подарил ему вино.

Вчера форварду сборной Аргентины исполнилось 37 лет.

Дэвид Бекхэм, совладелец клуба «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси, поздравил игрока с днем рождения.

Экс-полузащитник сборной Англии подарил крупную бутылку аргентинского вина.

«С днем рождения, величайший 🇦🇷 🩷», – написал в соцсетях Бекхэм.

«Большое спасибо, Дэвид!» – ответил Месси.

Фото: инстаграм Дэвида Бекхэма

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