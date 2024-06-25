Бекхэм подарил Месси бутылку аргентинского вина на день рождения: «С праздником, величайший»

Теги МЛС Лионель Месси Дэвид Бекхэм Сборная Аргентины по футболу соцсети Интер Майами алкоголь и спорт Футбол

Дэвид Бекхэм поздравил Лионеля Месси с днем рождения и подарил ему вино.

Вчера форварду сборной Аргентины исполнилось 37 лет.

Дэвид Бекхэм, совладелец клуба «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси, поздравил игрока с днем рождения.

Экс-полузащитник сборной Англии подарил крупную бутылку аргентинского вина.

«С днем рождения, величайший 🇦🇷 🩷», – написал в соцсетях Бекхэм.

«Большое спасибо, Дэвид!» – ответил Месси.

Фото: инстаграм Дэвида Бекхэма

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17 комментариев
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Нормальный такой размерчик) чекучешка прям) надо было ещё сразу бочку из погреба винного прикатить)
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САмое дешевое из Магнита
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Как-то это пошло - англичанин дарит аргентинцу вино из Аргентины. Хоть бы литруху джина подарил и бочонок эля.
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Две легенды !
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Загуглил, такая вроде за 70к продается
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Фига се бутыль) Картинка, конечно, весёлая, без неё новость не то совсем.
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Комментарий удален пользователем
Душа Монаха ?
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А Дэвид выглядит едва ли не моложе Лионеля.
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Что за фото?! Я на свой айфон 8 лучше фото сделаю. любители фото объясните , почему центр фото стремится вниз
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бутыль 5 литров?
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
Ответ Mr.BadGuy
На фото какой то алкаш и великий Бэкхем
выпросил таки бухла от начальника
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