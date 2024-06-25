Лионель Месси: «Сейчас придаю большое значение физподготовке, делаю все, что может помочь мне продолжать играть. Раньше никогда не делал силовые упражения»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки Интер Майами Здоровье Футбол

Лионель Месси поделился мнением о важности физподготовки.

«Сейчас я придаю большое значение физподготовке.

В 2014 году я почувствовал, что мне нужно что-то менять. Чувствовал себя не очень хорошо, и мне казалось, что я могу добиться гораздо большего в плане физподготовки.

Мне помогли встретиться с врачом, к которому я после ходил несколько лет, и я многому у него научился. Потом я продолжал что-то добавлять и менять, возвращаясь к тому, чем занимался раньше.

Многое зависит от уверенности человека, который направляет вас и пытается вам помочь. Знать, что полезно для тебя, а что нет. Я старался расти в этом аспекте, в профилактике травм, в уходе за собой, в работе с задней поверхностью бедер, которые у меня были часто травмированы. Делать силовые упражнения, которые я никогда не делал, заниматься в тренажерном зале.

Добавляю все, что может помочь мне продолжать выступать. Я всегда тренируюсь на максимуме. Сегодня я знаю себя, знаю, когда могу выложиться на 100 процентов на тренировке», – сказал в интервью Clank! форвард сборной Аргентины Лионель Месси.

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19 комментариев
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Ответ Hella black
Я так понимаю одно ☝🏼 интервью раздробили на десятки мелких
Как и всегда. Новичок что ли?)
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Ответ заблокированному пользователю
Щас налетят клоуны которые твердят что Месси всё от Бога а Роналду сам себя сделал..
Аргентинец как раз таки признал, что только ближе к футбольной старости начал следить за своим телом
+15
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+9
Я так понимаю одно ☝🏼 интервью раздробили на десятки мелких
+9
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+5
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Какой сердитый мракобес. :)))
+5
-1
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Бог, бесы… И клоунами называешь кого-то еще. Лол. :)))
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-3
+2
Ответ Hella black
Я так понимаю одно ☝🏼 интервью раздробили на десятки мелких
Добро пожаловать на "Спортс"!
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Щас налетят клоуны которые твердят что Месси всё от Бога а Роналду сам себя сделал..
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Комментарий удален модератором
Главное - не пропускать предсезонки.. Авейру знает.. А-ха-ха-ха.. 😀
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Это он ещё в полсилы играл оказывается 😱
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Ответ войд
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Комментарий удален пользователем
Ответ Spiker1606
А в чём он не прав, скажи мне? Месси без Хави и Иньесты средний игрок. Без них он в Барселоне провалился, в ПСЖ провалился, в сборной Ди Мария тащит.
Факт. Ни один ЛЧ без Иньесты.
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Ответ Temp LC
Аргентинец как раз таки признал, что только ближе к футбольной старости начал следить за своим телом
Комментарий удален модератором
Ответ los merengues
Бог, бесы… И клоунами называешь кого-то еще. Лол. :)))
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Ответ Капибарбер
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