Лионель Месси: «Сейчас придаю большое значение физподготовке, делаю все, что может помочь мне продолжать играть. Раньше никогда не делал силовые упражения»

Лионель Месси поделился мнением о важности физподготовки.

«Сейчас я придаю большое значение физподготовке.

В 2014 году я почувствовал, что мне нужно что-то менять. Чувствовал себя не очень хорошо, и мне казалось, что я могу добиться гораздо большего в плане физподготовки.

Мне помогли встретиться с врачом, к которому я после ходил несколько лет, и я многому у него научился. Потом я продолжал что-то добавлять и менять, возвращаясь к тому, чем занимался раньше.

Многое зависит от уверенности человека, который направляет вас и пытается вам помочь. Знать, что полезно для тебя, а что нет. Я старался расти в этом аспекте, в профилактике травм, в уходе за собой, в работе с задней поверхностью бедер, которые у меня были часто травмированы. Делать силовые упражнения, которые я никогда не делал, заниматься в тренажерном зале.

Добавляю все, что может помочь мне продолжать выступать. Я всегда тренируюсь на максимуме. Сегодня я знаю себя, знаю, когда могу выложиться на 100 процентов на тренировке», – сказал в интервью Clank! форвард сборной Аргентины Лионель Месси.

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