Лионель Месси: «Я не обращаю внимания на статистику – ни на ассисты, ни на голы, ни на данные GPS. Меня никогда не волновало, сколько я пробежал за игру или насколько быстро»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Интер Майами Футбол

Лионель Месси не следит за индивидуальными показателями.

«Я не обращаю внимания на статистику: ни на голевые передачи, ни на голы, ни на данные GPS – прошу прощения у тренеров. Меня никогда не волновало, сколько я пробежал за игру или насколько быстро я бежал, как и остальное, на что они смотрят.

Я знаю, что эта информация может быть важна и полезна с точки зрения распределения ежедневной нагрузки, но лично я никогда не был ее фанатом», – сказал в интервью Clank! нападающий сборной Аргентины.

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33 комментария
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Да что там смотреть.
Лучший в истории по гол/минуту.
Лучший ассистент в истории.
Больше 1 в среднем за матч по гол+пас по ходу карьеры, естественно и тут лучший в истории.

Но Месси это не про стату, это про футбол в целом.
+54
-16
+38
Ответ Proper Chels
Да что там смотреть. Лучший в истории по гол/минуту. Лучший ассистент в истории. Больше 1 в среднем за матч по гол+пас по ходу карьеры, естественно и тут лучший в истории. Но Месси это не про стату, это про футбол в целом.
1065 матчей
837 голов
374 ассиста
45 трофеев
8 ЗМ
6 ЗБ
7 Зе Бест ФИФА
ЧЕМПИОН МИРА
Чемпион Континента
4 лч
12 чемпионств Лиг
3 суперкубка уефа
З ЧМ Клубных
И тд.
Ему нет равных.
+32
-14
+18
Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Даже если бы ты был прав, то ему в принципе нечего доказывать, он уже лучший в истории
А кто-то пытается что-то доказать на уровне арабов)
+24
-6
+18
Ответ Domian
Тесть это Месси присматривал для себя Гомеша, Алькасера, Коутинью, Лангле и прочий хлам?)))
гений всегда мечтал играть с легендарными Мартином брейтуэйтом и кевином принс боатенгом
+14
0
+14
Ответ Этот Райола хочет денег
Комментарий удален пользователем
Тесть это Месси присматривал для себя Гомеша, Алькасера, Коутинью, Лангле и прочий хлам?)))
+20
-7
+13
Зато волнует хейтеров со спортса, главные фанаты
+15
-6
+9
У Лео Месси больше, чем у всех в мире титулов и самая лучшая результативность по системе гол+пас, имеет множество личных рекордов и он выиграл всё в футболе, при этом подавляющее большинство профессиональных тренеров, футболистов прошлого и настоящего, а также журналистов освещающих футбол и по сей день называют его лучшим из лучшим, так зачем ему бегать, если он и без этого GOAT!!! 🐐10🇦🇷
+16
-10
+6
Ответ Domian
Тесть это Месси присматривал для себя Гомеша, Алькасера, Коутинью, Лангле и прочий хлам?)))
Это еще Месси виноват, что партнеры куча моментов не забили с Ромой и Ливером)
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Величайший! 🐐🇦🇷
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... я просто сижу на другом конце радуги
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Забавные антиподы. Месси играет себе по кайфу и всех нагибает.
Рональду - мучает и насилует всех вокруг, ради своей статки и все равно проигрывает в одну калитку во всех аспектах.
+4
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
50 голевых действий в финалах против 22х у криштика:)) Да Месси если бы пил пивко на поле, был сильнее португальского днаря:))
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Хорошо описал португальский балласт)
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Комментарий удален пользователем
Покряхтывая с высоты заслуг имеет право так говорит.
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Ну кто следил за Месси все эти годы думаю это поняли, видя как он отдает бить пенальти и пасы в пустые. И он сам много раз говорил, что победа команды для него выше, чем личная статистика
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Ответ Domian
Тесть это Месси присматривал для себя Гомеша, Алькасера, Коутинью, Лангле и прочий хлам?)))
Как ребенка ты его уложил 😂😁
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Ответ tq7k7bdx87
Как ребенка ты его уложил 😂😁
Ну о таком топе как Лангле мечтали все клубы мира, что не действие, то опасность у своих ворот.
Просто мечта а не защитник, ещё и в паре со сдавшим Пике)
А потом недалёкие у Месси спрашивают за тот же Ливерпуль, с Месси, который на Камп Ноу сделал 3:0 и осталось только не пропустить больше двух в ответке)
Лангле, Пике, Альба справились с задачей на ура, пропустили 4.
Виноват Лео)
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Ответ Царун Владислав
Так не обращал внимание, что перекроил команду под свои хотелки, выкинув неугодных, кто не согласен был играть лишь на твой результат и также не обращая внимания на результаты забрал все пенальти себе во время спектакля в Катаре
А кого именно выкинули?
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