Лионель Месси: «Я не обращаю внимания на статистику – ни на ассисты, ни на голы, ни на данные GPS. Меня никогда не волновало, сколько я пробежал за игру или насколько быстро»
Лионель Месси не следит за индивидуальными показателями.
«Я не обращаю внимания на статистику: ни на голевые передачи, ни на голы, ни на данные GPS – прошу прощения у тренеров. Меня никогда не волновало, сколько я пробежал за игру или насколько быстро я бежал, как и остальное, на что они смотрят.
Я знаю, что эта информация может быть важна и полезна с точки зрения распределения ежедневной нагрузки, но лично я никогда не был ее фанатом», – сказал в интервью Clank! нападающий сборной Аргентины.
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Лучший в истории по гол/минуту.
Лучший ассистент в истории.
Больше 1 в среднем за матч по гол+пас по ходу карьеры, естественно и тут лучший в истории.
Но Месси это не про стату, это про футбол в целом.
837 голов
374 ассиста
45 трофеев
8 ЗМ
6 ЗБ
7 Зе Бест ФИФА
ЧЕМПИОН МИРА
Чемпион Континента
4 лч
12 чемпионств Лиг
3 суперкубка уефа
З ЧМ Клубных
И тд.
Ему нет равных.
А кто-то пытается что-то доказать на уровне арабов)
Рональду - мучает и насилует всех вокруг, ради своей статки и все равно проигрывает в одну калитку во всех аспектах.
Просто мечта а не защитник, ещё и в паре со сдавшим Пике)
А потом недалёкие у Месси спрашивают за тот же Ливерпуль, с Месси, который на Камп Ноу сделал 3:0 и осталось только не пропустить больше двух в ответке)
Лангле, Пике, Альба справились с задачей на ура, пропустили 4.
Виноват Лео)