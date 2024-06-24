Лионель Месси: «Я всегда самокритичен и часто сам на себя злюсь. Хотелось убить себя после потери в финале ЧМ-2022»

Лионель Месси рассказал, как ругает себя за ошибки.

«Я всегда был очень самокритичен. Думаю, я первым понимаю, когда делаю что-то правильно или неправильно.

Во время игры я стараюсь никогда не выключаться. Зачастую я не вовлечен в эпизод, но я продолжаю оставаться вовлеченным в игру и видеть, что произойдет дальше. Я стараюсь разговаривать с собой и не выключаться.

Часто я сам на себя злюсь из-за некоторых действий. Например, на чемпионате мира [в матче с Францией] мне хотелось убить себя, потому что хоть я и потерял мяч вдали от наших ворот, произошло это из-за того, что я хотел сделать что-то другое, а не попытаться продвинуться вперед. Я хотел сделать последний пас, а мяч оказался слишком далеко, и у меня его забрали [и в итоге забили гол].

Но в одном и том же матче я и самокритичен, и пытаюсь сыграть получше, получить мяч, чтобы вернуться в игру», – сказал в интервью Clank! форвард сборной Аргентины.

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