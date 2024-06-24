Лионель Месси: «Я всегда самокритичен и часто сам на себя злюсь. Хотелось убить себя после потери в финале ЧМ-2022»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Интер Майами Футбол

Лионель Месси рассказал, как ругает себя за ошибки.

«Я всегда был очень самокритичен. Думаю, я первым понимаю, когда делаю что-то правильно или неправильно.

Во время игры я стараюсь никогда не выключаться. Зачастую я не вовлечен в эпизод, но я продолжаю оставаться вовлеченным в игру и видеть, что произойдет дальше. Я стараюсь разговаривать с собой и не выключаться.

Часто я сам на себя злюсь из-за некоторых действий. Например, на чемпионате мира [в матче с Францией] мне хотелось убить себя, потому что хоть я и потерял мяч вдали от наших ворот, произошло это из-за того, что я хотел сделать что-то другое, а не попытаться продвинуться вперед. Я хотел сделать последний пас, а мяч оказался слишком далеко, и у меня его забрали [и в итоге забили гол].

Но в одном и том же матче я и самокритичен, и пытаюсь сыграть получше, получить мяч, чтобы вернуться в игру», – сказал в интервью Clank! форвард сборной Аргентины.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

32 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Роналду: я всегда идеален. Хотелось себя после потери мяча в 1/8 финала. Хотя, мне всегда себя хочется!
+62
-21
+41
Ответ Ебздрогыч
Роналду: я всегда идеален. Хотелось себя после потери мяча в 1/8 финала. Хотя, мне всегда себя хочется!
И это в 39 лет!
+28
-7
+21
Ответ Jet Sa
Комментарий удален модератором
... уроки делали?
+7
-2
+5
Ответ Jet Sa
Комментарий удален модератором
Любитель минусов? Ты такие вещи прекращай писать, а то в интернете привыкнешь, потом в реале ляпнешь и в больницу ехать придется
+7
-4
+3
Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Комментарий скрыт
в пустыне ваш криро ничего не выиграл, хотя даже его сын успел что то понавыигрывать)) прикольHо, самый титулованный в доме Роналду, Кристиано, и то не тот самый, а сын
+7
-4
+3
Ответ войд
Все таки затащили для распиаренного титул ЧМ Без Фифа Мэси обычный бегунок)
Это 26 голов в ворота Реала так психику повредили?
+4
-3
+1
Комментарий удален модератором
А что так не сделал? 🤡
0
0
0
Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Комментарий скрыт
Везет тебе, в своем мире живешь. Завидую тебе(
+3
-3
0
Ответ AprasidzE
Не мог осилить кубок Франции в лиге одной команды, но выйграл кубок Мира, ага... И нас заставляют в это поверить.
Т.е. тебя даже не смущает, что кубок франции и кубок мира это разные турниры, и играл он в разных командах? Я уж не говорю о том, что самое сравнение странное
Гелевые, в последнее время вы меня реально уже пугаете, такую чушь несете)
+1
-1
0
Ответ Ебздрогыч
Роналду: я всегда идеален. Хотелось себя после потери мяча в 1/8 финала. Хотя, мне всегда себя хочется!
Комментарий удален пользователем
Ответ Ебздрогыч
Роналду: я всегда идеален. Хотелось себя после потери мяча в 1/8 финала. Хотя, мне всегда себя хочется!
Комментарий удален пользователем
Ответ Ебздрогыч
Роналду: я всегда идеален. Хотелось себя после потери мяча в 1/8 финала. Хотя, мне всегда себя хочется!
Тебе всегда хочется плюсов, набивание плюсов на спортсе это твоя главная радость в жизни
+1
-1
0
Ответ umahanov87
я только от нее. женщина вполне здорова и у нее здоровые потребности
Что, скоро станешь папкой Ригобера? Попробуй слепить из парнишки что-нибудь вменяемое ) Весь спорц просит )
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий