200 человек пришли к отелю, где Месси праздновал день рождения. Лео помахал им рукой из окна, всем дали по кусочку торта с эмблемой сборной Аргентины
200 человек пришли к отелю, где Лионель Месси праздновал день рождения.
24 июня нападающему «Интер Майами» и сборной Аргентины исполнилось 37 лет.
Футболист праздновал день рождения с партнерами по национальной команде в отеле Short Hills и помахал рукой из окна поклонникам, которые пришли поздравить его. На парковке им всем дали по кусочку торта с логотипом сборной Аргентины.
Фото: SportsCenter
«Большое вам спасибо за все поздравления! В этом году снова так совпало, что я провожу день рождения в расположении сборной... Так что просто немного отпразднуем и продолжим подготовку к нашей следующей игре. Обнимаю!» – написал Месси в соцсети.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Кто бы и что бы не говорил, когда соперники знали, что против них на поле выходит праймовый Роналду, у них тряслись коленки от осознания того, что этот чёртов маньяк, эта машина выходит на поле лишь с одной мыслью - навтыкать как можно больше мячей в авоську соперника. И стабильно это делал на протяжении 15 лет (на самом высшем уровне)
Аналогично и с Месси. Гений, которого в принципе невозможно остановить без фола, умеющий на поле все, забивающий огромное количество мячей и имеющий столь огромное влияние на игру команды.
Ни разу не помню у них проблем с формой или спадов, травм или нарушений дисциплины. Кто чей поклонник - это уже дело личных предпочтений, но факт в том, что это два исключительных, невероятных и просто величайших футболиста, игравших еще и в одном поколении.
P.S. Да, были в недавнем прошлом и такие прекрасные футболисты, как Роналдо (R9), Роналдиньо, Зидан и т.д. Однако футболистов, которые на протяжении 15 лет выдавали такой невероятный и стабильный уровень игры, я никогда не видел.
https://pbs.twimg.com/media/GQ6H0qQXwAAMgTG?format=jpg&name=medium
Наверное 200 - это те, кому хватило тортика)