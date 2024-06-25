200 человек пришли к отелю, где Месси праздновал день рождения. Лео помахал им рукой из окна, всем дали по кусочку торта с эмблемой сборной Аргентины

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Интер Майами Футбол

200 человек пришли к отелю, где Лионель Месси праздновал день рождения.

24 июня нападающему «Интер Майами» и сборной Аргентины исполнилось 37 лет. 

Футболист праздновал день рождения с партнерами по национальной команде в отеле Short Hills и помахал рукой из окна поклонникам, которые пришли поздравить его. На парковке им всем дали по кусочку торта с логотипом сборной Аргентины. 

Фото: SportsCenter

«Большое вам спасибо за все поздравления! В этом году снова так совпало, что я провожу день рождения в расположении сборной... Так что просто немного отпразднуем и продолжим подготовку к нашей следующей игре. Обнимаю!» – написал Месси в соцсети. 

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21 комментарий
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Не знаю, как у вас, господа, но у меня как-то не вызывает особого трепета наличие в составе команд игроков даже калибра Мбаппе или Холланда. Да и в принципе, сейчас нет игрока из разряда «пол команды».
Кто бы и что бы не говорил, когда соперники знали, что против них на поле выходит праймовый Роналду, у них тряслись коленки от осознания того, что этот чёртов маньяк, эта машина выходит на поле лишь с одной мыслью - навтыкать как можно больше мячей в авоську соперника. И стабильно это делал на протяжении 15 лет (на самом высшем уровне)
Аналогично и с Месси. Гений, которого в принципе невозможно остановить без фола, умеющий на поле все, забивающий огромное количество мячей и имеющий столь огромное влияние на игру команды.
Ни разу не помню у них проблем с формой или спадов, травм или нарушений дисциплины. Кто чей поклонник - это уже дело личных предпочтений, но факт в том, что это два исключительных, невероятных и просто величайших футболиста, игравших еще и в одном поколении.

P.S. Да, были в недавнем прошлом и такие прекрасные футболисты, как Роналдо (R9), Роналдиньо, Зидан и т.д. Однако футболистов, которые на протяжении 15 лет выдавали такой невероятный и стабильный уровень игры, я никогда не видел.
+78
-7
+71
Достойно :)
+15
0
+15
Роман съел 200 кусков торта
+26
-12
+14
все 200 счастливчиков съели доставшиеся куски торта? Никто не отложил в морозилку, чтобы через -дцать лет продать с аукциона задорого?
+10
-1
+9
Ответ -=Flawlsess=-
Не знаю, как у вас, господа, но у меня как-то не вызывает особого трепета наличие в составе команд игроков даже калибра Мбаппе или Холланда. Да и в принципе, сейчас нет игрока из разряда «пол команды». Кто бы и что бы не говорил, когда соперники знали, что против них на поле выходит праймовый Роналду, у них тряслись коленки от осознания того, что этот чёртов маньяк, эта машина выходит на поле лишь с одной мыслью - навтыкать как можно больше мячей в авоську соперника. И стабильно это делал на протяжении 15 лет (на самом высшем уровне) Аналогично и с Месси. Гений, которого в принципе невозможно остановить без фола, умеющий на поле все, забивающий огромное количество мячей и имеющий столь огромное влияние на игру команды. Ни разу не помню у них проблем с формой или спадов, травм или нарушений дисциплины. Кто чей поклонник - это уже дело личных предпочтений, но факт в том, что это два исключительных, невероятных и просто величайших футболиста, игравших еще и в одном поколении. P.S. Да, были в недавнем прошлом и такие прекрасные футболисты, как Роналдо (R9), Роналдиньо, Зидан и т.д. Однако футболистов, которые на протяжении 15 лет выдавали такой невероятный и стабильный уровень игры, я никогда не видел.
Я бы не стал списывать со счетов Мбаппе. Он, конечно, не уровня Месси или Криша, но топ уровень держит уже несколько лет, с оговоркой что это было в лиге фермеров, однако и на ЧМ, когда нужно, он включался: хет-трик Аргентине тому пример
+13
-4
+9
Ответ Даниил Гутин
Я бы не стал списывать со счетов Мбаппе. Он, конечно, не уровня Месси или Криша, но топ уровень держит уже несколько лет, с оговоркой что это было в лиге фермеров, однако и на ЧМ, когда нужно, он включался: хет-трик Аргентине тому пример
Никто и не списывает Мбаппе со счетов, речь шла о том, что его наличие в составе не вызывает такого трепета, как наличие Месси или Роналду в составе соперника. У Мбаппе есть все шансы показать себя на самом высоком уровне в составе Реала со следующего сезона.
+8
-1
+7
Какой же Месси добрый!
+9
-3
+6
Благородный Лео👑
+6
-2
+4
Креативно, что и говорить
+4
0
+4
Рональду бы разлил каждому по фитококтейльчику.
+12
-9
+3
Ответ -=Flawlsess=-
Никто и не списывает Мбаппе со счетов, речь шла о том, что его наличие в составе не вызывает такого трепета, как наличие Месси или Роналду в составе соперника. У Мбаппе есть все шансы показать себя на самом высоком уровне в составе Реала со следующего сезона.
Калибр все равно не тот
+2
0
+2
Ответ -=Flawlsess=-
Не знаю, как у вас, господа, но у меня как-то не вызывает особого трепета наличие в составе команд игроков даже калибра Мбаппе или Холланда. Да и в принципе, сейчас нет игрока из разряда «пол команды». Кто бы и что бы не говорил, когда соперники знали, что против них на поле выходит праймовый Роналду, у них тряслись коленки от осознания того, что этот чёртов маньяк, эта машина выходит на поле лишь с одной мыслью - навтыкать как можно больше мячей в авоську соперника. И стабильно это делал на протяжении 15 лет (на самом высшем уровне) Аналогично и с Месси. Гений, которого в принципе невозможно остановить без фола, умеющий на поле все, забивающий огромное количество мячей и имеющий столь огромное влияние на игру команды. Ни разу не помню у них проблем с формой или спадов, травм или нарушений дисциплины. Кто чей поклонник - это уже дело личных предпочтений, но факт в том, что это два исключительных, невероятных и просто величайших футболиста, игравших еще и в одном поколении. P.S. Да, были в недавнем прошлом и такие прекрасные футболисты, как Роналдо (R9), Роналдиньо, Зидан и т.д. Однако футболистов, которые на протяжении 15 лет выдавали такой невероятный и стабильный уровень игры, я никогда не видел.
Когда Роналду играл в Реале говорили, что Реал начинает со счета 1:0 еще до стартового свистка )
+1
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С днём рождения, Лео !!!
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Поклёп. Там явно не 200, а по крайней мере 2000 судя по фоткам.
https://pbs.twimg.com/media/GQ6H0qQXwAAMgTG?format=jpg&name=medium
Наверное 200 - это те, кому хватило тортика)
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Папа аргентинский))
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Очень мило со стороны Лео)
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Я правильно понимаю, что сборная осталась без торта 🤣
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Комментарий удален модератором
маловато для лучшего игрока галактики
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Ответ -=Flawlsess=-
Не знаю, как у вас, господа, но у меня как-то не вызывает особого трепета наличие в составе команд игроков даже калибра Мбаппе или Холланда. Да и в принципе, сейчас нет игрока из разряда «пол команды». Кто бы и что бы не говорил, когда соперники знали, что против них на поле выходит праймовый Роналду, у них тряслись коленки от осознания того, что этот чёртов маньяк, эта машина выходит на поле лишь с одной мыслью - навтыкать как можно больше мячей в авоську соперника. И стабильно это делал на протяжении 15 лет (на самом высшем уровне) Аналогично и с Месси. Гений, которого в принципе невозможно остановить без фола, умеющий на поле все, забивающий огромное количество мячей и имеющий столь огромное влияние на игру команды. Ни разу не помню у них проблем с формой или спадов, травм или нарушений дисциплины. Кто чей поклонник - это уже дело личных предпочтений, но факт в том, что это два исключительных, невероятных и просто величайших футболиста, игравших еще и в одном поколении. P.S. Да, были в недавнем прошлом и такие прекрасные футболисты, как Роналдо (R9), Роналдиньо, Зидан и т.д. Однако футболистов, которые на протяжении 15 лет выдавали такой невероятный и стабильный уровень игры, я никогда не видел.
Футбол изменился просто
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