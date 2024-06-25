200 человек пришли к отелю, где Месси праздновал день рождения. Лео помахал им рукой из окна, всем дали по кусочку торта с эмблемой сборной Аргентины

200 человек пришли к отелю, где Лионель Месси праздновал день рождения.

24 июня нападающему « » и сборной исполнилось 37 лет.

Футболист праздновал день рождения с партнерами по национальной команде в отеле Short Hills и помахал рукой из окна поклонникам, которые пришли поздравить его. На парковке им всем дали по кусочку торта с логотипом сборной Аргентины.

Фото: SportsCenter

«Большое вам спасибо за все поздравления! В этом году снова так совпало, что я провожу день рождения в расположении сборной... Так что просто немного отпразднуем и продолжим подготовку к нашей следующей игре. Обнимаю!» – написал в соцсети.

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