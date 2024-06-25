Далич об 1:1 с Италией: «Судья повлиял на результат. В добавленное время не может быть 8 минут. Это ж сколько нужно фолов и остановок игры?»

Теги Сборная Италии по футболу Сборная Хорватии по футболу судьи Евро-2024 Данни Маккели Златко Далич Футбол

Златко Далич недоволен решением судьи добавить 8 минут к матчу Хорватия – Италия.

«Скуадра адзурра» сравняла счет на 98-й минуте (1:1), заняла 2-е место в группе и вышла в плей-офф Евро-2024. Хорваты финишировали третьими.

– Что скажете о 8 добавленных минутах, чем руководствовался судья, и как это в итоге повлияло на результат?

– Конечно, он повлиял на результат. Не знаю, где арбитр взял эти 8 добавленных минут. Я уже на протяжении 5 лет говорю о поведении УЕФА и ФИФА, но никто не прислушивается, и я выгляжу нелепо. Мы все ничтожны по сравнению с ними, и все, что я говорю – это брошенные на ветер слова.

В добавленное время не может быть 8 минут. Это ж сколько нужно фолов и остановок игры, чтобы набралось столько времени? – сказал главный тренер сборной Хорватии.

Матч обслуживал главный арбитр Данни Маккели.

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83 комментария
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Ответ NIK7478
5 замен у хорватов во втором тайме, + 5 замен у итальянцев тоже во втором тайме, итого = 10. По 30 секунд на каждую, вроде. Итого только за замены добавлено = 5 минут. + еще 3 за разного рода задержки. Не вижу криминала со стороны судьи.
Нет. Две замены были сделаны еще в перерыве, после чего стартовал второй тайм.
Также у хорватов и итальянцев была сделана по одной замене с двумя игроками. То есть всего было 6 слотов на замены.
Получается 6 замен - 3 минуты.
Просмотр вар - ещё накинуть 1-2 можно максимум. Там от силы минут 7, и то при большом желании.
Зато после бурного празднования гола Италией - сразу свисток. За это накидывать рэф не стал минутку
+195
-15
+180
всё норм с 8 минутами, что смутило - судья сразу свистнул после празднования Италии, хотя там было ещё секунд 30-40. вот что вызвало подозрения
+81
-8
+73
5 замен у хорватов во втором тайме, + 5 замен у итальянцев тоже во втором тайме, итого = 10. По 30 секунд на каждую, вроде. Итого только за замены добавлено = 5 минут. + еще 3 за разного рода задержки. Не вижу криминала со стороны судьи.
+139
-79
+60
Ответ Palm_beach
всё норм с 8 минутами, что смутило - судья сразу свистнул после празднования Италии, хотя там было ещё секунд 30-40. вот что вызвало подозрения
гол был забит на 7минуте 20 секунде. Оставалось 40 секунд. Соглашусь, судья должен был дать доиграть эти 40 сек.
+48
0
+48
Ну фолов было много. Позабавило, когда итальянцы разыграли после гола, хорваты даже не пытались мяч отбирать, просто начали фолить.
+45
-7
+38
Ну вообще, минуте на 85 когда Хорваты начали откровенно тянуть время, судья четко показал, что будет добавлять за все задержки.
+42
-8
+34
Хорваты всегда любили дополнительное время и овертаймы постоянно доводя до пенальти в плей офф, вот теперь ответочка наконец то в обратную сторону прилетела так сразу разнылись , надо принять достойно поражение
+40
-7
+33
Только три хорвата лежали и мышцы растягивали. Каждый по две минуты)
+37
-6
+31
Ответ Shtirlic
Ну вообще, минуте на 85 когда Хорваты начали откровенно тянуть время, судья четко показал, что будет добавлять за все задержки.
Поэтому дал свисток после гола итальяшек , хотя они забили когда на часах было 7 с копейками 🤣
Куда же делись 50 секунд у этого принципиально судейки?
+31
-13
+18
Далич второй раз выпускает оборонцев в конце, и второй раз пропускает при полном хаосе в обороне, даже не из-за навала - причем тут судья?
+20
-4
+16
Ответ NIK7478
5 замен у хорватов во втором тайме, + 5 замен у итальянцев тоже во втором тайме, итого = 10. По 30 секунд на каждую, вроде. Итого только за замены добавлено = 5 минут. + еще 3 за разного рода задержки. Не вижу криминала со стороны судьи.
Всего во втором тайме 5 пауз на замены+ 7 желтых (до ответного гола)+ просмотр вар.
+17
-4
+13
Все верно. Вот только Хорватия пропускает решающий гол в добавленное время второй матч подряд. Не думаю, что это совпадение
+12
0
+12
На замену дают 30с, да и фолов было много. Судья сразу показал количество добавленного времени, в чем претензии.
+24
-12
+12
Ответ NIK7478
5 замен у хорватов во втором тайме, + 5 замен у итальянцев тоже во втором тайме, итого = 10. По 30 секунд на каждую, вроде. Итого только за замены добавлено = 5 минут. + еще 3 за разного рода задержки. Не вижу криминала со стороны судьи.
Тогда в матче Венгрии и Шотландии нужно было не 10 минут давать, а все 12-15
+11
0
+11
По-моему валить все на чрезмерно добавленное доп время это уж слишком. Ладно бы добавили 3 минуты, но после них ещё 2минуты играли до свистка. А так это просто дешёвая отмазка
+13
-3
+10
С такой безобразной и беззубой игрой сборной Хорватии, случилось именно то, что и должно было. Рад за Италию.
+14
-5
+9
Ответ NIK7478
5 замен у хорватов во втором тайме, + 5 замен у итальянцев тоже во втором тайме, итого = 10. По 30 секунд на каждую, вроде. Итого только за замены добавлено = 5 минут. + еще 3 за разного рода задержки. Не вижу криминала со стороны судьи.
в матче Германия-Швейцария 10 замен во втором тайме и дикое затягивание времени швейцарцами, в итоге 4 добалвенные минуты)
+8
-1
+7
Кто-нибудь, скажите им уже, что из грязных 45 минут, они в футбол на поле играют не более 25 минут.
+6
0
+6
Ответ skytent1
Хорваты всегда любили дополнительное время и овертаймы постоянно доводя до пенальти в плей офф, вот теперь ответочка наконец то в обратную сторону прилетела так сразу разнылись , надо принять достойно поражение
Вот, кстати, да. Ещё те превозмогатели. На зубах дотянем, а там заковыряем. Старше стали, зубки крошатся уже. Судья вот уже виноват.
+11
-5
+6
Как у Италии было 8 мин чтобы сравнять, так и у хорватов они были чтобы забить второй
+7
-1
+6
Играть надо было дальше, а не ноги макаронникам отрывать
+8
-2
+6
Хорватия играла очень плохо на этом Евро. Вот и всё. Можно обвинять хоть Обаму, Байдена, Путина, Тунгусский метеорит или Гуфа, но только они сами виноваты
+6
0
+6
На ЧМ и по 15’ добавляли
+13
-8
+5
Ответ NIK7478
5 замен у хорватов во втором тайме, + 5 замен у итальянцев тоже во втором тайме, итого = 10. По 30 секунд на каждую, вроде. Итого только за замены добавлено = 5 минут. + еще 3 за разного рода задержки. Не вижу криминала со стороны судьи.
Дело не в этом, например Испания Италия - 10 замен, в самом начале 2-го тайма 2 минуты оказывали помощь и еще куча остановок - итог добавлено 4-е минуты и так весь турнир - 2,3,4, то есть очевидно установка была на срез добавленного в кипу прошедшего чм и тут под конец в решающих пошли 10, 8 и тп. Речь о абсолютной непоследовательности.
+4
0
+4
Ответ Олег Лисицын
Нет. Две замены были сделаны еще в перерыве, после чего стартовал второй тайм. Также у хорватов и итальянцев была сделана по одной замене с двумя игроками. То есть всего было 6 слотов на замены. Получается 6 замен - 3 минуты. Просмотр вар - ещё накинуть 1-2 можно максимум. Там от силы минут 7, и то при большом желании. Зато после бурного празднования гола Италией - сразу свисток. За это накидывать рэф не стал минутку
Ага, тоже заметил что сразу после гола свистнул. Куда дел минуту? Перестраховался на всякий случай, вдруг бы хорваты умудрились еще воткнуть
+5
-1
+4
Ответ Олег Лисицын
Нет. Две замены были сделаны еще в перерыве, после чего стартовал второй тайм. Также у хорватов и итальянцев была сделана по одной замене с двумя игроками. То есть всего было 6 слотов на замены. Получается 6 замен - 3 минуты. Просмотр вар - ещё накинуть 1-2 можно максимум. Там от силы минут 7, и то при большом желании. Зато после бурного празднования гола Италией - сразу свисток. За это накидывать рэф не стал минутку
Ну да, он же знал, что на именно на 98-ой год забьют. Все логично
+11
-7
+4
ребята,да играть надо было до конца, и никто бы не вспоминал про эти минуты.
+5
-1
+4
Ответ Олег Лисицын
Нет. Две замены были сделаны еще в перерыве, после чего стартовал второй тайм. Также у хорватов и итальянцев была сделана по одной замене с двумя игроками. То есть всего было 6 слотов на замены. Получается 6 замен - 3 минуты. Просмотр вар - ещё накинуть 1-2 можно максимум. Там от силы минут 7, и то при большом желании. Зато после бурного празднования гола Италией - сразу свисток. За это накидывать рэф не стал минутку
А что мешало хорватам забить в эти 8 минут, а не пропустить? Тоже судья?
+13
-10
+3
Ответ karaDENIZZZ
С такой безобразной и беззубой игрой сборной Хорватии, случилось именно то, что и должно было. Рад за Италию.
Ради справедливости, Италия немногим лучше играет на этом турнире. Если вообще лучше
+6
-3
+3
А где написано что 8 минут не может быть?
+5
-2
+3
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