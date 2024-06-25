Далич об 1:1 с Италией: «Судья повлиял на результат. В добавленное время не может быть 8 минут. Это ж сколько нужно фолов и остановок игры?»

Златко Далич недоволен решением судьи добавить 8 минут к матчу Хорватия – Италия.

«Скуадра адзурра» сравняла счет на 98-й минуте (1:1), заняла 2-е место в группе и вышла в плей-офф Евро-2024. Хорваты финишировали третьими.

– Что скажете о 8 добавленных минутах, чем руководствовался судья, и как это в итоге повлияло на результат?

– Конечно, он повлиял на результат. Не знаю, где арбитр взял эти 8 добавленных минут. Я уже на протяжении 5 лет говорю о поведении УЕФА и ФИФА, но никто не прислушивается, и я выгляжу нелепо. Мы все ничтожны по сравнению с ними, и все, что я говорю – это брошенные на ветер слова.

В добавленное время не может быть 8 минут. Это ж сколько нужно фолов и остановок игры, чтобы набралось столько времени? – сказал главный тренер сборной .

Матч обслуживал главный арбитр Данни Маккели.

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