Далич об 1:1 с Италией: «Судья повлиял на результат. В добавленное время не может быть 8 минут. Это ж сколько нужно фолов и остановок игры?»
Златко Далич недоволен решением судьи добавить 8 минут к матчу Хорватия – Италия.
«Скуадра адзурра» сравняла счет на 98-й минуте (1:1), заняла 2-е место в группе и вышла в плей-офф Евро-2024. Хорваты финишировали третьими.
– Что скажете о 8 добавленных минутах, чем руководствовался судья, и как это в итоге повлияло на результат?
– Конечно, он повлиял на результат. Не знаю, где арбитр взял эти 8 добавленных минут. Я уже на протяжении 5 лет говорю о поведении УЕФА и ФИФА, но никто не прислушивается, и я выгляжу нелепо. Мы все ничтожны по сравнению с ними, и все, что я говорю – это брошенные на ветер слова.
В добавленное время не может быть 8 минут. Это ж сколько нужно фолов и остановок игры, чтобы набралось столько времени? – сказал главный тренер сборной Хорватии.
Матч обслуживал главный арбитр Данни Маккели.
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Также у хорватов и итальянцев была сделана по одной замене с двумя игроками. То есть всего было 6 слотов на замены.
Получается 6 замен - 3 минуты.
Просмотр вар - ещё накинуть 1-2 можно максимум. Там от силы минут 7, и то при большом желании.
Зато после бурного празднования гола Италией - сразу свисток. За это накидывать рэф не стал минутку
Куда же делись 50 секунд у этого принципиально судейки?