Ди Лоренцо об 1:1 с Хорватией: «Приятно сыграть вничью и пробиться в плей-офф в последний момент» 

Теги Сборная Италии по футболу Сборная Хорватии по футболу Евро-2024 Джованни Ди Лоренцо Футбол

Джованни Ди Лоренцо оценил выход сборной Италии в плей-офф Евро-2024.

«Скуадра адзурра» сыграла вничью с Хорватией (1:1) в 3-м туре и заняла 2-е место в группе.

«Это был тяжелый матч, но главное было выйти из сложной группы. Мы счастливы. Приятно сыграть вничью и пробиться в плей-офф в последний момент. 

Может быть, против Испании мы казались уязвимыми, чего не должно быть в исполнении такой отличной команды, как наша. Нам определенно нужно расти, даже если на таких турнирах времени на это не хватает. 

Конечно, в плане игры мы можем добиться большего, но в плане отношения к делу мы едва ли заслуживаем упрека. Это точка, от которой мы должны отталкиваться», – сказал защитник сборной Италии.

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3 комментария
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Приятно сыграть в ничью😆
Чемпион Европы действующий [ну он нет, но он их представляет на этом Евро]
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Ответ Тимофей Щепкин
Приятно сыграть в ничью😆 Чемпион Европы действующий [ну он нет, но он их представляет на этом Евро]
Прочитай весь текст новости. Матч был сложный, группа тоже и ему приятно, что они сыграли в ничью и вышли из группы. То есть он не имеет ввиду, что они играли на ничью, они ее вырвали в концовке, естественно он рад.
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