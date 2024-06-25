Ди Лоренцо об 1:1 с Хорватией: «Приятно сыграть вничью и пробиться в плей-офф в последний момент» 

Джованни Ди Лоренцо оценил выход сборной Италии в плей-офф Евро-2024.

«Скуадра адзурра» сыграла вничью с Хорватией (1:1) в 3-м туре и заняла 2-е место в группе.

«Это был тяжелый матч, но главное было выйти из сложной группы. Мы счастливы. Приятно сыграть вничью и пробиться в плей-офф в последний момент.

Может быть, против Испании мы казались уязвимыми, чего не должно быть в исполнении такой отличной команды, как наша. Нам определенно нужно расти, даже если на таких турнирах времени на это не хватает.

Конечно, в плане игры мы можем добиться большего, но в плане отношения к делу мы едва ли заслуживаем упрека. Это точка, от которой мы должны отталкиваться», – сказал защитник сборной .

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