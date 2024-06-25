Далич о 3-м месте Хорватии в группе: «Мы не реализовали два пенальти и пропустили дважды в компенсированное время. Все было в наших руках. Это явно не наш турнир» 

Теги Сборная Италии по футболу Сборная Хорватии по футболу Сборная Албании по футболу Евро-2024 Златко Далич Футбол

Златко Далич оценил 3-е место сборной Хорватии на групповом этапе Евро-2024.

Главный тренер хорватов высказался после матча с Италией (1:1).

«Сначала Албания [забила нам] на последней минуте, и вот сейчас последняя минута. Могу только поблагодарить парней за то, как они сражались, за их волю и жертвы. Но есть как есть. Это явно не наш турнир.

Мы не реализовали два пенальти и пропустили дважды в компенсированное время. Все было в наших руках. Спасибо всем, кто за нас болел. В первую очередь я расстроен из-за них», – сказал Далич.

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7 комментариев
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Везение кончилось пора наконец домой им и так постоянно везло всегда , что на прошлом ЧМ вышли в плей офф только из за того что Лукаку мазал
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А почему на ЧМ были 3ми и вторыми?
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Просто футбол является неотъемлемой частью жизни существования белковых тел в природе, подчиненной определенной динамике и нестатичности:) Проще говоря жизнь как зебра.
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Ваш турнир теперь еще долго не наступит, пока новых Модрищей и Манджукичей не вырастите.
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Да просто это поколение хорватов сходит на нет, время обновлений
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Чтоб выйти из группы смерти для начала надо хоть Албанию обыгрывать, а в остальном это уже другое, .....а ваш не ваш это не та логика...
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Почему пенальти Модрич пробил? Один из худших звёзд пенальтистов. Хуже Шевченко только наверное (хотя уже на одном уровне). Да и вообще за Хорватию больше чем он никто не мазал...
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