Далич о 3-м месте Хорватии в группе: «Мы не реализовали два пенальти и пропустили дважды в компенсированное время. Все было в наших руках. Это явно не наш турнир» 

Златко Далич оценил 3-е место сборной Хорватии на групповом этапе Евро-2024.

Главный тренер хорватов высказался после матча с Италией (1:1).

«Сначала Албания [забила нам] на последней минуте, и вот сейчас последняя минута. Могу только поблагодарить парней за то, как они сражались, за их волю и жертвы. Но есть как есть. Это явно не наш турнир.

Мы не реализовали два пенальти и пропустили дважды в компенсированное время. Все было в наших руках. Спасибо всем, кто за нас болел. В первую очередь я расстроен из-за них», – сказал .

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