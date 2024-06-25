Модрич об 1:1 с Италией: «Хорватия не заслуживала пропущенного гола. Не знаю, откуда судьи взяли 8 добавленных минут. Футбол жесток»
Лука Модрич посетовал на судейство после матча сборной Хорватии с Италией (1:1).
Хорваты заняли 3-е место на групповом этапе Евро-2024.
«Не знаю, что вам сказать. Футбол иногда жесток, и это очередное доказательство, но что есть, то есть.
Мы не заслуживали этого [пропущенного] гола. Не знаю, откуда судьи взяли 8 добавленных минут. Когда проигрываешь, утешения не помогут. Футбол жесток, и мы это испытали на себе», – сказал капитан сборной Хорватии.
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