Модрич об 1:1 с Италией: «Хорватия не заслуживала пропущенного гола. Не знаю, откуда судьи взяли 8 добавленных минут. Футбол жесток» 

Теги Сборная Италии по футболу Сборная Хорватии по футболу судьи Лука Модрич Евро-2024 Футбол

Лука Модрич посетовал на судейство после матча сборной Хорватии с Италией (1:1).

Хорваты заняли 3-е место на групповом этапе Евро-2024.

«Не знаю, что вам сказать. Футбол иногда жесток, и это очередное доказательство, но что есть, то есть.

Мы не заслуживали этого [пропущенного] гола. Не знаю, откуда судьи взяли 8 добавленных минут. Когда проигрываешь, утешения не помогут. Футбол жесток, и мы это испытали на себе», – сказал капитан сборной Хорватии.

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6 комментариев
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Да хоть 28, игра идет до финального свистка. Так то и Реал сколько побед добыл в добавленное время
+8
-2
+6
Привык к кашшаевским чемпионствам, футбол немного другой
+11
-8
+3
Слабак
+1
-1
0
Ну вот и обратная сторона. Почувствуй как говорится .
0
0
0
на равных сыграли
0
0
0
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