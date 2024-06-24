Алли Маккойст: «Роналду не попал бы в стартовый состав Англии, хотя 5-10 лет назад это был бы Криштиану и остальные 10 игроков. Время настигло его, это случается со всеми»
Алли Маккойст критически высказался о текущем уровне Криштиану Роналду.
«Думаю, те, кто говорит, что Криштиану Роналду не попал бы сборную Англии, пожалуй, правы. Пять или десять лет назад, если бы его вызвали, там был бы он и еще 10 человек, но время настигло его, как происходит со всеми.
Такова ситуация в данный момент, и я не думаю, что он попал бы в стартовый состав сборной Англии», – сказал бывший игрок и тренер «Рейнджерс» для BoyleSports.
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