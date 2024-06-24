Алли Маккойст: «Роналду не попал бы в стартовый состав Англии, хотя 5-10 лет назад это был бы Криштиану и остальные 10 игроков. Время настигло его, это случается со всеми»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Алли Маккойст Футбол

Алли Маккойст критически высказался о текущем уровне Криштиану Роналду.

«Думаю, те, кто говорит, что Криштиану Роналду не попал бы сборную Англии, пожалуй, правы. Пять или десять лет назад, если бы его вызвали, там был бы он и еще 10 человек, но время настигло его, как происходит со всеми.

Такова ситуация в данный момент, и я не думаю, что он попал бы в стартовый состав сборной Англии», – сказал бывший игрок и тренер «Рейнджерс» для BoyleSports.

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26 комментариев
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Англии Саутгейта - конечно, а то вдруг забьёт
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С такой игрой, что показывает Англия, Криштиану мог бы стать лучшим в этой сборной
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Алли Маккойст?
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В стартовый состав Англии? Роналду выносил сборную Англии на международных турнирах. Англичане вообще забыли что такое трофеи. Ещё рассуждают о Роналду в составе.
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Ответ Коробкин
Алли Маккойст?
Алли Маккойст и Джон Мотсон – англоязычные голоса игр FIFA. Так он, наверное, более известен
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Тебя тоже настигло, раз ты фифу больше не комментируешь
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Это сарказм? Учитывая как выглядит Англия на евро)
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Был бы ещё у Англии такого уровня знаковости и легендарности игрок каким является Роналду для Португалии. Мастерство да, присутствует у лучших игроков сборной Англии на топ-уровне, но этот зубастик Саутгейт нихуа использовать их мастерство на максимуме не может! Извинясь за вероятно некорректный пример, но это как иметь комп с RTX 4090 и монитор 1600x900 и играть на минималках. Тащит же, тащит, а что ещё надо?
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Глубокая аналитика.
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конечно не попал бы, ведь он из Португалии)))
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Роналду в составе сборной Англии выигрывал бы ЧЕ и ЧМ постоянно и регулярно. Сборная Англии же ничего не может. А Роналду в сборной Португалии всё выиграл. А до него не могли.
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Ну посмотрим ещё чья сборная выше завершит Евро
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портки ещё англию вынесут
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Да у вас там вообще не всегда понятно кто играет и почему
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Какой-то некрасивый тренеришка 👎 Хе-хе 🤭😅😀
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Ответ Юсуф Тайсумов
Как и с Португалией? С самыми топовыми партнёрами на всех линиях
"топовые партнёры" в Португалии образца 2016 года 😂😂😂
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