Алли Маккойст: «Роналду не попал бы в стартовый состав Англии, хотя 5-10 лет назад это был бы Криштиану и остальные 10 игроков. Время настигло его, это случается со всеми»

Алли Маккойст критически высказался о текущем уровне Криштиану Роналду.

«Думаю, те, кто говорит, что не попал бы сборную Англии, пожалуй, правы. Пять или десять лет назад, если бы его вызвали, там был бы он и еще 10 человек, но время настигло его, как происходит со всеми.

Такова ситуация в данный момент, и я не думаю, что он попал бы в стартовый состав сборной Англии», – сказал бывший игрок и тренер «Рейнджерс» для BoyleSports.

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