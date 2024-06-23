Невилл о 895 голах Роналду: «Это почти незаконно! Он феномен, один из величайших, его самоотдача поражает»

Теги Гари Невилл Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу премьер-лига Англия Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Гари Невилл восхищен результативностью Криштиану Роналду.

«Не могу поверить: 895 голов. Это кажется ошибкой. Я хочу сказать, что знаю, что он достаточно забивал, но, честно говоря...

Его профессионализм – он ни разу в карьере не полагался на удачу при подготовке. Он феномен, один из величайших, кого мы когда-либо увидим.

Его самоотдача, стремление к победе поражают, а 895 голов – это вообще почти незаконно!» – сказал бывший партнер Роналду по «Манчестер Юнайтед» в эфире ITV.

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75 комментариев
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Ответ Пнин
Побил? Так это если у Гретцки считать голы только в регулярном чемпионате, которых у него 894. Но тогда надо у Роналду тоже считать голы без учёта плей-офф. А с учётом плей-офф у Гретцки 1016. И это только за клуб без учёта его шайб за сборную Канады. Так что побить рекорд Гретцки не удастся ни Роналду ни Месси.
Не будь занудой))
+75
-8
+67
Побил рекорд Грецки.
+79
-13
+66
Статистика Роналду и Месси как у хоккеистов
+22
-1
+21
а у Роналду ведет свой подсчёт некий Дух Хлеба насущенского? )
+9
-2
+7
Ответ Асхат Мусин
Конечно незаконно, если четверть голов из офсайда
почему не половину?
+8
-1
+7
Ответ corazon blanco
Побил рекорд Грецки.
Побил? Так это если у Гретцки считать голы только в регулярном чемпионате, которых у него 894. Но тогда надо у Роналду тоже считать голы без учёта плей-офф. А с учётом плей-офф у Гретцки 1016. И это только за клуб без учёта его шайб за сборную Канады. Так что побить рекорд Гретцки не удастся ни Роналду ни Месси.
+25
-18
+7
Ответ Все под контролем
А если бы Аргентина играла бы в европе, страшно представить сколько забил бы и ассистировал бы Месси карликовым сборным
Если бы Аргентина играла в Европе , полагаю Кюрасао тоже играла бы в Европе
+14
-8
+6
Ответ Роман
Товарняки не в счет. За 17 лет у Месси 0 голов против Бразилии в официальных матчах. Переоцененный игрок.
Месси за всю карьеру, в разных годах ,от юности до зрелости забил Бразилии 12 мячей
+6
0
+6
Ответ Роман
Месси и так шакалит всяким Кюрасао, Боливиям. На континенте где кроме Бразилии никого нет.
Да ладно очень крепкие сборные там и Уругвай, и Чили, и Колумбия, в Европе бы дали жару тоже
+6
-1
+5
Ответ Роман
Потому что так решил Замир Безкиев? Мессилоиды считают, что только их мнение верное.
А рональдоиды что только их. Ну и?
+5
-1
+4
Ответ Все под контролем
А если бы Аргентина играла бы в европе, страшно представить сколько забил бы и ассистировал бы Месси карликовым сборным
Месси и так шакалит всяким Кюрасао, Боливиям.
На континенте где кроме Бразилии никого нет.
+15
-11
+4
Что мешает остальным людям которые считают что Роналду забивает на пустые или с пенальти, взять и забить хотя бы половину количества его голов?
+5
-1
+4
Ответ boroda
почему не половину?
А половина то с пенальти 🤣🤣
+5
-1
+4
Ответ stryder
Если бы Роналду играл за Аргентину, страшно представить сколько бы он на данный момент уже выиграл ЧМ и КА..
роналду бы просто не выдержал бы погоды в латинской Америке. например Эквадор Перу
+4
-1
+3
Ответ Пнин
Побил? Так это если у Гретцки считать голы только в регулярном чемпионате, которых у него 894. Но тогда надо у Роналду тоже считать голы без учёта плей-офф. А с учётом плей-офф у Гретцки 1016. И это только за клуб без учёта его шайб за сборную Канады. Так что побить рекорд Гретцки не удастся ни Роналду ни Месси.
Также не очень понятно, почему у Грецки не считают голы в ВХА и OMJHL, раз уж у Кришна считают в СА.
+5
-2
+3
Ответ igorkruglov
Ты еще ветеранский матч Зубастика посмотри, удивишься, почему его назвали феноменом
смотрел, супер, но то что творил и творит Месси, это фантастика
+5
-2
+3
Ответ Кузя Гитарист
Если бы Аргентина играла в Европе , полагаю Кюрасао тоже играла бы в Европе
вот будет смешно когда Португалия выоетит в поей офф и слезы опять роналду
+4
-1
+3
Ответ Геннадий Тимченко
Умник, ты ещё с НБА сравни (Леброн Джеймс)☝🏻🤣🤣🤣
Так это не я сравниваю, а тот, кто пишет, что Роналду побил рекорд Гретцки. Будь внимательнее.
+7
-5
+2
Ответ Роман
Месси и так шакалит всяким Кюрасао, Боливиям. На континенте где кроме Бразилии никого нет.
Месси кюросао забил 1 ияч, Бразилии 6. понимаете разницу?
+4
-2
+2
Ответ Пнин
Да нет, что тут докапываться-то? Просто смешно, когда человек берёт у Гретцки только часть забитых им голов и пишет, что Роналду побил его рекорд. Непонятно от незнания это или манипуляция. Тут же история не про то, что Гретцки лучше или хуже Роналду - это разные виды спорта, просто зачем людей-то в заблуждение вводить недостоверными цифрами.
Это просто шутка. Никто на величие Грецки не претендует и тут нечего анализировать. И, это вроде как интуитивно понятно.
+2
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+2
Ответ Роман
Месси и так шакалит всяким Кюрасао, Боливиям. На континенте где кроме Бразилии никого нет.
У Месси 2 гола в финале чемпионата мира а у роналду сколько, я кажется забыл?
+1
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Ответ Геннадий Тимченко
Да и в официальных матчах с Бразилией Месси за всю карьеру так и не смог забить ни одного гола.... Зато в прошлом году применил удушающий приём, который Инфантино ему засчитал как результативное действие и выдал зеБест☝🏻🤣
А сколько Месси забил обладетелью 15 лигу чемпионов, мадридскому реалу???
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Ответ Замир Безкиев
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Может быть Вас старческий маразм?
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Ответ JohnnyMadsen
пфф, уже зашел давно. Кого ставить на Олимп это вопрос чисто субъективный. Пока критерии не определены я могу уверенно сказать что лучший в истории - Зубастик
Зубастик конечно если бы не его колено....... Он был феномен. Но колено и бабы заруинили карьеру.
+1
0
+1
Ответ Пнин
Побил? Так это если у Гретцки считать голы только в регулярном чемпионате, которых у него 894. Но тогда надо у Роналду тоже считать голы без учёта плей-офф. А с учётом плей-офф у Гретцки 1016. И это только за клуб без учёта его шайб за сборную Канады. Так что побить рекорд Гретцки не удастся ни Роналду ни Месси.
Не чуешь разницы что-ли?
+1
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Дак а ты сколько забил?
+1
0
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Ответ KOT_B_yHTAX
а у Роналду ведет свой подсчёт некий Дух Хлеба насущенского? )
Ригоберка
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Ответ Доктор Щульц
Статистика Роналду и Месси как у хоккеистов
И они всё ещё "в игре"!
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Ответ JohnnyMadsen
пфф, уже зашел давно. Кого ставить на Олимп это вопрос чисто субъективный. Пока критерии не определены я могу уверенно сказать что лучший в истории - Зубастик
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Ответ Замир Безкиев
Комментарий скрыт
Кто-то скажет не зайти, а кто-то предположит, что придётся спускаться на Олимп)
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