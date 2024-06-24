Линекер о cловах Кейна про то, что экс-игроки ничего не выиграли со сборной: «Ладно, он абсолютно прав, я бы ответил точно так же. Мы не хотим быть мрачными критиками, хотим, чтобы Англия хорошо выступала»

Теги Сборная Англии по футболу Гари Линекер Евро-2024 Харри Кейн Футбол

Гари Линекер отреагировал на комментарий Харри Кейна в ответ на его критику.

Ранее Линекер назвал игру сборной Англии «дерьмом». На просьбу прокомментировать это заявление Кейн, в частности, заметил: «Суть в том, что мы не выигрывали ничего как нация уже очень-очень много лет. И, знаете, многие из этих бывших игроков тоже были частью этого... Они знают, что выступать на таких крупных турнирах непросто. Тяжело играть за Англию».

«Мы оба были капитанами сборной Англии и сидели перед СМИ, когда Англия играла совсем не хорошо, или когда плохо играли лично мы. И как капитан сборной Англии я бы ответил на вопрос точно так же, как ответил Харри. Он просто сказал, что [критики] имеют право на свое мнение.

Я понимаю, что это тоже их работа. Как и у нас, мы должны говорить такие вещи. Можете ли вы представить, если бы мы сказали: «Ну, на самом деле, я считаю, что они играли очень хорошо». Для начала мы бы соврали, потому что это не так. И Харри знает, что они сыграли не очень.

И да, есть один момент, где он говорит, что на нас, как на бывших игроках сборной Англии, лежит ответственность, и мы должны знать, что это такое. «Не похоже, чтобы они когда-либо выигрывали» или что-то похуже. Это нормально. Ладно-ладно, он абсолютно прав.

Но я скажу одно: последнее, чего мы хотим, – это быть мрачными критиками. Мы хотим, чтобы сборная Англии хорошо выступала на поле. Но журналисты воспользуются этой цитатой и спросят: «Знаете ли вы, что такой-то сказал это, Линекер сказал, что Англия – дерьмо, бла-бла-бла?», как они, очевидно, и сделали с Харри Кейном», – отметил бывший игрок английской сборной.

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21 комментарий
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В футбол играют 22 человека, а побеждают всегда немцы. А еще бразильцы, итальянцы, испанцы, аргентинцы, французы и т.д. И только англичане после 1966 года всегда подают надежды и мячи)
+14
0
+14
А вот Дэвид Бекхэм никогда не критикует ни МЮ ни сборную Англии, только иногда высказывается в знак поддержки, он то знает что все эти упреки наоборот только вредят команде. Никто из этих псевдоэкспертов не пережили столько хейта и ненависти в свою сторону как он после ЧМ 98 и он к счастью достойно пережил это трудное время, вот кто действительно имеет настоящий капитанский характер.
+7
0
+7
Ответ Нефанатик
Всем! Заказная победа
Выздоравливайте.
+7
-3
+4
Да Гарри, тебя уже позабыли. Но если есть кто-то, кто тебя сравнивает в Кейном, пусть пойдёт и ударится головой о бетонную стену. Раз сто или больше. Можно играть и при этом не получать результат, но играть! Ах, как был замечателен и прекрасен твой гол в ворота манншафт в том самом полуфинале на ЧМ-90. А ведь тогда я желал и болел за немцев. Но англичане в той игре сделали из них бледных теней. Да, игру проиграли (по пенальти), но эмоции и впечатления остались навсегда. А что сейчас? Унылое УГ? Уоддл и Газза не получали многомиллионных контрактов, но зато они играли, а не отбывали номер. Может быть сб. Англии и проснётся ещё, но что-то верится с трудом.
+1
0
+1
Ответ Нефанатик
Да в 1966 они не должны были побеждать, там такая же мутная победа как и у аргентинцев в 2022
У аргов чем мутная то ?
+11
-10
+1
Ответ Нефанатик
Всем! Заказная победа
Ага, заказная победа - в полуфинале соперники сравняли на 11ой добавленой минуте (хотя добавили 10), в финале в ворота аргентинцев два пенальти назначили.
+2
-1
+1
Ответ Нефанатик
Кейн имеет полное право обвинять этих неудачников, которые ничего не выиграли))
Кейн за всю карьеру не выиграл ничего (ноль)
+3
-2
+1
Справедливо
+2
-2
0
Что ж ты фраер сдал назад(с)
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Рука Бога еще есть
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Ответ Алексей Супонинский
Был бы вместо них португальцы, ты ни слова про них не сказал бы😆
Мальчик, у меня мир не делится на Месси и Роналду.
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Ответ svft
Кейн за всю карьеру не выиграл ничего (ноль)
Думаешь я не в курсе?))
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Ответ AurelioDeLaurentis
А вот Дэвид Бекхэм никогда не критикует ни МЮ ни сборную Англии, только иногда высказывается в знак поддержки, он то знает что все эти упреки наоборот только вредят команде. Никто из этих псевдоэкспертов не пережили столько хейта и ненависти в свою сторону как он после ЧМ 98 и он к счастью достойно пережил это трудное время, вот кто действительно имеет настоящий капитанский характер.
Ну так бэкс не журналист, а владелец клуба. Зачем ему делать такие высказывания то?
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Ответ Айрат Ситдиков
Ну так бэкс не журналист, а владелец клуба. Зачем ему делать такие высказывания то?
по твоему только журналисты высказываются
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Ответ AurelioDeLaurentis
А вот Дэвид Бекхэм никогда не критикует ни МЮ ни сборную Англии, только иногда высказывается в знак поддержки, он то знает что все эти упреки наоборот только вредят команде. Никто из этих псевдоэкспертов не пережили столько хейта и ненависти в свою сторону как он после ЧМ 98 и он к счастью достойно пережил это трудное время, вот кто действительно имеет настоящий капитанский характер.
Потому он и не работает на ТВ, как не любит анализировать игру и высказывать по ней свое мнение. Кому нужен молчащий Бекс в послематчевой студии?

Болельщики хотят узнать причину успеха или неудачи. Кто как не бывшие футболисты являются лучшими экспертами?!

Линекер, Каррагер, Невилл ничего плохого не говорят в адрес игроков. Тупо констатируют факт - сыграли дерьмово, продолжат так, ничего не выиграют. Тренер что-то делает не так, раз такие звезды играют в настолько неэффективный футбол.

Не ради себя они собираются в послематчевых студиях - это запрос зрителя. Игроки сборной поступают глупо, когда удивляются или обижаются на мнение.
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