Линекер о cловах Кейна про то, что экс-игроки ничего не выиграли со сборной: «Ладно, он абсолютно прав, я бы ответил точно так же. Мы не хотим быть мрачными критиками, хотим, чтобы Англия хорошо выступала»

Гари Линекер отреагировал на комментарий Харри Кейна в ответ на его критику.

Ранее Линекер назвал игру сборной Англии «дерьмом». На просьбу прокомментировать это заявление Кейн, в частности, заметил: «Суть в том, что мы не выигрывали ничего как нация уже очень-очень много лет. И, знаете, многие из этих бывших игроков тоже были частью этого... Они знают, что выступать на таких крупных турнирах непросто. Тяжело играть за Англию».

«Мы оба были капитанами сборной Англии и сидели перед СМИ, когда Англия играла совсем не хорошо, или когда плохо играли лично мы. И как капитан сборной Англии я бы ответил на вопрос точно так же, как ответил Харри. Он просто сказал, что [критики] имеют право на свое мнение.

Я понимаю, что это тоже их работа. Как и у нас, мы должны говорить такие вещи. Можете ли вы представить, если бы мы сказали: «Ну, на самом деле, я считаю, что они играли очень хорошо». Для начала мы бы соврали, потому что это не так. И Харри знает, что они сыграли не очень.

И да, есть один момент, где он говорит, что на нас, как на бывших игроках сборной Англии, лежит ответственность, и мы должны знать, что это такое. «Не похоже, чтобы они когда-либо выигрывали» или что-то похуже. Это нормально. Ладно-ладно, он абсолютно прав.

Но я скажу одно: последнее, чего мы хотим, – это быть мрачными критиками. Мы хотим, чтобы сборная Англии хорошо выступала на поле. Но журналисты воспользуются этой цитатой и спросят: «Знаете ли вы, что такой-то сказал это, Линекер сказал, что Англия – дерьмо, бла-бла-бла?», как они, очевидно, и сделали с Харри Кейном», – отметил бывший игрок английской сборной.

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