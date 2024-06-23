Кейн о критике его игры на Евро: «Выступаю не так хорошо, как хотел бы, факт. Но в командных видах спорта важно то, что вы делаете как группа»

Харии Кейн ответил на критику его игры на Евро-2024.

Форвард сборной Англии и «Баварии» сыграл на турнире 2 матча и отметился одним голом.

«Я знаю, что выступаю не так хорошо, как хотел бы, это факт. Но это происходило со мной на разных этапах карьеры в клубе и в сборной.

Но в командных видах спорта индивидуальности не на первом месте. Важно то, что вы делаете как команда, чтобы пытаться становиться лучше», – сказал Кейн.

Кейн о том, что Линекер назвал игру Англии «дерьмом»: «Бывшие футболисты тоже несут ответственность. Англия давно ничего не выигрывала, многие экс-игроки были частью этого»

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?