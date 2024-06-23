Кейн о критике его игры на Евро: «Выступаю не так хорошо, как хотел бы, факт. Но в командных видах спорта важно то, что вы делаете как группа»

Теги Бавария Сборная Англии по футболу бундеслига Германия Евро-2024 Харри Кейн Футбол

Харии Кейн ответил на критику его игры на Евро-2024.

Форвард сборной Англии и «Баварии» сыграл на турнире 2 матча и отметился одним голом.

«Я знаю, что выступаю не так хорошо, как хотел бы, это факт. Но это происходило со мной на разных этапах карьеры в клубе и в сборной.

Но в командных видах спорта индивидуальности не на первом месте. Важно то, что вы делаете как команда, чтобы пытаться становиться лучше», – сказал Кейн.

Кейн о том, что Линекер назвал игру Англии «дерьмом»: «Бывшие футболисты тоже несут ответственность. Англия давно ничего не выигрывала, многие экс-игроки были частью этого»

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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6 комментариев
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Забей, Харри. У вас все выступают не так, как хотели бы, вам же атаковать запрещают.
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Команда пока играет так что просто рвотный порошок
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А вот гольф не командный вид спорта. Правда, Гарри?
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Командно вы обделываетесь, так что лучше показывать индивидуальность
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Ответ Пнин
Забей, Харри. У вас все выступают не так, как хотели бы, вам же атаковать запрещают.
Ну хоть Кейн угловые не подаёт
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При самом трусливом тренере в мире 1 гол не так уж и плохо.
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