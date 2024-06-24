31-летний Мирзов вернулся в «Химки». Вингер провел сезон в «Нефтчи»

Резиуан Мирзов вернулся в «Химки».

Прошедший сезон 31-летний вингер провел в азербайджанском «Нефтчи».

«Резиуан Мирзов – игрок «Химок» 😍.

Рады сообщить, что состав нашей команды пополнил полузащитник, ранее уже защищавший красно-черные цвета.

Резиуан играл за «Химки» три сезона с 2020 года. На счету 14 мячей и 7 голевых передач в 67 матчах.

С возвращением, Мирз! Желаем успешной игры и побед в составе нашей команды. 🤝», – говорится в сообщении подмосковного клуба.

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