31-летний Мирзов вернулся в «Химки». Вингер провел сезон в «Нефтчи»
Резиуан Мирзов вернулся в «Химки».
Прошедший сезон 31-летний вингер провел в азербайджанском «Нефтчи».
«Резиуан Мирзов – игрок «Химок» 😍.
Рады сообщить, что состав нашей команды пополнил полузащитник, ранее уже защищавший красно-черные цвета.
Резиуан играл за «Химки» три сезона с 2020 года. На счету 14 мячей и 7 голевых передач в 67 матчах.
С возвращением, Мирз! Желаем успешной игры и побед в составе нашей команды. 🤝», – говорится в сообщении подмосковного клуба.
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