31-летний Мирзов вернулся в «Химки». Вингер провел сезон в «Нефтчи»

Теги Химки премьер-лига Россия трансферы Нефтчи высшая лига Азербайджан Резиуан Мирзов Футбол

Резиуан Мирзов вернулся в «Химки».

Прошедший сезон 31-летний вингер провел в азербайджанском «Нефтчи».

«Резиуан Мирзов – игрок «Химок» 😍.

Рады сообщить, что состав нашей команды пополнил полузащитник, ранее уже защищавший красно-черные цвета.

Резиуан играл за «Химки» три сезона с 2020 года. На счету 14 мячей и 7 голевых передач в 67 матчах.

С возвращением, Мирз! Желаем успешной игры и побед в составе нашей команды. 🤝», – говорится в сообщении подмосковного клуба.

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5 комментариев
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Они как будто прикалываются надо всеми))
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Выиграл конкуренцию у Дзюбы
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Ответ Джиза
Они как будто прикалываются надо всеми))
Хорошую банду собирают !
Будут грозой авторитетов !
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Ха-ха-ха-ха,почему то неудивительно ,да он уже и не тянет рпл ,может на замену выходить в конце матча только
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